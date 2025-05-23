Битва за финал: Рублев играет с Оже-Альяссимом в Гамбурге. LIVE

Зацепился Оже-Альяссим за розыгрыш, и даже провел классный укороченный, но Рублев догнал, поднял мяч над сеткой, и соперник не перебил ее в ответ с лета — 30:15.
Не прошла первая подача, со второй был розыгрыш, который россиянин вроде контролировал, но канадец из обороны идеально перевел слева по линии — 40:40.
А вот Рублев вышел к сетке и просто идеально закрыл ее укороченным и не самого простого положения — 40:0.
Классный розыгрыш и шикарный виннерс Рублева справа — 40:0! А по невынужденным ошибкам, кстати, 11-0. Россиянин ни одной еще не допустил.
Очень легкий первый сет для Рублева. Оже-Альяссим ничего не смог противопоставить россиянину в первой партии. Да, канадец сыграл не очень, но сам Андрей был образцово точен! 0-1. Надо выиграть еще один сет, чтобы выйти в финал.
Рублев зацепился за прием, пошел обоюдоострый розыгрыш, в котором в итоге канадец пробил в аут по длине — 1:5, россиянин впереди уже с двумя брейками.
Ох. Вышел вперед после подачи канадец и закрывал сетку с лета после короткого приема, но умудрился не перебить ее — 15:40, двойной брейк-пойнт.
А вот тут канадец провел классный розыгрыш, разводил мяч по углам и в итоге разложил на вылет — 30:40, но есть второй брейк-пойнт у Андрея.
Трос очень помог Рублеву, перевалив мяч на сторону канадца. Тот среагировал, но не успел — 30:40, сразу брейк-пойнт у россиянина.
Не прошла у россиянина первая, со второй завязался розыгрыш, в котором Оже-Альяссим в итоге пробил в сетку — 15:0.
Соперники встречались друг с другом семь раз, и в шести поединках сильнее был Андрей Рублев! В том числе он дважды выиграл на грунте, включая прошлогодний финал «Мастерса» в Мадриде. Выиграл он и единственный их матч в этом году в полуфинале турнира в Дохе, правда, на харде. При этом только одна из семи встреч соперников закончилась в двух партиях, и то, там Рублев победил тоже в упорной борьбе (7:5, 7:6). Так что и сегодня, вероятно, будет очень плотный и напряженный поединок.
24-летний канадец сейчас стоит в мировом рейтинге АТР на 30-м месте, в то время как 27-летний Рублев занимает 17-ю позицию. Оба явно не на пике своих карьер.