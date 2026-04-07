Последний шанс: Есипенко играет с сенсацией Турнира претендентов

Процесс пошел. Более 20 минут размышлял россиянин и в итоге пошел конем на d2. Жавохир ответил на а5. Девятый ход — b3 a4.
За прошедшие 15 минут расстановка на доске никак не изменилась. Есипенко все еще не сделал ход.
Быстро обменялись ходами соперники, теперь Андрей задумался.
- с4 е6 2. g3 d5 3. Bg2 Nf6 4. Nf3 Bd6 5. O-O O-O 6. d4 Nc6 7. e3 Re8
Поехали! С пешки на с4 начинает Андрей.
Партия начинается в 15:30 мск. Но, как обычно, мы увидим первые ходы онлайн только через 15 минут — эта задержка делается во избежание возможного читерства.
Добрый день, уважаемые читатели! Андрей Есипенко попытается спасти положение на Турнире претендентов в противостоянии с лидером соревнований Жавохиром Синдаровым. «Газета.Ru» ведет трансляцию партии.