В погоне за титулом: Медведев играет с американцем Опелкой на траве. LIVE

Не прошла у Медведева первая, но в розыгрыше он не дал слабины и поймал соперника на противоходе — 15:0.
Медведев на подаче. Не прошла первая, со второго мяча завязался розыгрыш, в котором Опелка не справился с атаками — 15:0.
Опелка пошел с подачи к сетке, но Медведев шикарно обвел приемом! Дотянулся соперник ракеткой, но лишь ободом задел — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Медведев тоже крайне уверенно забрал свою подачу, отдав сопернику только один мяч при счете 30:0 — 1:1.
Классно сыграл Медведев на приеме и из обороны кроссом с форхенда пробил вторым ударом на вылет — 40:15.
Соперники встречались пять раз, правда, последняя до сегодня их игра состоялась еще в 2021 году. Счет личных встреч 4-1 в пользу россиянина. Интересно, что единственное его поражение случилось в Санкт-Петербурге. Один раз Медведев победил на «Ролан Гаррос», а последняя их дуэль случилась в финале «Мастерса» в Канаде, где было 6:4, 6:3 в пользу Даниила.
Даниил Медведев занимает одиннадцатое место в мировом рейтинге АТР, Опелка сейчас только 87-й. Однако именно на траве американский гигант особенно опасен, ведь он обладает мощнейшей подачей. Собственно, это его основной козырь в игре.