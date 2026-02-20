Петросян сетует на неудачу на Олимпиаде, канадские хоккеисты борются за финал

Поддержку Петросян выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Аделия большая молодец! Она стала единственной, кто рискнул! Не получилось. Бывает. Каталась она великолепно. Но конкуренция была очень сильной. И на этот раз она не была сильнейшей. Это спорт. Поздравим американку и японок. И пожелаем нашей Аделии в следующий раз быть на пьедестале!» — цитирует Пескова «Спорт-Экспресс».
Российская фигуристка, к слову, остается в Италии. Аделия Петросян получила приглашение принять участие в показательных выступлениях.
Они состоятся 21 февраля. В отличие от Аделии, напомним, Петр Гуменник на гала-концерт не приглашен.
Аделия Петросян призналась, что ее программа должна была быть другой.
«Изначально вообще другой контент планировался, более сложный. Но потом все опять пошло не по плану, и когда упала, пошло еще больше не по плану.
Что случилось? Я у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему, потому что не знаю, за что мне потом прилетит», — цитирует Петросян ТАСС.
