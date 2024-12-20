Ученицы Тутберидзе стартуют на чемпионате России. LIVE

Уроженка Мытищ, представляющая в данный момент Санкт-Петербург, выполнила все крайне уверенно и надежно. Пришлось ей побороться на тройном флипе, но сумела спортсменка избежать ошибки и вытянуть себя из непростого положения. Ее оценка — 75,01 балла.
Недовольна прокатом спортсменка — вместо заявленного тройного акселя она выполнила двойной, плюс не так уверенно и спокойно исполнила непрыжковые элементы. При этом в кисс-энд-край комнате фигуристка смогла немного расслабиться и даже улыбнуться. Оценка Муравьевой — 73,10 балла.
Стильная, яркая и эмоциональная программа под музыку из бессметного «Джеймса Бонда» показала фигуристка, порадовав себя и публику не только отточенным выступлением, но и эмоциональной составляющей. Ее оценка — 67,78 балла.
Воспитанница Евгения Плющенко исполнила чисто двойной аксель, справилась с дорожками шагов, за что получила честные 61,30 балла. Отличное выступление для начала турнира!
На ваших экранах стартовый протокол соревнований.
Первая разминка:
Дарья Третьякова
Софья Важнова
Софья Муравьёва
Анна Фролова
Ксения Гущина
Софья Чаплыгина
Вторая разминка:
Дарья Садкова
Ксения Синицына
Людмила Фурсова
Екатерина Анисимова
Аделия Петросян
Елизавета Куликова
Третья разминка:
Камилла Нелюбова
Алина Горбачева
Софья Акатьева
Вероника Яметова
Мария Агаева
Яна Битюшкова