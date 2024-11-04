Вторая молодость Овечкина: забил в четвертом матче подряд и снова приблизился к Гретцки Овечкин забросил 860-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки — 34 гола

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин продолжает удивлять: 39-летний форвард обрел второе дыхание и на всех порах мчится за рекордом результативности Уэйна Гретцки, который при сохранении текущего темпа может быть побит уже в этом сезоне. Однако седьмая шайба Овечкина не помогла «Кэпс» обыграть «Каролину» — в составе «ураганов» феерический матч провел другой хоккеист с российским паспортом.

«Каролина Харрикейнс» — «Вашингтон Кэпиталс» — 4:2

После ударной домашней серии, где «Вашингтон» смог одержать три победы в трех матчах, забросив в общей сложности 18 шайб, столичный коллектив отправился на выезд в город Роли, где его ожидала также набравшая приличный ход «Каролина». «Харрикейнс» подошли ко встрече с «Кэпс» с убедительной победной серией, достигшей пяти игр. От клюшек хоккеистов «Каролины» поочередно пострадали «Эдмонтон», «Калгари», «Сиэтл», «Ванкувер» и «Бостон». «Вашингтон» становиться в этот ряд не планировал.

Первый период выдался интересным — команды создавали опасные моменты, не отсиживались в обороне, от чего было ясно, что без заброшенной шайбы этот игровой отрезок не обойдется. Так и получилось — на 15-й минуте игры с передачи чеха Мартина Нечаса отличился российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.

Для 33-летнего уроженца Новокузнецка игра против «Кэпс» была чрезвычайно принципиальной — в составе бывшей команды Орлов провел 12 лет, выиграл вместе с ней первый в истории франшизы Кубок Стэнли.

Ответа от столичной команды ждать долго не пришлось — ближе к концовке первого периода двойное удаление — Гостибехер и Нечас синхронно схватили по малому штрафу, чем смог воспользоваться Александр Овечкин.

На исходе первой двадцатиминутки он забросил 860-ю шайбу в своей карьере в чемпионатах НХЛ, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 34 голов.

Шайба была заброшена Овечкиным из его любимой зоны — левого круга вбрасывания. Пресс-служба лиги осталась в восторге от гола россиянина.

«Запатентованный бросок Овечкина в одно касание для 860-го гола в карьере. Теперь ему осталось всего 35 голов, чтобы обойти Уэйна Гретцки», — говорится в сообщении.

За 15 секунд до конца первого периода «Вашингтон» успел выйти вперед — точный бросок с передачи Ника Дауда нанес Брендон Дьюхейм. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу гостей.

Второй период прошел под диктовку коллектива из Роли. «Каролина» более чем в три раза перебросала своих оппонентов (18-5), но отличиться смогла лишь дважды усилиями Мартина Нечаса и Дмитрия Орлова. В третьем игровом отрезке «Харрикейнс» продолжали активничать, стремились забить, но «Кэпс» до последнего держали оборону и имели возможность сравнять счет и перевести игру в овертайм. Однако этому помешал Андрей Свечников — 24-летний форвард за девять секунд до сирены поразил пустые ворота «Кэпс», сумев закрепить за своей командой шестую победу подряд.

По итогам встречи ее первой звездой был признан Дмитрий Орлов, в активе которого дубль. Второй звездой стал Мартин Нечас, а третьей — голкипер «ураганов» Петр Кочетков, отразивший 19 из 21 броска в створ.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после игры заявил, что причиной поражения стало большое давление хоккеистов «Каролины» в чужой зоне, с которым его игроки не смогли справиться.

«Игра не была равной, но мы отдаем должное нашим парням. Мы не сдавались. Мы боролись. Мы провели в своей зоне примерно 75% матча. Мы не могли вывести шайбу, у нас не получалось проходить центральную зону и играть в форчек», — приводит слова тренера пресс-служба НХЛ.

После этой игры «Каролина» поднялась на третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав после десяти игр 16 очков. «Вашингтон» опустился на четвертую строчку, имея в активе столько же баллов, но проведя на матч больше.

В следующей игре «Кэпс» на своем льду примут «Нэшвилл Предаторс». Игра пройдет в ночь с 6 на 7 ноября, стартовое вбрасывание состоится в 03:00 по московскому времени. «Каролина» на домашней площадке сыграет против «Филадельфии Флайерз». Игра состоится в ночь с 5 на 6 ноября, старт матча запланирована на 03:00 мск.