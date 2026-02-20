Размер шрифта
Петросян сетует на неудачу на Олимпиаде, канадские хоккеисты борются за финал

Олимпийские игры — 2026. 14-й соревновательный день. ОНЛАЙН
Yara Nardi/Reuters

В 14-й соревновательный день Олимпийских игр в Италии состоятся полуфиналы мужского хоккейного турнира. Канада сыграет с Финляндией, а США — со Словакией. Фигуристка Аделия Петросян подвела итог своего выступления на Олимпиаде. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий дня.

Трансляция
Автообновление
11:55

Поддержку Петросян выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Аделия большая молодец! Она стала единственной, кто рискнул! Не получилось. Бывает. Каталась она великолепно. Но конкуренция была очень сильной. И на этот раз она не была сильнейшей. Это спорт. Поздравим американку и японок. И пожелаем нашей Аделии в следующий раз быть на пьедестале!» — цитирует Пескова «Спорт-Экспресс».

11:25

Российская фигуристка, к слову, остается в Италии. Аделия Петросян получила приглашение принять участие в показательных выступлениях.

Они состоятся 21 февраля. В отличие от Аделии, напомним, Петр Гуменник на гала-концерт не приглашен.

10:55

Аделия Петросян призналась, что ее программа должна была быть другой.

«Изначально вообще другой контент планировался, более сложный. Но потом все опять пошло не по плану, и когда упала, пошло еще больше не по плану.

Что случилось? Я у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему, потому что не знаю, за что мне потом прилетит», — цитирует Петросян ТАСС.

Amanda Perobelli/Reuters
10:30

Здравствуйте, уважаемые читатели! Продолжаем следить за событиями Олимпийских игр.
 
