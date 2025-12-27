Размер шрифта
Непобедимый японец защищает титулы: Иноуэ против мексиканца Пикассо. LIVE

Бокс. The Ring V: Night of the Samurai. Иноуэ (Япония) — Пикассо (Мексика). ОНЛАЙН
В рамках турнира The Ring V: Night of the Samurai в Эр-Рияде проходит бой за титул абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе (до 53,5 кг), в котором японец Наойя Иноуэ защищает свои пояса против мексиканца Давида Пикассо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

14:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит турнир The Ring V: Night of the Samurai, главным поединком которого станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в категории до 53,5 кг между действующим обладателем поясов Наоей Иноуэ из Японии и мексиканским претендентом Аланом Давидом Пикассо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

