Осторожно, двери закрываются: последний день трансферного окна в Европе. LIVE

10:35

Ночью стало известно, что бирмингемская «Астон Вилла» арендовала Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа за 40 млн фунтов и взяла на себя 75% зарплаты форварда.

За «МЮ» футболист в этом сезоне провел 15 игр в АПЛ и забил 4 гола.