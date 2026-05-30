Битва за пояс: Бивол сражается против Айферта. LIVE

Завершен второй раунд. Более включен Айферт, чем в первом раунде, выровнялся поединок.
Айферт включил маятник, сбивающий джебы Бивола с толку. Но Бивол контролирует дистанцию.
Начался второй раунд.
Завершен первый раунд. Включил свои ударные комбинации под конец Бивол, тяжеловато было его сопернику.
Есть первый нокдаун чуть больше, чем за минуту до конца раунда. Отличная работа у Бивола.
ПОЕХАЛИ! НАЧАЛСЯ БОЙ!
Идет представление боксеров и всех причастных к этому бою.
Все, оба боксера уже на ринге.
Под песню «Группа крови» появляется на арене Бивол.
Очень громко приветствуют зрители в Екатеринбурге Дмитрия Бивола!
Айферт первым появляется перед зрителями.
Снова немного сдвигается начало боя, но остаются считанные минуты до начала поединка. А тем временем узбекский боец Мухаммад Шехов победил Эрни Бетанкура единогласным решением судей со счетом 118-110, 118-110 и 119-109. Теперь он – главный претендент за пояс WBA.
Немногим позже 21:40 по московскому времени должен начаться бой. Проходят сейчас последнюю подготовку боксеры.
Россиянин входит в топ-5 мирового рейтинга P4P и не так давно был абсолютным чемпионом мира. Для Дмитрия это первый бой в России с декабря 2021 года. Айферт является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по линии IBF.
Бой должен начаться уже в скором времени. А пока напомним, что Дмитрий Бивол и немец Михаэль Айферт прошли церемонию взвешивания на стадионе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге перед титульным поединком в полутяжелом весе. Бивол показал на весах 79,100 кг, его соперник — 79,050 кг. Разница составила 50 граммов в пользу россиянина.
В поединке за титул чемпиона за титул IBF россиянин Дмитрий Бивол сражается с немцем Михаэлем Айфертом. «Газета.Ru» приветствует любителей бокса на онлайн-трансляции.