Последний шанс на победу: Есипенко играет с Каруаной. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов — 2026. Андрей Есипенко (Россия) — Фабиано Каруана (США)
Андрей Каспришин/РИА Новости

Россиянин Андрей Есипенко завершает турнир претендентов игрой против американца Фабиано Каруаны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

16:40

Американец ответил конем на с6, Андрей переместил коня с d4 на b3.

16:20

Есипенко перевел белопольного слона на е2.

16:05

После рокировок с обеих сторон игра замедлилась.

6. Qd3 g6 7. Bg5 Bg7 8. O-O-O O-O

15:50

С пешки на е4 начал Есипенко. Последовал быстрый обмен пешками, после чего он вывел обоих коней и ферзя.

  1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Qd3

15:45

Поехали!

15:40

Андрей сегодня играет белыми. Но встреча носит номинальный характер: россиянин не выиграл на Турнире ни одного матча и замыкает таблицу. А победителем досрочно стал Жавохир Синдаров из Узбекистана.

15:35

Напоминаем: по факту игра уже началась. Но во избежание читерства трансляцию начинают с 15-минутной задержкой. Так что первые ходы мы увидим в 15:45 мск.

15:25

Добрый день, уважаемые читатели! Андрей Есипенко играет с Фабиано Каруаной в последнем туре Турнира претендентов, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

 
