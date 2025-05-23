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Спорт

Битва за финал: Рублев играет с Оже-Альяссимом в Гамбурге. LIVE

Теннис. АТР 500. Полуфинал. Оже-Альяссим (Канада) — Рублев (Россия). ОНЛАЙН
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Jaimi Joy/Reuters
В полуфинале грунтового турнира категории АТР 500 в немецком Гамбурге встречаются канадец Феликс Оже-Альяссим и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:55

В сетку пробил Андрей с приема — 15:0.

20:55

Рублев забрал свою подачу — 3:3.

20:54

Блестящий серв энд воллей от россиянина — 40:15.

20:53

Зацепился Оже-Альяссим за розыгрыш, и даже провел классный укороченный, но Рублев догнал, поднял мяч над сеткой, и соперник не перебил ее в ответ с лета — 30:15.

20:53

А вот тут аут у самого Андрея после приема соперника — 15:15.

20:52

Эйс Рублева — 15:0.

20:50

И очко с подачи завершает гейм в пользу канадца — 3:2.

20:50

Отменный форхенд Рублева — 40:30.

20:49

И еще один — 40:15.

20:49

Эйс — 30:15.

20:48

А вот тут Рублев здорово принял и потом забил на вылет по диагонали — 15:15.

20:47

Отличная подача Феликса — 15:0.

20:47

В трос с приема попал канадец, и мяч не перевалился — 2:2.

20:46

Рублев пошел вперед, и соперник ошибся при попытке обводящего удара — больше.

20:45

Не прошла первая подача, со второй был розыгрыш, который россиянин вроде контролировал, но канадец из обороны идеально перевел слева по линии — 40:40.

20:45

Еще одна ошибка Андрея при попытке перевести по линии — 40:30.

20:44

Вот тут россиянин не успел хорошо подойти к мячу под давлением и сорвал форхенд — 40:15.

20:44

А вот Рублев вышел к сетке и просто идеально закрыл ее укороченным и не самого простого положения — 40:0.

20:43

Сорвал канадец бэкхенд — 30:0.

20:42

Обоюдоострый розыгрыш, и снова Оже-Альяссим не перебил сетку укороченным — 15:0.

20:40

И прием в аут по длине — 2:1.

20:40

Косой эйс — 40:0.

20:39

Аут с приема — 30:0.

20:38

Чуть-чуть не попал Андрей, классным переводом из обороны — 15:0.

20:38

Эйсом завершил гейм Андрей — 1:1.

20:37

Классный розыгрыш и шикарный виннерс Рублева справа — 40:0! А по невынужденным ошибкам, кстати, 11-0. Россиянин ни одной еще не допустил.

20:37

Сетка у Оже-Альяссима с бэкхенда — 30:0.

20:36

Аут у канадца с форхенда по длине — 15:0.

20:35

Нет приема — 1:0.

20:35

Феликс попробовал дропшот после приема Рублева и не перекинул сетку — 40:30.

20:34

Эйс — 40:15.

20:34

Прием в сетку — 30:15.

20:34

А вот тут канадец развел Рублева и мяч по разным сторонам — 15:15.

20:33

Оже-Альяссим вышел на подачу и ошибся после приема Рублева, пытаясь перевести — 0:15.

20:28

Очень легкий первый сет для Рублева. Оже-Альяссим ничего не смог противопоставить россиянину в первой партии. Да, канадец сыграл не очень, но сам Андрей был образцово точен! 0-1. Надо выиграть еще один сет, чтобы выйти в финал.

20:28

И еще одним эйсом на 217 км/ч Рублев завершил партию — 1:6!

20:27

И снова не принимает Феликс — 40:15, двойной сетбол!

20:27

Косой эйс — 30:15.

20:26

А вот тут не попал Рублев кроссом — 15:15. Россиянин подает на сет, кстати.

20:26

Блестящий серв энд воллей от Рублева — 15:0.

20:25

Рублев зацепился за прием, пошел обоюдоострый розыгрыш, в котором в итоге канадец пробил в аут по длине — 1:5, россиянин впереди уже с двумя брейками.

20:24

Мощной подаче отыгрывает Оже-Альяссим одно очко — 30:40, еще брейковый мяч.

