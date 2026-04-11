Выиграть партию: россиянин Есипенко играет с Гири в Турнире претендентов. LIVE

В Турнире претендентов — 2026 россиянин Андрей Есипенко в 11-м туре играет черными с Анишем Гири из Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

16:20

Есипенко тоже пошел ферзем вперед после нескольких ходов: h6 12.Rfd1 Qb6. Теперь задумался Гири, поскольку Есипенко может или ударить на b2, или пойти на b4, провоцируя размен.

16:10

Активно играют Накамура и Вэй И: 1.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Bg2 Be7 5.0-0 0-0 6.d4 dxc4 7.Qc2 a6 8.a4 Bd7 9.Qxc4 Bc6 10.Bg5 Bd5 11.Qc2 Be4 12.Qc1 Nc6 13.e3 h6 14.Bxf6 Bxf6 15.Nbd2 Bd3 16.Rd1 Nb4 17.Qc3 a5 18.Nb3 Be4.

16:01

Гири двинул вперед ферзя: 11.Qa4. Есипенко задумался.

15:58

Очень активное начало в главной партии дня у Каруаны и Синдарова: 1.Nf3 d5 2.c4 e6 3.g3 Nf6 4.Bg2 Be7 5.0-0 0-0 6.d4 dxc4 7.Ne5 7... Nc6 8.Bxc6 bxc6 9.Nxc6 Qe8 10.Nxe7+ Qxe7 11.Be3 11... Nd5 12.Qc1 12... Rb8 13.Nc3 13... Nxe3 14.Qxe3 Rxb2 15.Rab1 15... Rxb1 16.Rxb1 a6 17.f3. Лишняя пешка может образоваться у черных.

15:50

Активное начало партии Аниша Гири с Андреем Есипенко: 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Be7 4.cxd5 exd5 5.Bf4 Nf6 6.e3 0-0 7.Nf3 c5 8.dxc5 Bxc5 9.Be2 Nc6 10.0-0 Be6. Ферзевый гамбит.

15:45

Начали.

15:35

Турнирное положение:

  1. Синдаров — 8 очков
  2. Гири — 6
  3. Каруано — 5

4-6. Блюбаум, Вэй И, Накамура - 4,57. Прагнанандха — 4
8. Есипенко — 3,5

15:25

Пары 11-го тура:

Аниш Гири (Нидерланды) — Андрей Есипенко (Россия)
Хикару Накамура (США) — Вэй И (Китай)
Фабиано Каруана (США) — Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Маттиас Блюбаум (Германия)

15:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В 11-м туре Турнира претендентов — 2026 за участие в матче за мировую шахматную корону представляющий Нидерланды Аниш Гири играет белыми с россиянином Андреем Есипенко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

 
