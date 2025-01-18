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Спорт

Битва четверных: чемпионат России по прыжкам. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам. ОНЛАЙН
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Сергей Бобылев/РИА Новости
В чемпионате России по прыжкам проходят личные турниры у мужчин, женщин и пар. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:37

Артур Даниелян сделал четверной сальхов, затем каскад из четверного сальхова и тройного акселя, но неудачно. 23,95 — наверняка вылетит.

14:35

У Евгения Семененко каскад из тройных акселей, затем четверной флип и потом попытка четверного тулупа на замену — 28,95.

14:33

Николай Угожаев после четверного лутца прыгнул каскад из двух тройных акселей, а затем осталось время на каскад 4 флип + 3 аксель. Сумасшедшие баллы: 37,62.

14:31

Дмитрий Алиев исполнил четверной сальхов, а затем каскад из двух четверных тулупов — 28,84.

14:29

Роман Савосин сделал каскад 4-3 из тулупов, потом исполнил четверной сальхов и еще успел переделать каскад. 26,61 в итоге.

14:28

Даниил Самсонов выполнил каскад 4 сальхов + 3 аксель, а потом сделал только двойной тулуп. Но осталось время, и он сделал тройной лутц. 25,95 — в группе риска.

14:22

Разминка второй группы. Она, как и третья, будет состоять из шести участников.

14:21

Андрей Мозалев сделал четверной сальхов, затем исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а потом попробовал 4 тулуп + 3 аксель, но в зачет пошел первый каскад. 28,84 — прилично, в четвертьфинал явно пройдет.

14:19

Михаил Терновский исполнил каскад 4 тулуп + 3 аксель, а потом дважды не очень удачно прыгнул четверные флипы. 26,52 — пока третий из трех.

14:18

Владислава Дикиджи встретили овацией. Прыгнул четверной лутц, а затем каскад из четверного и тройного сальховов через ойлер. 31,16 — прекрасные баллы!

14:15

Марк Кондратюк исполнил четверной лутц, затем сделал каскад из тройных акселей, а поскольку время еще осталось, перепрыгнул четверной лутц, и именно вторая попытка пошла в зачет. 29,08 — приличные баллы.

14:10

Разминается первая четверка участников.

14:07

Из 16 мужчин в 1/4 финала пройдут 12.

14:05

Лед подготовлен, скоро все начнется. Турнир проходит по системе на вылет. Будет несколько раундов. Начинается все с 1/8 финала. В ней будут прыжок и каскад из двух прыжков.

14:00

Начинать будут мужчины. Состав участников.

Старт-лист

  1. Марк Кондратюк
  2. Владислав Дикиджи
  3. Михаил Терновский
  4. Андрей Мозалев
  5. Даниил Самсонов
  6. Роман Савосин
  7. Дмитрий Алиев
  8. Николай Угожаев
  9. Евгений Семененко
  10. Артур Даниелян
  11. Петр Гуменник
  12. Григорий Федоров
  13. Макар Игнатов
  14. Иван Попов
  15. Матвей Ветлугин
  16. Глеб Лутфуллин

13:55

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на чемпионате России по прыжкам в фигурном катании. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.

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