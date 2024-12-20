Ученицы Тутберидзе стартуют на чемпионате России. LIVE

15:55

Уроженка Мытищ, представляющая в данный момент Санкт-Петербург, выполнила все крайне уверенно и надежно. Пришлось ей побороться на тройном флипе, но сумела спортсменка избежать ошибки и вытянуть себя из непростого положения. Ее оценка — 75,01 балла.