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Спорт

В погоне за титулом: Медведев играет с американцем Опелкой на траве. LIVE

Теннис. АТР 250. Четвертьфинал. Медведев (Россия) — Опелка (США). ОНЛАЙН
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Annegret Hilse/Reuters
В четвертьфинале турнира АТР 250 в Хертогенбосе в Нидерландах россиянин Даниил Медведев играет с Рейлли Опелкой из США. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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17:06

Подачами под «ноль» забрал гейм американец — 4:5.

17:05

Снова прошла первая — 40:0.

17:05

Очко с подачи — 30:0.

17:05

Обводил Медведев приемом, но чуть не попал — 15:0.

17:04

И прием в сетку — 4:4.

17:03

В равном розыгрыше Опелка решил пойти в атаку, но попал в сетку — 40:30.

17:03

Аут по длине у Даниила — 30:30.

17:03

Отменный форхенд от Медведева — 30:15.

17:02

А вот удар в противоход от Опелки — 15:15.

17:01

Не прошла у Медведева первая, но в розыгрыше он не дал слабины и поймал соперника на противоходе — 15:0.

16:59

Подачей и ударом после приема забрал гейм Опелка — 3:4.

16:58

Коротко сыграл Медведев в розыгрыше, и Опелка с хафкорта забил с форхенда в угол — 30:15.

16:58

Блестящий прием россиянина — 15:15.

16:57

Успешно пошел Опелка вперед с подачи — 15:0.

16:56

И снова нет приема у Опелки — 3:3.

16:56

Еще очко с подачи — 40:15.

16:56

Двойная ошибка — 30:15.

16:55

Прием в аут — 30:0.

16:55

Гейм на своей подаче Медведев начал с эйса — 15:0.

16:53

Аут по длине с приема у Даниила — 2:3.

16:52

Хороший низкий прием Медведева, и Рейлли не поднял мяч — 40:15.

16:52

Эйс по диагонали — 40:0.

16:51

Аут по длине с приема — 30:0.

16:51

Американец успешно пошел к сетке с подачи — 15:0.

16:50

Эйс — 2:2.

16:50

Аут по длине у Опелки в обмене ударами — 40:0.

16:50

Шиканый виннерс кроссом с бэкхенда от Медведева после приема соперника — 30:0.

16:49

Медведев на подаче. Не прошла первая, со второго мяча завязался розыгрыш, в котором Опелка не справился с атаками — 15:0.

16:47

Аут по длине у Медведева из обороны — 1:2.

16:46

И третье подряд очко с подачи — больше.

16:46

Эйс — 40:40.

16:45

Мощнейшая первая подача — 30:40, есть второй брейк-пойнт.

16:45

Опелка пошел с подачи к сетке, но Медведев шикарно обвел приемом! Дотянулся соперник ракеткой, но лишь ободом задел — 15:40, двойной брейк-пойнт.

16:45

Снова классная игра Даниила, с которой американец не справился — 15:30.

16:44

Аут по длине у бегавшего по задней линии американца — 15:15.

16:43

Первая подача не прошла у Опелки, но он довел до ошибки Даниила в розыгрыше со второй — 15:0.

16:43

Медведев тоже крайне уверенно забрал свою подачу, отдав сопернику только один мяч при счете 30:0 — 1:1.

16:39

Пошел Рейлли с подачи вперед и дожал первый гейм — 0:1.

16:39

Классно сыграл Медведев на приеме и из обороны кроссом с форхенда пробил вторым ударом на вылет — 40:15.

16:39

Первый в матче эйс — 40:0.

16:38

Еще очко за американцем — 30:0.

16:38

Опелка вышел на подачу и выиграл первый розыгрыш коротким разменом ударами — 15:0.

16:30

Теннисисты уже на корте. Начинается разминка.

16:25

На траве друг с другом оппоненты ни разу не встречались.

16:15

Соперники встречались пять раз, правда, последняя до сегодня их игра состоялась еще в 2021 году. Счет личных встреч 4-1 в пользу россиянина. Интересно, что единственное его поражение случилось в Санкт-Петербурге. Один раз Медведев победил на «Ролан Гаррос», а последняя их дуэль случилась в финале «Мастерса» в Канаде, где было 6:4, 6:3 в пользу Даниила.

16:05

Даниил Медведев занимает одиннадцатое место в мировом рейтинге АТР, Опелка сейчас только 87-й. Однако именно на траве американский гигант особенно опасен, ведь он обладает мощнейшей подачей. Собственно, это его основной козырь в игре.

16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале травяного турнира АТР в голландском Хертогенбосе россиянин Даниил Медведев, посеянный под первым номером, играет с американцем Рейлли Опелкой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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