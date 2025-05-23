Битва за финал: Рублев играет с Оже-Альяссимом в Гамбурге. LIVE

19:45

Соперники встречались друг с другом семь раз, и в шести поединках сильнее был Андрей Рублев! В том числе он дважды выиграл на грунте, включая прошлогодний финал «Мастерса» в Мадриде. Выиграл он и единственный их матч в этом году в полуфинале турнира в Дохе, правда, на харде. При этом только одна из семи встреч соперников закончилась в двух партиях, и то, там Рублев победил тоже в упорной борьбе (7:5, 7:6). Так что и сегодня, вероятно, будет очень плотный и напряженный поединок.