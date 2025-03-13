Восстать из пепла: теннисист Медведев идет за первым титулом в году. LIVE

В четвертьфинале престижного теннисного турнира в Индиан-Уэллс в мужском одиночном разряде встречаются россиянин Даниил Медведев и француз Артюр Фис. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию
Трансляция
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23:30
0:15, на подаче Медведев.
23:27
1:2, за четыре удара Даниил делает брейк!
23:26
0:40, продолжает на подаче ошибаться француз!
23:25
0:15, на подаче Фис.
23:24
1:1, здорово отыграл в этом гейме российский спортсмен.
23:23
40:15, отличный обводящий удар нанес Медведев.
23:22
30:15, по разу удачно проатаковали оппоненты.
23:21
15:0, на подаче Медведев.
23:19
1:0, первый гейм в игре забирает Артюр.
23:18
40:40, не удержал чужую подачу россиянин.
23:17
30:40, буквально сразу же может брейк сделать Даниил! Снова двойная ошибка от оппонента.
23:16
30:15, отлично подает под линию Фис.
23:15
0:15, с двойной ошибки начинается матч.
23:14
Матч стартовал! На подаче француз.
23:05
Игра начнется в 23:10 мск.
22:55
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале престижного теннисного турнира в Индиан-Уэллс в мужском одиночном разряде встречаются россиянин Даниил Медведев и француз Артюр Фис. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.