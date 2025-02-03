Осторожно, двери закрываются: последний день трансферного окна в Европе. LIVE

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл продолжит карьеру «Кристал Пэлас» на правах аренды. Англичанин переедет в другой район Лондона до конца сезона.
Игрок «Челси» Бен ЧилуэллGlobal Look Press
«Зенит» предложил 15 млн евро за Жедсона Фернандеша из «Бешикташа», сообщает Sabah. Стамбульский клуб хочет выручить не менее 20 млн за хавбека.
Вернемся к делам российским. «Зенит» готов дать 30 млн евро за правого защитника «Фламенго» Уэсли и хочет получить его во что бы то ни стало, сообщает Gazeta do Urubu. До этого бразильский клуб не продал защитника за 25 млн.
Ночью стало известно, что бирмингемская «Астон Вилла» арендовала Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа за 40 млн фунтов и взяла на себя 75% зарплаты форварда.
За «МЮ» футболист в этом сезоне провел 15 игр в АПЛ и забил 4 гола.
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон и нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.Phil Noble/Reuters
Для начала давайте разберемся с дедлайнами: раньше всех закроется трансферное окно в Бундеслиге — 3 февраля в 20:00 мск. Французская Лига 1 прекратит регистрацию новичков в час ночи по московскому времени 4 февраля, а Серия А, Ла Лига и АПЛ — в 02:00 мск.