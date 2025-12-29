Россиянин сражается на «Тур де Ски» против легендарного Клебо. LIVE

Российский лыжник Савелий Коростелев участвует в классической гонке на 10 км с раздельным стартом в рамках второго этапа «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Среди его соперников — Йоханнес Клебо, Ииво Нисканен, Харальд Амундсен, Эмиль Иверсен и другие именитые чемпионы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.