Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Восстать из пепла: теннисист Медведев идет за первым титулом в году. LIVE

Теннис. Индиан-Уэллс. Медведев — Фис. ОНЛАЙН
close
Francis Mascarenhas/Reuters
В четвертьфинале престижного теннисного турнира в Индиан-Уэллс в мужском одиночном разряде встречаются россиянин Даниил Медведев и француз Артюр Фис. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:30

0:15, на подаче Медведев.

23:27

1:2, за четыре удара Даниил делает брейк!

23:26

0:40, продолжает на подаче ошибаться француз!

23:25

0:15, на подаче Фис.

23:24

1:1, здорово отыграл в этом гейме российский спортсмен.

23:23

40:15, отличный обводящий удар нанес Медведев.

23:22

30:15, по разу удачно проатаковали оппоненты.

23:21

15:0, на подаче Медведев.

23:19

1:0, первый гейм в игре забирает Артюр.

23:18

40:40, не удержал чужую подачу россиянин.

23:17

30:40, буквально сразу же может брейк сделать Даниил! Снова двойная ошибка от оппонента.

23:16

30:15, отлично подает под линию Фис.

23:15

0:15, с двойной ошибки начинается матч.

23:14

Матч стартовал! На подаче француз.

23:05

Игра начнется в 23:10 мск.

22:55

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале престижного теннисного турнира в Индиан-Уэллс в мужском одиночном разряде встречаются россиянин Даниил Медведев и француз Артюр Фис. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Мы за, но есть нюансы»: Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной
Путин заявил, что Россия готова на перемирие ради долгосрочного мира
ВСУ атаковали Белгородскую область. Военная операция, день 1114-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1114-й день
«Это вы получите, а это — нет». США обсуждали с Украиной, какие территории она потеряет
Трамп: США обсуждают с Украиной вопрос утраты земель по итогам конфликта
Возлюбленная Джейсона Стетхэма впервые за долгое время снялась с актером
Генсек НАТО посмеялся над Байденом вместе с Трампом
В Ростовской области объявили режим опасности БПЛА
Ученые разгадали многолетнюю тайну болезни Паркинсона
Новости и материалы
Канада передала Украине почти $1,7 млрд из доходов от замороженных активов России
NBC: США хотят усилить военное присутствие в Панаме
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Лукашенко рекомендовал не рассчитывать на «что-то великое» в урегулировании на Украине
Трехлетний мальчик спас свою бабушку, когда та упала и нуждалась в помощи
СМИ: США не продлили лицензию для расчетов за нефть из России
Клуб с российским вратарем вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Партии Сары Вагенкнехт отказали в пересчете голосов на выборах в бундестаг
49-летняя Тина Канделаки в легинсах показала тренировку для ног
Ксению Бородину в мини-платье раскритиковали за «заказные комментарии»
Беременная жена Андреасяна снялась обнаженной в бане после скандала с режиссером
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
Посла РФ вызвали в МИД Италии после заявлений Захаровой
Жена Петросяна показала редкое фото годовалой дочери на прогулке
В Перми спасли пожилого рыбака, который плыл по Каме на отколовшейся льдине
«Средневековая инквизиция»: в «Зените» раскритиковали дисквалификацию Вендела
43-летняя «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в корсетном мини-платье с глубоким декольте
Известный комментатор оценил вызов Дзюбы в сборную России
Все новости
Ермак заявил, что Украина не согласится на замороженный конфликт и «Минск-3»
США в Джидде отказались подписывать соглашение с Украиной по недрам
Трамп пообещал «позаботиться», чтобы Россия не нападала на союзников США
ЦБ может повысить ключевую ставку 21 марта
Выйти из списка: Венгрия требует отменить санкции ЕС против Михаила Фридмана
Будапешт потребовал исключить Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС
«По ним наводчики и работали»: Франция предоставила ВСУ данные для удара по рынку
Захарова: Франция дала ВСУ спутниковые данные дня наведения Himars на рынок
Освобожденные территории. Как выглядит Курская область после оккупации
«Пора нам головой думать»: Лукашенко объяснил, зачем Украине понадобилось месячное перемирие
Лукашенко: Украина не согласится на перемирие, но рассчитывает на отказ России
Неликвид с 2023 года: какие машины дилеры не могут продать даже себе в ущерб
«Автостат» назвал 25 брендов с неликвидными запасами автомобилей
Куда поехать на майские праздники? Топ-10 бюджетных направлений в 2025 году
Где недорого отдохнуть в мае в 2025 году в России и за границей
Россия поддержала идею 30-дневного перемирия с Украиной: пресс-конференция Путина и Лукашенко
Пресс-конференция после встречи Путина и Лукашенко — онлайн-трансляция
«Утратил доверие». За что уволили полковника, ответственного за убежища в Курской области
Замглавы ГУ МЧС Курской области Припуту сняли с должности после проверки
«Последний акт Зеленского»: на Украине готовятся к выборам главы государства
FT: в Киеве сообщили о заключительном акте президентства Зеленского
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами