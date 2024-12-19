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Спорт

Легендарный российский дуэт сражается за четвертое золото с дерзкой молодежью. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России. Ритм-танец. ОНЛАЙН

В Омске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Трехкратные чемпионы страны в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин пытаются защитить свой титул. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца на чемпионате России.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:56

На лед выходят участники второй разминки!

10:54

Очень драйвово откатались ребята — Екатерина смогла поразить публику двойным колесом! В общей сумме спортсмены набрали чуть менее 75 баллов, располагаясь на третьей позиции.

10:49

Закрывают первую разминку Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, которые уже успели отлично проявить себя на юниорском уровне!

10:48

Не слишком получилось у ребят выступление, чуть менее 71 балла они зарабатывают, занимая на данный момент последнее место в рейтинге сильнейших.

10:43

А следом на площадку врываются Дарья Савкина и Александр Вахнов из Москвы!

10:41

76,75 балла получают фигуристы за свой первый ритм-танец на чемпионатах России! Отличный результат!

10:36

А на льду уже Анна Щербакова и Егор Гончаров! И танцуют они под легендарных «Песняров»!

10:35

Миронова и Устенко набирают 79,34 балла, возглавляя турнирную таблицу!

10:32

Заглавной темой всех ритм-танцев на этом чемпионате России являются социальные танцы 50-х — 70-х годов прошлого столетия. Также фигуристы обязаны исполнить в программе фрагмент пасодобля, причем обязательно не используя музыку этого испанского танца. Миронова и Устенко демонстрируют свое мастерство омской публике, собирая многочисленные овации.

10:29

На льду пара из Санкт-Петербурга — Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

10:28

74,07 балла получают спортсмены после своего выступления.

10:22

Мы начинаем! Первыми на лед выходят Елизавета Шичина и Павел Дрозд.

10:18

Неприятный инцидент случился на самом старте разминки — две пары не смогли разойтись на арене площадью 60х26 метра, столкнувшись спиной. Одна из спортсменок получила небольшое повреждение и со слезами на глазах направилась к тренерскому бортику. Остается надеяться, что этот момент не помешает выступить им сегодня.

10:15

Участники первой разминки вышли на лед! Совсем скоро соревнования начнутся!

10:00

Перед вами стартовый порядок выступлений в танцах на льду.

Первая разминка:

  1. Елизавета Шичина/Павел Дрозд
  2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
  3. Анна Щербакова/Егор Гончаров
  4. Дарья Савкина/Александр Вахнов
  5. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов

Вторая разминка: 6. Софья Тютюнина/Матвей Грачев
7. Василиса Кагановская/Максим Некрасов
8. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный
9. Софья Шевченко/Андрей Ежлов
10. Анна Коломенская/Артем Фролов

Третья разминка: 11. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин
12. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин
13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
14. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
15. Александра Степанова/Иван Букин

09:50

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! В Омске стартует долгожданный чемпионат России, где сразятся сильнейшие спортсмены страны. Соревнования стартуют с ритм-танца. Желаем удачи всем фигуристам!

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