20:24

Ох. Вышел вперед после подачи канадец и закрывал сетку с лета после короткого приема, но умудрился не перебить ее — 15:40, двойной брейк-пойнт.

20:23

И снова аут по длине у канадца после обострения Андрея — 15:30.

20:22

Аут у Феликса — 15:15.

20:22

Классно развел по углам канадец соперника и забил по диагонали на вылет справа — 15:0.

20:19

Дожал россиянин гейм в атаке — в аут по длине из обороны сыграл соперник. 1:4.

20:19

Рублев вышел вперед и в не самой простой ситуации закрыл сетку укороченным с лета — больше.

20:18

Отменный серв энд воллей от Рублева — ровно.

20:18

Отличный обратный кросс на вылет от канадца — меньше, брейк-пойнт!

20:17

Отыгрался канадец — 40:40.

20:17

Ошибка Андрея — 40:30.

20:16

Блестящая вторая подача приносит Рублеву еще очко — 40:15.

20:15

Непростой для обоих розыгрыш, но именно Оже-Альяссим ударил в сетку — 30:15.

20:15

Не прошла первая снова, но после приема второй поймал Феликса кроссом на противоходе — 15:15.

20:14

В первом розыгрыше на своей подаче сорвал форхенд россиянин — 0:15.

20:13

Дожал классной комбинацией гейм в атаке канадец — 1:3.

20:12

И тут ошибка Рублева в розыгрыше по длине — больше.

20:11

Нет приема — 40:40.

20:11

А вот тут канадец провел классный розыгрыш, разводил мяч по углам и в итоге разложил на вылет — 30:40, но есть второй брейк-пойнт у Андрея.

22:09

И очередная ошибка Оже-Альяссима — 15:40, двойной брейк-пойнт!

22:08

Укороченный не получился у канадца — 15:30.

22:07

Блестящий виннерс от Рублева, который очень уверенно начал этот матч — 15:15.

220:07

Канадец здорово пробил на вылет с форхенда после приема Рублева — 15:0.

20:05

Дважды не успел за игрой Рублева соперник — 0:3.

20:03

Шикарный перевод Рублева по линии на вылет — 30:15.

20:03

Россиянин давил в атаке и дожал — 15:15.

20:02

Плохо подошел Рублев к мячу после приема соперника — 0:15.

20:01

Блестяще оборонялся Рублев и дождался ошибки соперника — 0:2, Андрей сразу повел с брейком!

20:00

Трос очень помог Рублеву, перевалив мяч на сторону канадца. Тот среагировал, но не успел — 30:40, сразу брейк-пойнт у россиянина.

19:59

Прием в сетку — 30:30.

19:58

Аут по длине у канадца при обмене ударами слева — 15:30.

19:58

Не попал Рублев кроссом, решив обострить игру — 15:15.

19:57

Первый розыгрыш на подаче Оже-Альяссима закончился выигранным Рублевым очком — 0:15.

19:55

Попытался Феликс укоротить, но пробил в сетку — 0:1.

19:55

А вот тут был хороший прием второй подачи, с которым Андрей не справился — 40:15.

19:54

Аут с приема — 40:0.

19:54

Аут по длине у канадца — 30:0.

19:53

Не прошла у россиянина первая, со второй завязался розыгрыш, в котором Оже-Альяссим в итоге пробил в сетку — 15:0.

19:52

Андрей Рублев выходит на подачу.

19:47

Сейчас начнется разминка. Оже-Альяссим выиграл жеребьевку и выбрал прием.

19:45

Соперники встречались друг с другом семь раз, и в шести поединках сильнее был Андрей Рублев! В том числе он дважды выиграл на грунте, включая прошлогодний финал «Мастерса» в Мадриде. Выиграл он и единственный их матч в этом году в полуфинале турнира в Дохе, правда, на харде. При этом только одна из семи встреч соперников закончилась в двух партиях, и то, там Рублев победил тоже в упорной борьбе (7:5, 7:6). Так что и сегодня, вероятно, будет очень плотный и напряженный поединок.

19:40

24-летний канадец сейчас стоит в мировом рейтинге АТР на 30-м месте, в то время как 27-летний Рублев занимает 17-ю позицию. Оба явно не на пике своих карьер.

19:35

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале грунтового турнира в немецком Гамбурге встречаются канадец Феликс Оже-Альяссим и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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