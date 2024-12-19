Легендарный российский дуэт сражается за четвертое золото с дерзкой молодежью. LIVE

10:18

Неприятный инцидент случился на самом старте разминки — две пары не смогли разойтись на арене площадью 60х26 метра, столкнувшись спиной. Одна из спортсменок получила небольшое повреждение и со слезами на глазах направилась к тренерскому бортику. Остается надеяться, что этот момент не помешает выступить им сегодня.