Последний из россиян: Медведев играет с испанцем в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. LIVE

Теннис. «Мастерс». Рим. Четвертьфинал. Мартин Ландалусе — Даниил Медведев. ОНЛАЙН
Remo Casilli/Reuters

В последнем четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде испанец Мартин Ландалусе играет с россиянином Даниилом Медведевым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

20:28

Подача, прием, удар на вылет в свободный корт — 30:15.

20:27

Медведев остро принял и пошел забивать с форхенда с хафкорта, но пробил в сетку — 15:15.

20:27

Аут по длине у Мартина в розыгрыше на его первой подаче — 0:15.

20:26

Ландалусе принял сложную подачу очень глубоко, а потом шикарно укоротил. Медведев успел, но не поднял над сеткой — 4:0! Ландалусе ведет с двумя брейками!

20:25

Аут по длине у Даниила с форхенда в розыгрыше — 30:40, и в этом гейме у испанца брейк-пойнт.

20:25

Какой прием на вылет второй подачи — 30:30!

20:25

Очко с подачи — 30:15.

20:24

Заставил Даниил соперника пробить в сетку — 15:15.

20:24

И снова первое очко за испанцем на подаче Медведева — 0:15.

20:22

Гейм под «ноль» — 3:0.

20:21

Прием в аут по длине — 40:0.

20:21

Две уверенных подачи от Ландалусе, вторая на вылет. Правда, там мяч еле зацепил линию — 30:0.

20:19

И Медведев пробил в коридор после приема соперником второй подачи — 2:0, Ландалусе повел с брейком.

20:19

Прием второй подачи на вылет — 30:40, брейк-пойнт у испанца.

20:18

Здорово укоротил испанец, которому потом оставалось только забить смэш, что он и сделал — 30:30.

20:18

Аут у Ландалусе в обмене диагональными бэкхендами — 30:15.

20:17

Прошла первая подача — 15:15.

20:17

Первое очко в гейме на подаче Медведева за соперником — 0:15.

20:16

Медведев зацепился за розыгрыш и попытался пробить с форхенда по диагонали на вылет, но чуточку не попал — 1:0.

20:15

Ландалусе укоротил, Медведев попытался обвести по диагонали, но молодой испанец закрыл сетку с лета — 40:15.

20:14

В сетку пробил Медведев — 30:15.

20:13

Медведев принял первую подачу, дальше испанец оказался под мощным давлением россиянина и в итоге не справился — 15:15.

20:12

Очко с подачи — 15:0.

20:12

Мартин Ландалусе вышел на подачу.

20:05

Спортсмены на корте, идет разминка, подавать первым будет испанец, который был первой ракеткой мира среди юниоров.

19:55

Соперники никогда не встречались друг с другом.

19:50

Ландалусе 20 лет, и он занимает 94-е место в мировом рейтинге. 30-летний Медведев располагается на девятой строчке.

19:45

