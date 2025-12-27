Непобедимый японец защищает титулы: Иноуэ против мексиканца Пикассо. LIVE

В рамках турнира The Ring V: Night of the Samurai в Эр-Рияде проходит бой за титул абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе (до 53,5 кг), в котором японец Наойя Иноуэ защищает свои пояса против мексиканца Давида Пикассо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.