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Спорт

Осторожно, двери закрываются: последний день трансферного окна в Европе. LIVE

Футбол. Зимнее трансферное окно. Последний день переходов. ОНЛАЙН
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В пяти ведущих футбольных европейских чемпионатах близится к завершению возможность переходов игроков. «Газета.Ru» представляет обзор самых громких сделок последнего трансферного дня зимы.
Трансляция
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11:30

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл продолжит карьеру «Кристал Пэлас» на правах аренды. Англичанин переедет в другой район Лондона до конца сезона.

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Игрок «Челси» Бен Чилуэлл

Global Look Press
11:15

«Зенит» предложил 15 млн евро за Жедсона Фернандеша из «Бешикташа», сообщает Sabah. Стамбульский клуб хочет выручить не менее 20 млн за хавбека.

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EO/Keystone Press Agency/Global Look Press
10:55

Вернемся к делам российским. «Зенит» готов дать 30 млн евро за правого защитника «Фламенго» Уэсли и хочет получить его во что бы то ни стало, сообщает Gazeta do Urubu. До этого бразильский клуб не продал защитника за 25 млн.

10:35

Ночью стало известно, что бирмингемская «Астон Вилла» арендовала Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа за 40 млн фунтов и взяла на себя 75% зарплаты форварда.

За «МЮ» футболист в этом сезоне провел 15 игр в АПЛ и забил 4 гола.

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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон и нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Phil Noble/Reuters
10:15

Для начала давайте разберемся с дедлайнами: раньше всех закроется трансферное окно в Бундеслиге — 3 февраля в 20:00 мск. Французская Лига 1 прекратит регистрацию новичков в час ночи по московскому времени 4 февраля, а Серия А, Ла Лига и АПЛ — в 02:00 мск.

10:00

Добрый день! «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию заключительного дня трансферного окна в Европе!

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