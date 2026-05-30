Битва за пояс: Бивол сражается против Айферта. LIVE

Бокс. Бой за титул IBF. Дмитрий Бивол (Россия) — Михаэль Айферт (Германия). Онлайн
Дмитрий Бивол
В поединке за титул Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Дмитрий Бивол сражается с немцем Михаэлем Айферта. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка

22:08

Завершен второй раунд. Более включен Айферт, чем в первом раунде, выровнялся поединок.

22:07

Айферт включил маятник, сбивающий джебы Бивола с толку. Но Бивол контролирует дистанцию.

22:06

Начался второй раунд.

22:05

Завершен первый раунд. Включил свои ударные комбинации под конец Бивол, тяжеловато было его сопернику.

22:03

Есть первый нокдаун чуть больше, чем за минуту до конца раунда. Отличная работа у Бивола.

22:01

ПОЕХАЛИ! НАЧАЛСЯ БОЙ!

21:57

Идет представление боксеров и всех причастных к этому бою.

21:55

Все, оба боксера уже на ринге.

21:53

Под песню «Группа крови» появляется на арене Бивол.

21:51

Очень громко приветствуют зрители в Екатеринбурге Дмитрия Бивола!

21:50

Айферт первым появляется перед зрителями.

21:45

Снова немного сдвигается начало боя, но остаются считанные минуты до начала поединка. А тем временем узбекский боец Мухаммад Шехов победил Эрни Бетанкура единогласным решением судей со счетом 118-110, 118-110 и 119-109. Теперь он – главный претендент за пояс WBA.

21:35

Немногим позже 21:40 по московскому времени должен начаться бой. Проходят сейчас последнюю подготовку боксеры.

21:30

Россиянин входит в топ-5 мирового рейтинга P4P и не так давно был абсолютным чемпионом мира. Для Дмитрия это первый бой в России с декабря 2021 года. Айферт является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по линии IBF.

21:20

Бой должен начаться уже в скором времени. А пока напомним, что Дмитрий Бивол и немец Михаэль Айферт прошли церемонию взвешивания на стадионе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге перед титульным поединком в полутяжелом весе. Бивол показал на весах 79,100 кг, его соперник — 79,050 кг. Разница составила 50 граммов в пользу россиянина.

21:15

В поединке за титул чемпиона за титул IBF россиянин Дмитрий Бивол сражается с немцем Михаэлем Айфертом. «Газета.Ru» приветствует любителей бокса на онлайн-трансляции.

 
