Последний шанс на победу: Есипенко играет с Каруаной. LIVE

Американец ответил конем на с6, Андрей переместил коня с d4 на b3.
Есипенко перевел белопольного слона на е2.
После рокировок с обеих сторон игра замедлилась.
6. Qd3 g6 7. Bg5 Bg7 8. O-O-O O-O
С пешки на е4 начал Есипенко. Последовал быстрый обмен пешками, после чего он вывел обоих коней и ферзя.
- e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Qd3
Поехали!
Андрей сегодня играет белыми. Но встреча носит номинальный характер: россиянин не выиграл на Турнире ни одного матча и замыкает таблицу. А победителем досрочно стал Жавохир Синдаров из Узбекистана.
Напоминаем: по факту игра уже началась. Но во избежание читерства трансляцию начинают с 15-минутной задержкой. Так что первые ходы мы увидим в 15:45 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Андрей Есипенко играет с Фабиано Каруаной в последнем туре Турнира претендентов, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.