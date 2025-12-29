Россиянин сражается на «Тур де Ски» против легендарного Клебо. LIVE

Размер шрифта
Лыжные гонки. Тур де Ски. Гонка на 10 км классическим стилем. Мужчины. ОНЛАЙН 
Российский лыжник Савелий Коростелев участвует в классической гонке на 10 км с раздельным стартом в рамках второго этапа «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Среди его соперников — Йоханнес Клебо, Ииво Нисканен, Харальд Амундсен, Эмиль Иверсен и другие именитые чемпионы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Трансляция
Автообновление
14:33

Коростелев опустился на шестую позицию — его обогнал Амундсен на пять секунд.

14:32

На отметке 7,1 км Клебо по-прежнему второй — уступает только Стенхагену.

14:30

На отметке 6,7 км Клебо прибавил и показал второе время. Он уступил 5,9 секунды нынешнему лидеру гонки Стенхагену.

14:28

На отметке 5 км Клебо показал четвертое время, уступая лидирующему Стенхагену всего 3,2 секунды.

14:26

Коростелев опустился на пятую позицию: его обогнал также Ииво Нисканен. А лучший результат сейчас у Маттиса Стенхагена, который превзошел россиянина на целых 39,6 секунды.

14:24

К сожалению, Коростелев откатился уже на четвертую позицию: его время превзошли Маттис Стенсхаген, Эмиль Иверсен и Элия Барп.

14:23

Клебо пока потихоньку разгоняется: на отметке 2,1 км он показал лишь пятый результат.

14:21

Финишировал известный норвежец Эмиль Иверсен! Он превзошел результат Коростелева, причем довольно сильно — на 29,5 секунды. Что ж, на данный момент Иверсен намного сильнее. Россиянин опустился на вторую строчку.

14:19

Финишировали уже 20 лыжников, но Коростелев продолжает удерживать лучший результат!

14:17

Пятикратный олимпийский чемпион и 15-кратный чемпион мира Йоханнес Клебо вышел на старт под 64-м номером!

14:10

Коростелев финишировал! У россиянина лучшее время на данный момент — 22:50,6! Он превзошел ближайшего соперника на 4,5 секунды.

14:09

Чемпион мира — 2025 в эстафере, норвежец Харальд Амундсен стартовал под 48-м номером!

14:07

Коростелев обновил лучшее время на отметке 8 км!

14:06

Двукратный олимпийский чемпион — норвежец Симен Хегстад Крюгер — вышел на гонку под 40-м номером.

14:04

На отметке 7,1 км Коростелев на данный момент самый быстрый. Он обогнал предыдущее лучшее время на 5,2 секунды.

14:03

Известный финн, трехкратный олимпийский чемпион Ииво Нисканен стартовал под 35-м номером.

14:01

На отметке 6,7 км Коростелев обновил лучшее время! Ближайший преследователь — финн Хювяринен — проиграл ему 1,6 км.

13:59

Тем временем на дистанцию отправился чемпион мира — 2021, знаменитый норвежец Эмиль Иверсен. Он стартовал под 26-м номером.

13:57

На отметке 5 км Коростелев продолжает сохранять второе лучшее время, уступая лидеру всего 0,9 секунды.

13:54

Коростелев преодолел первый подъем и на отметке 2,1 км сбросил темп. Теперь у него — второе лучшее время, он уступил лидеру всего 0,8 секунды.

13:53

На отметке 1,7 км Коростелев тоже обновил лучшее время, превзойдя ближайшего соперника на 4,7 секунды!

13:51

Российский лыжник выдал мощный старт: показал на дистанции 0,2 км лучшее время на данный момент.

13:49

Перед Коростелевым стартовал финн Пертту Хювяринен. Россиянин держится за ним.

13:48

Коростелев ушел на дистанцию.

13:46

Гонка началась!

13:45

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Сегодня россиянин Савелий Коростелев стартует в раздельной гонке на 10 км под седьмым номером.
 
