Дочь Тутберидзе бьется за медаль чемпионата Европы по фигурному катанию. LIVE

На лед выходят участники первой разминки.
Старт-лист:
Первая разминка
- Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
- Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль)
- Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)
- Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
- Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
Вторая разминка
6. София Валь – Азаф Казимов (Испания)
7. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
8. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
9. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
10. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
Третья разминка
11. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
12. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
13. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
14. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
15. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На чемпионате Европы по фигурному катанию в английском Шеффилде в танцах на льду пары демонстрируют произвольный танец. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.