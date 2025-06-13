В погоне за титулом: Медведев играет с американцем Опелкой на траве. LIVE

16:15

Соперники встречались пять раз, правда, последняя до сегодня их игра состоялась еще в 2021 году. Счет личных встреч 4-1 в пользу россиянина. Интересно, что единственное его поражение случилось в Санкт-Петербурге. Один раз Медведев победил на «Ролан Гаррос», а последняя их дуэль случилась в финале «Мастерса» в Канаде, где было 6:4, 6:3 в пользу Даниила.