Овечкин сократил отставание от Гретцки и установил уникальное достижение в НХЛ Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 35 голов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче против «Коламбус Блю Джекетс» и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 35 голов. Теперь на счету Овечкина 859 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Кроме того, россиянин отдал две голевых передачи и помог «Вашингтону» одержать разгромную победу со счетом 7:2.

Овечкин забросил 859-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную победу над «Коламбус Блю Джекетс» благодаря великолепному выступлению своего капитана — Александра Овечкина.

Избиение «Коламбуса» началось уже на первой минуте. Овечкин отдал блестящий пас из центра площадки на Алексея Протаса, организовав голевую атаку «Вашингтона». Благодаря этой передаче сразу два игрока «Кэпс» — Протас и Дилан Строум — выскочили на одинокого вратаря «Коламбуса» — россиянина Даниила Тарасова.

В итоге Протас отвлек на себя внимание голкипера и покатил шайбу на Строума, который спокойно занес ее в ворота — 1:0.

Благодаря этой передаче Овечкин набрал очки уже в третьем матче подряд. Это оказался его 11-й результативный балл в сезоне. Но останавливаться на этом российский нападающий не собирался.

«Вашингтон» быстро довел счет до 3:0 усилиями Коннора Мамайкла и Эндрю Манджапане, а затем в дело снова вступил Овечкин.

Капитан «Вашингтон» брос в касание из своего любимого левого круга вбрасывания и попал точно между ног бедному Тарасову — 4:0.

Этот гол стал для Овечкина уже шестым в сезоне и 859-м — за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Таким образом, россиянину осталось забросить всего 35 шайб для повторения «вечного» рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Есть вероятность, что Овечкин сможет покорить это достижение уже в текущем сезоне.

Кроме того, благодаря этой заброшенной шайбе россиянин сумел набрать более двух очков уже в третьем матче подряд.

Овечкин стал лишь вторым игроком в истории «Вашингтона», который в возрасте 39 лет и старше добился такого достижения. Ранее этого удавалось только Адаму Оутсу в далеком сезоне-2001/02.

Овечкин покорил новое достижение в НХЛ

После гола Овечкина «Вашингтон» забросил еще две шайбы — отличились Ник Дауд и Коннор Макмайл. Любопытно, что «столичные» в первый раз за 16 лет сумели оформить пять голов за первый период в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус» ответил своими двумя голами — забили Дэймон Сиверсон и Кевин Лабанк. Таким образом, на 59-й минуте счет был 6:2 в пользу «столичных».

Игра была уже сделана, но Овечкин решил поставить красивую точку.

Российский нападающий получил шайбу на правом фланге атаки и идеально выкатил ее на дальнюю штангу, где Строум замкнул в пустой угол ворот — 7:2.

Таким образом, капитан «Вашингтон» набрал три очка за матч — забросил одну шайбу и отдал две голевых передачи. Причем он сделал это во второй раз подряд — ранее досталось «Монреалю», который проиграл «столичным» со счетом 3:6.

Овечкин установил уникальное достижение: стал первым игроком в XXI веке, который в возрасте 39 лет и старше сумел набрать три очка в двух матчах НХЛ подряд. Ранее такое удавалось только Жану Рателю, Горди Хоу и Тиму Хортону в XX веке.

Кроме того, россиянин впервые за пять лет завершил матч с показателем полезности «+4».

Вдохновенная игра Овечкина помогла «Кэпс» повторить клубный рекорд по количеству побед в первых 10 матчах сезона — восемь.

Благодаря рекордному числу побед «Вашингтон» поднялся на второе место в Восточной конференции НХЛ, набрав 16 очков. На первой строчке идет «Флорида Пантерз», на счету которой 19 баллов.

Свой следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь с 4 на 5 ноября по московскому времени против «Каролины Харрикейнз». Будем надеяться на продолжение голевой серии Овечкина.