Легендарный российский дуэт сражается за четвертое золото с дерзкой молодежью. LIVE

Очень драйвово откатались ребята — Екатерина смогла поразить публику двойным колесом! В общей сумме спортсмены набрали чуть менее 75 баллов, располагаясь на третьей позиции.
Закрывают первую разминку Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, которые уже успели отлично проявить себя на юниорском уровне!
Не слишком получилось у ребят выступление, чуть менее 71 балла они зарабатывают, занимая на данный момент последнее место в рейтинге сильнейших.
76,75 балла получают фигуристы за свой первый ритм-танец на чемпионатах России! Отличный результат!
Заглавной темой всех ритм-танцев на этом чемпионате России являются социальные танцы 50-х — 70-х годов прошлого столетия. Также фигуристы обязаны исполнить в программе фрагмент пасодобля, причем обязательно не используя музыку этого испанского танца. Миронова и Устенко демонстрируют свое мастерство омской публике, собирая многочисленные овации.
Неприятный инцидент случился на самом старте разминки — две пары не смогли разойтись на арене площадью 60х26 метра, столкнувшись спиной. Одна из спортсменок получила небольшое повреждение и со слезами на глазах направилась к тренерскому бортику. Остается надеяться, что этот момент не помешает выступить им сегодня.
Перед вами стартовый порядок выступлений в танцах на льду.
Первая разминка:
- Елизавета Шичина/Павел Дрозд
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко
- Анна Щербакова/Егор Гончаров
- Дарья Савкина/Александр Вахнов
- Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов
Вторая разминка:
6. Софья Тютюнина/Матвей Грачев
7. Василиса Кагановская/Максим Некрасов
8. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный
9. Софья Шевченко/Андрей Ежлов
10. Анна Коломенская/Артем Фролов
Третья разминка:
11. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин
12. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин
13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
14. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
15. Александра Степанова/Иван Букин