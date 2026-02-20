Петросян сетует на неудачу на Олимпиаде, канадские хоккеисты борются за финал

10:55

Аделия Петросян призналась, что ее программа должна была быть другой.

«Изначально вообще другой контент планировался, более сложный. Но потом все опять пошло не по плану, и когда упала, пошло еще больше не по плану.

Что случилось? Я у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему, потому что не знаю, за что мне потом прилетит», — цитирует Петросян ТАСС.