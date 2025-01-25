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Спорт

Нурмагомедов и Немков сражаются на последнем турнире Bellator в истории. LIVE

ММА. Bellator Dubai. Нурмагомедов — Хьюз, Немков — Джонсон. ОНЛАЙН
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Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press
На турнире Bellator сражаются россиянин Вадим Немков и американец Тимоти Джонсон, а также Усман Нурмагомедов и ирландец Пол Хьюз. По информации СМИ, этот турнир станет последним под эгидой Bellator. Все последующие турниры будут проходить под брендом PFL. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию поединков основного карда.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:47

Второй раунд. Сначала шел осторожный обмен ударами в стойке, потом Томпсон попал, что активизировало Ахтамова. В конце второй минуты он провел тейкдаун, а дальше в борьбе «задушил» соперника. Англичанин так и не сдался, но уснул. Победа Ахтамова!

20:41

Первый раунд. Все пять минут прошли в стойке. Бой был довольно осторожным. Поначалу Томпсон был чуть активнее и точнее, но на исходе предпоследней минуты Ахтамов шикарно попал и дальше провел концовку отрезка лучше соперника.

20:36

Начали.

20:34

Здесь тоже будут три раунда по пять минут.

22:33

В следующем бою сойдутся Майк Томпсон из Великобритании и Мирафзал Ахтамов из Узбекистана. Он представляет команду Хабиба Нурмагомедова.

22:30

Аль-Хуссайни победил единогласным решением арбитров.

22:28

Третий раунд. Здесь примерно с середины раунда пошла борьба в партере, и Аль-Хуссайни, сохранивший больше сил, смог выиграть отрезок и бой. Ждем решения арбитров.

20:22

Второй раунд. Спортсмен из ОАЭ постарался сразу же снова пойти в атаку и даже сделал тейкдаун, но на этот раз доминировать у него не вышло. Паналес сразу же встал, весь раунд прошел в стойке, и филиппинец, кажется, даже почаще попадал.

20:16

Первый раунд. Аль-Хуссайни сразу же бросился в атаку и практически весь раунд провел на сопернике, нанеся больше ста ударов против примерно 35 от соперника. Было очень близко и к победе ударами, и к завершении боя приемом, но Паналес выдержал и в итоге вообще поднялся, закончив последние секунды раунда на ногах.

20:11

Начали.

20:10

Это единственный бой в наилегчайшем весе сегодня. Три раунда по пять минут.

20:07

Хади Омар Аль-Хуссаини из Эмиратов сейчас сразится с филиппинцем Руелем Паналесом.

20:05

Сегодняшний турнир проходит уже фактически под эгидой PFL. Пока идут прелимы.

20:00

Добрый вечер, поклонники ММА! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию турнира Bellator, где сойдутся россиянин Вадим Немков и американец Тимоти Джонсон, а также Усман Нурмагомедов и ирландец Пол Хьюз.

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