По стопам Рублева: Хачанов играет с де Йонгом в третьем круге «Ролан Гаррос». LIVE

18:13

Очень плотный первый сет, в котором у Хачанова первого были брейк-пойнты, но, во-первых, он их не реализовал, а во-вторых, де Йонг глобально выглядел поувереннее. И в итоге голландец своим шансом воспользовался — 0-1.

18:12

Хачанов уверенно начал свою подачу, добившись ошибки соперника в первом розыгрыше, но затем дважды подряд ошибся сам — 15:30. А двойная ошибка привела к двум сетболам на приеме — 15:40! Первый Карен отыграл подачей, но на втором не подал первым мячом, постепенно оказался в обороне, и де Йонг забил виннер с форхенда по линии — 5:7!

18:07

Под «ноль» оформил очередной гейм на своей подаче де Йонг — 5:6. Как минимум тай-брейк голландец себе заработал.

18:03

Хачанов взял первый мяч на своей подаче, но затем допустил две ошибки. Ответил на это россиян виннером с форхенда — 30:30. Потом сделал еще один в атаке — 40:30. И подал на вылет по диагонали — 5:5.

17:58

Де Йонг снова уверенно провел гейм на своей подаче, отдав Карену лишь один розыгрыш при счете 30:0. 4:5 — голландец по-прежнему впереди.

17:5517:55

Напряженным получился гейм на подаче Хачанова, зарубился де Йонг, несколько раз спускался арбитр с вышки, проверяя, куда попал мяч, в том числе удар на вылет россиянина при 40:30. Но Хачанов попал — 4:4.

17:49

Ну а де Йонг и вовсе на своей подаче снова не отдал россиянину ни одного очка, хотя в паре розыгрышей борьба была — 3:4.

17:46

В той же манере, что и в прошлый раз, отыграл гейм на своей подаче: выиграл два мяча в атаке, отдал один розыгрыш сопернику и дожал еще двумя очками — 3:3.

17:42

Хачанов шикарно провел первый розыгрыш на чужой подаче, выжав из соперника ошибку. Затем де Йонг сделал первую в матче двойную ошибку, но ответил шикарным виннером с форхенда в розыгрыше — 15:30. Впрочем тут же виннер с форхенда оформил и Карен — 15:40, двойной брейк-пойнт. Первый Йеспер отыграл в атаке. На втором с бэкхенда в коридор пробил сам Карен — 40:40. Дальше были эйс и еще очко с подачи — 2:3.

17:36

Хачанов уверенно начал свою подачу, выиграв два очка, затем допустил ошибку по длине, но ответил на нее двумя отменными подачами — 2:2.

17:33

Было несколько интересных розыгрышей на подаче голландца, но при этом он не отдал Карену на ней ни одного очка — 1:2.

17:30

Хачанов уверенно начал гейм на своей подаче, но затем де Йонг зацепился, при счете 40:15 выиграл розыгрыш, но затем пробил в аут по длине под давлением россиянина — 1:1.

17:25

Очень уверенно Йеспер провел гейм на своей подаче и взял его под «ноль» — 0:1.

17:22

Йеспер де Йонг выходит на первую в матче подачу.

17:10

Карен Хачанов занимает 15-е место в мировом рейтинге АТР, де Йонг располагается на 106-й строчке.

17:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего круга «Ролан Гаррос» россиянин Карен Хачанов играет с Йеспером де Йонгом из Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

 
