Последний из россиян: Медведев играет с испанцем в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. LIVE

Подача, прием, удар на вылет в свободный корт — 30:15.
Медведев остро принял и пошел забивать с форхенда с хафкорта, но пробил в сетку — 15:15.
Аут по длине у Мартина в розыгрыше на его первой подаче — 0:15.
Ландалусе принял сложную подачу очень глубоко, а потом шикарно укоротил. Медведев успел, но не поднял над сеткой — 4:0! Ландалусе ведет с двумя брейками!
Аут по длине у Даниила с форхенда в розыгрыше — 30:40, и в этом гейме у испанца брейк-пойнт.
Какой прием на вылет второй подачи — 30:30!
Очко с подачи — 30:15.
Заставил Даниил соперника пробить в сетку — 15:15.
И снова первое очко за испанцем на подаче Медведева — 0:15.
Гейм под «ноль» — 3:0.
Прием в аут по длине — 40:0.
Две уверенных подачи от Ландалусе, вторая на вылет. Правда, там мяч еле зацепил линию — 30:0.
И Медведев пробил в коридор после приема соперником второй подачи — 2:0, Ландалусе повел с брейком.
Прием второй подачи на вылет — 30:40, брейк-пойнт у испанца.
Здорово укоротил испанец, которому потом оставалось только забить смэш, что он и сделал — 30:30.
Аут у Ландалусе в обмене диагональными бэкхендами — 30:15.
Прошла первая подача — 15:15.
Первое очко в гейме на подаче Медведева за соперником — 0:15.
Медведев зацепился за розыгрыш и попытался пробить с форхенда по диагонали на вылет, но чуточку не попал — 1:0.
Ландалусе укоротил, Медведев попытался обвести по диагонали, но молодой испанец закрыл сетку с лета — 40:15.
В сетку пробил Медведев — 30:15.
Медведев принял первую подачу, дальше испанец оказался под мощным давлением россиянина и в итоге не справился — 15:15.
Очко с подачи — 15:0.
Мартин Ландалусе вышел на подачу.
Спортсмены на корте, идет разминка, подавать первым будет испанец, который был первой ракеткой мира среди юниоров.
Соперники никогда не встречались друг с другом.
Ландалусе 20 лет, и он занимает 94-е место в мировом рейтинге. 30-летний Медведев располагается на девятой строчке.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде россиянин Даниил Медведев играет с испанцем Мартином Ландалусе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.