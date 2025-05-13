Бесполезный гол Овечкина: «Вашингтон» в шаге от краха в Кубке Стэнли

Минувшей ночью «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина уступил в очередном матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли — 2025 «Каролине Харрикейнз». Прошедшая в Роли игра завершилась победой хозяев, которым теперь осталось оформить всего одну победу для выхода в финал Восточной конференции НХЛ. В составе «ураганов» отличился россиянин Андрей Свечников, идущий на снайперский рекорд всего розыгрыша плей-офф.

«Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2

Для столичной команды выезд в Роли в последние годы традиционно складывается непросто. «Каролина» не проигрывала «Вашингтону» на своем льду с декабря 2023 года, и после первой встречи в «Леново Центр» в рамках текущего розыгрыша плей-офф хозяева были решительно настроены на продление этой серии. Гостям крайне важно было зацепиться за успех на чужой площадке, чтобы вернуться домой при равном счете.

В первом периоде встречи «Кэпс» изо всех сил старались сдержать атакующий потенциал соперника — из 13 бросков по воротам Логана Томпсона цели достиг лишь один: Шейн Гостисбер открыл счет на исходе десяти минут игры, завершив комбинацию после передач Еспери Котканиеми и Эрика Робинсона. Для 32-летнего американского защитника эта шайба стала уже третьей в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Довольно быстро у «Вашингтона» появился шанс отыграться — «столичные» получили большинство после удаления Сета Джарвиса, а следом целых четыре минуты на реализацию лишнего за игру высоко поднятой клюшкой от Джордана Мартинука. Но ни в первый, ни во второй раз численным перевесом хоккеисты «Кэпиталз» воспользоваться не сумели.

Второй период стартовал с быстрой шайбы хозяев — Сет Джарвис переправил ее в ворота с помощью передач Себастьяна Ахо и Дмитрия Орлова. Вашингтонцы пытались комбинировать, искали возможности для позиционных атак, но до бросков по воротам Фредерика Андерсена дело доходило редко — «ураганы» после 40 минут встречи имели ощутимый перевес по данному показателю (25:15), который далее лишь увеличивался.

Надежду на спасение в игре гостям в третьем периоде подарил Джейкоб Чикран — после ассистов от Мэтта Роя и Пьера-Люка Дюбуа счет стал 2:1 в пользу «Каролины», однако закрепить успех «столичные» не смогли. Спустя три минуты Джек Рослович отправил один на один с вратарем Тейлора Холла, который вернул хозяевам преимущество в две шайбы.

Матч так и мог спокойно катиться к финальной сирене, но «Харрикейнз» решили сами себе устроить жаркую концовку, хватанув за восемь минут до конца третьего периода два малых штрафа в течение 40 секунд — поочередно удалились Тейлор Холл и Дмитрий Орлов. В формате 5х3 бригада большинства «Вашингтона» без проблем нашла Александра Овечкина в его «офисе», откуда он неотразимо бросил мимо вратаря — 3:2!

На то, чтобы сравнять счет, у «Кэпс» оставалось более семи минут, но все надежды на камбэк улетучились после удаления Пьера-Люк Дюбуа. Большинство хозяева не реализовали, но после выхода 80-го номера «Вашингтона» со скамейки «Каролина» продолжила по инерции атаковать и забила — отличился Шон Уокер.

Почти сразу после четвертой пропущенной шайбы главный тренер гостей Спенсер Карбери вызвал на скамейку Логана Томпсона, выпустив вместо него шестого полевого игрока. Закрепиться в чужой зоне и разыграть лишнего у «столичных» не вышло — Свечников попал из своей зоны по пустым воротам, установив окончательный счет встречи — 5:2.

Андрей Свечников — супергерой «Каролины» в плей-офф

25-летний форвард «Харрикейнз» проводит лучший плей-офф в карьере — на его счету уже семь заброшенных шайб в Кубке Стэнли — 2025, что позволяет ему располагаться на второй строчке в списке снайперов, отставая от финского форварда «Далласа» Микко Рантанена на два гола. После игры россиянин выступил с неожиданным тезисом, заявив, что игры в американской столице удались ему и его партнерам больше, чем две домашние встречи.

«Если честно, то первые две игры, возможно, были лучше, чем какая-то из домашних. Мы упустили слишком много моментов этим вечером. Но, очевидно, что сейчас самое главное — результат. Мне он нравится», — заявил Свечников.

Гол в пустые ворота стал для нападающего пятым в карьере в розыгрышах плей-офф — это позволило ему выйти на первое место по данному показателю среди всех россиян. Помимо этого, Свечников вырвался на первое место в истории «Каролины» по голам в пустые ворота в Кубках Стэнли, опередив шведа Себастьяна Ахо.

В активе Свечникова теперь 22 шайбы в розыгрышах плей-офф НХЛ, что позволяет ему располагаться на 16-м месте в списке снайперов среди российских игроков. Это больше, чем у Артемия Панарина и Александра Радулова (21).

До нового рекорда Гретцки Овечкину осталось 42 шайбы

Гол Овечкина в прошедшем матче стал для него 77-м в карьере в плей-офф НХЛ. По этому статистическому показателю 39-летний форвард вышел на чистое 12-е место в истории, обогнав легендарного канадца Марио Лемье. Следующим в списке снайперов Кубка Стэнли с активом в 78 шайб числится чех Яромир Ягр.

В нынешнем плей-офф капитан «Кэпс» забросил уже пять шайб, что стало рекордом результативности среди европейцев в НХЛ старше 39 лет. Овечкин побил достижение шведского хоккеиста Никласа Лидстрема, который в 2010 году в составе «Детройт Ред Уингз» за один плей-офф отличился четыре раза.

Также благодаря заброшенной в ворота «Каролины» шайбе Овечкин вышел на второе место в рейтинге снайперов текущего плей-офф среди россиян, догнав нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, уже завершившего выступление в турнире — у обоих игроков по пять голов в активе.

После игры Овечкин посетовал на недостаточные реализации моментов. По его словам, игрокам «Кэпс» нужно активнее бороться за подборы и искать любые возможности для того, чтобы переправить шайбу в ворота.

«Если вы посмотрите на прошлую и эту игру, у нас есть шансы сразу же выйти вперед, но мы просто должны найти способ забить гол. Мы должны забивать «грязные» голы, на добиваниях, после подправлений», — заявил форвард пресс-службе лиги.

Больше права на ошибку у «Вашингтона» нет. Пятая игра серии состоится в ночь с 15 на 16 мая, стартовое вбрасывание на «Кэпитал Уан Арене» состоится в 02:00 по московскому времени.