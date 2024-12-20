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Спорт

Ученицы Тутберидзе стартуют на чемпионате России. LIVE

Фигурное катание. ЧР-2025. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН
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Григорий Сысоев/РИА Новости
Во второй соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию женщины стартуют с короткой программой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
15:56

Ксения Гущина продолжает соревновательную программу.

15:55

Уроженка Мытищ, представляющая в данный момент Санкт-Петербург, выполнила все крайне уверенно и надежно. Пришлось ей побороться на тройном флипе, но сумела спортсменка избежать ошибки и вытянуть себя из непростого положения. Ее оценка — 75,01 балла.

15:50

На площадку выходит Анна Фролова.

15:49

Недовольна прокатом спортсменка — вместо заявленного тройного акселя она выполнила двойной, плюс не так уверенно и спокойно исполнила непрыжковые элементы. При этом в кисс-энд-край комнате фигуристка смогла немного расслабиться и даже улыбнуться. Оценка Муравьевой — 73,10 балла.

15:45

На льду еще одна ученица Евгения Плющенко — Софья Муравьева.

15:44

Стильная, яркая и эмоциональная программа под музыку из бессметного «Джеймса Бонда» показала фигуристка, порадовав себя и публику не только отточенным выступлением, но и эмоциональной составляющей. Ее оценка — 67,78 балла.

15:40

Софья Важнова продолжает следом.

15:39

Воспитанница Евгения Плющенко исполнила чисто двойной аксель, справилась с дорожками шагов, за что получила честные 61,30 балла. Отличное выступление для начала турнира!

15:35

Открывает соревнования женщин Дарья Третьякова.

15:30

На ваших экранах стартовый протокол соревнований.

Первая разминка:
Дарья Третьякова
Софья Важнова
Софья Муравьёва
Анна Фролова
Ксения Гущина
Софья Чаплыгина

Вторая разминка:
Дарья Садкова
Ксения Синицына
Людмила Фурсова
Екатерина Анисимова
Аделия Петросян
Елизавета Куликова

Третья разминка:
Камилла Нелюбова
Алина Горбачева
Софья Акатьева
Вероника Яметова
Мария Агаева
Яна Битюшкова

15:20

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! В Омске продолжается чемпионат России, где сражаются сильнейшие спортсмены страны. Соревнования второго дня завершаются короткой программой у женщин. Желаем удачи всем фигуристкам!

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