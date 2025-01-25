Нурмагомедов и Немков сражаются на последнем турнире Bellator в истории. LIVE

20:22

Второй раунд. Спортсмен из ОАЭ постарался сразу же снова пойти в атаку и даже сделал тейкдаун, но на этот раз доминировать у него не вышло. Паналес сразу же встал, весь раунд прошел в стойке, и филиппинец, кажется, даже почаще попадал.