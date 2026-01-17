Размер шрифта
Дочь Тутберидзе бьется за медаль чемпионата Европы по фигурному катанию. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы. Произвольный танец. ОНЛАЙН
Kacper Pempel/Reuters

В английском Шеффилде разыгрываются медали чемпионата Европы по фигурному катанию в танцах на льду. Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию, борются за медаль. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
21:30

На лед выходят участники первой разминки.

21:20

Старт-лист:

Первая разминка

  1. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
  2. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль)
  3. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)
  4. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
  5. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

Вторая разминка

6. София Валь – Азаф Казимов (Испания)
7. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
8. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
9. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
10. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

Третья разминка

11. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
12. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
13. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
14. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
15. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

21:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На чемпионате Европы по фигурному катанию в английском Шеффилде в танцах на льду пары демонстрируют произвольный танец. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

