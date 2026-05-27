Второй шаг к титулу: Мирра Андреева играет с испанкой на «Ролан Гаррос». LIVE

Бассольс ответила геймом под «ноль» на своей подаче — 1:2.
В трех из четырех случаев были розыгрыши на подаче Андреевой, но всякий раз она была точнее. Ну и один раз Бассольс не приняла — 1:1.
Обменялись выигранными розыгрышами на старте, а затем Андреева всякий раз в комбинациях пыталась атаковать, но ошибалась — 0:1.
Марина Бассольс выходит на первую подачу.
Андреева выиграла жеребьевку и будет принимать.
Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге и защищает прошлогодний четвертьфинал, в то время как испанка стоит 175-й в мировом рейтинге, прошла через квалификацию и дебютирует на «шлемах».
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго круга «Ролан Гаррос» россиянка Мирра Андреева играет с испанкой Мариной Бассольс. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.