Нурмагомедов и Немков сражаются на последнем турнире Bellator в истории. LIVE

Второй раунд. Сначала шел осторожный обмен ударами в стойке, потом Томпсон попал, что активизировало Ахтамова. В конце второй минуты он провел тейкдаун, а дальше в борьбе «задушил» соперника. Англичанин так и не сдался, но уснул. Победа Ахтамова!
Первый раунд. Все пять минут прошли в стойке. Бой был довольно осторожным. Поначалу Томпсон был чуть активнее и точнее, но на исходе предпоследней минуты Ахтамов шикарно попал и дальше провел концовку отрезка лучше соперника.
В следующем бою сойдутся Майк Томпсон из Великобритании и Мирафзал Ахтамов из Узбекистана. Он представляет команду Хабиба Нурмагомедова.
Третий раунд. Здесь примерно с середины раунда пошла борьба в партере, и Аль-Хуссайни, сохранивший больше сил, смог выиграть отрезок и бой. Ждем решения арбитров.
Второй раунд. Спортсмен из ОАЭ постарался сразу же снова пойти в атаку и даже сделал тейкдаун, но на этот раз доминировать у него не вышло. Паналес сразу же встал, весь раунд прошел в стойке, и филиппинец, кажется, даже почаще попадал.
Первый раунд. Аль-Хуссайни сразу же бросился в атаку и практически весь раунд провел на сопернике, нанеся больше ста ударов против примерно 35 от соперника. Было очень близко и к победе ударами, и к завершении боя приемом, но Паналес выдержал и в итоге вообще поднялся, закончив последние секунды раунда на ногах.