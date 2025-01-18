Битва четверных: чемпионат России по прыжкам. LIVE

Артур Даниелян сделал четверной сальхов, затем каскад из четверного сальхова и тройного акселя, но неудачно. 23,95 — наверняка вылетит.
У Евгения Семененко каскад из тройных акселей, затем четверной флип и потом попытка четверного тулупа на замену — 28,95.
Николай Угожаев после четверного лутца прыгнул каскад из двух тройных акселей, а затем осталось время на каскад 4 флип + 3 аксель. Сумасшедшие баллы: 37,62.
Роман Савосин сделал каскад 4-3 из тулупов, потом исполнил четверной сальхов и еще успел переделать каскад. 26,61 в итоге.
Даниил Самсонов выполнил каскад 4 сальхов + 3 аксель, а потом сделал только двойной тулуп. Но осталось время, и он сделал тройной лутц. 25,95 — в группе риска.
Андрей Мозалев сделал четверной сальхов, затем исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а потом попробовал 4 тулуп + 3 аксель, но в зачет пошел первый каскад. 28,84 — прилично, в четвертьфинал явно пройдет.
Михаил Терновский исполнил каскад 4 тулуп + 3 аксель, а потом дважды не очень удачно прыгнул четверные флипы. 26,52 — пока третий из трех.
Владислава Дикиджи встретили овацией. Прыгнул четверной лутц, а затем каскад из четверного и тройного сальховов через ойлер. 31,16 — прекрасные баллы!
Марк Кондратюк исполнил четверной лутц, затем сделал каскад из тройных акселей, а поскольку время еще осталось, перепрыгнул четверной лутц, и именно вторая попытка пошла в зачет. 29,08 — приличные баллы.
Лед подготовлен, скоро все начнется. Турнир проходит по системе на вылет. Будет несколько раундов. Начинается все с 1/8 финала. В ней будут прыжок и каскад из двух прыжков.
Начинать будут мужчины. Состав участников.
Старт-лист
- Марк Кондратюк
- Владислав Дикиджи
- Михаил Терновский
- Андрей Мозалев
- Даниил Самсонов
- Роман Савосин
- Дмитрий Алиев
- Николай Угожаев
- Евгений Семененко
- Артур Даниелян
- Петр Гуменник
- Григорий Федоров
- Макар Игнатов
- Иван Попов
- Матвей Ветлугин
- Глеб Лутфуллин