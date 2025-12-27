Здравствуйте, уважаемые болельщики! В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит турнир The Ring V: Night of the Samurai, главным поединком которого станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в категории до 53,5 кг между действующим обладателем поясов Наоей Иноуэ из Японии и мексиканским претендентом Аланом Давидом Пикассо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Непобедимый японец защищает титулы: Иноуэ против мексиканца Пикассо. LIVE
{ "_essence": "video", "media_position": "bottom", "uid": "_id_video_media_22259173_rnd_2", "video_id": "record::ee47a94e-4a8b-4f6b-b7cc-01229164be69" }