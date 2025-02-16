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Спорт

Звезда Тутберидзе сражается за золото с ученицей Плющенко в финале Гран-при. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. Финал. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН
В Красноярске проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, по итогам которого определятся участники олимпийского отбора. Женщины-одиночницы демонстрируют произвольную программу. Главная звезда Этери Тутберидзе Аделия Петросян заняла в короткой программе третье место и теперь пытается подняться на первое. Лидером по итогам программы является ученица Евгения Плющенко — Софья Муравьева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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13:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Женщины-одиночницы сегодня выступят с произвольными программами в финале Гран-при России.

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