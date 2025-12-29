Россиянин сражается на «Тур де Ски» против легендарного Клебо. LIVE

Коростелев опустился на шестую позицию — его обогнал Амундсен на пять секунд.
На отметке 7,1 км Клебо по-прежнему второй — уступает только Стенхагену.
На отметке 6,7 км Клебо прибавил и показал второе время. Он уступил 5,9 секунды нынешнему лидеру гонки Стенхагену.
На отметке 5 км Клебо показал четвертое время, уступая лидирующему Стенхагену всего 3,2 секунды.
Коростелев опустился на пятую позицию: его обогнал также Ииво Нисканен. А лучший результат сейчас у Маттиса Стенхагена, который превзошел россиянина на целых 39,6 секунды.
К сожалению, Коростелев откатился уже на четвертую позицию: его время превзошли Маттис Стенсхаген, Эмиль Иверсен и Элия Барп.
Клебо пока потихоньку разгоняется: на отметке 2,1 км он показал лишь пятый результат.
Финишировал известный норвежец Эмиль Иверсен! Он превзошел результат Коростелева, причем довольно сильно — на 29,5 секунды. Что ж, на данный момент Иверсен намного сильнее. Россиянин опустился на вторую строчку.
Финишировали уже 20 лыжников, но Коростелев продолжает удерживать лучший результат!
Пятикратный олимпийский чемпион и 15-кратный чемпион мира Йоханнес Клебо вышел на старт под 64-м номером!
Коростелев финишировал! У россиянина лучшее время на данный момент — 22:50,6! Он превзошел ближайшего соперника на 4,5 секунды.
Чемпион мира — 2025 в эстафере, норвежец Харальд Амундсен стартовал под 48-м номером!
Коростелев обновил лучшее время на отметке 8 км!
Двукратный олимпийский чемпион — норвежец Симен Хегстад Крюгер — вышел на гонку под 40-м номером.
На отметке 7,1 км Коростелев на данный момент самый быстрый. Он обогнал предыдущее лучшее время на 5,2 секунды.
Известный финн, трехкратный олимпийский чемпион Ииво Нисканен стартовал под 35-м номером.
На отметке 6,7 км Коростелев обновил лучшее время! Ближайший преследователь — финн Хювяринен — проиграл ему 1,6 км.
Тем временем на дистанцию отправился чемпион мира — 2021, знаменитый норвежец Эмиль Иверсен. Он стартовал под 26-м номером.
На отметке 5 км Коростелев продолжает сохранять второе лучшее время, уступая лидеру всего 0,9 секунды.
Коростелев преодолел первый подъем и на отметке 2,1 км сбросил темп. Теперь у него — второе лучшее время, он уступил лидеру всего 0,8 секунды.
На отметке 1,7 км Коростелев тоже обновил лучшее время, превзойдя ближайшего соперника на 4,7 секунды!
Российский лыжник выдал мощный старт: показал на дистанции 0,2 км лучшее время на данный момент.
Перед Коростелевым стартовал финн Пертту Хювяринен. Россиянин держится за ним.
Коростелев ушел на дистанцию.
Гонка началась!
Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Сегодня россиянин Савелий Коростелев стартует в раздельной гонке на 10 км под седьмым номером.