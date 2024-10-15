«Высказывания, оскорбляющие язык»: шутка Черчесова возмутила Казахстан

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов пошутил над журналистом, задавшим ему на послематчевой пресс-конференции вопрос на казахском языке, что привело к скандалу. Минспорта республики потребовало провести разъяснительную работу с российским специалистом, чтобы тот уважал язык страны.

Скандал с казахским языком

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник национальной команды Казахстана Станислав Черчесов попал в скандал, связанный с казахским языком. На пресс-конференции после матча Лиги наций УЕФА против Словении (0:1) на вопрос журналиста, заданный на казахском языке, Черчесов дал неоднозначный ответ.

«Ты по-французски сейчас говоришь? Париж, уи, уи, са-ва биен»,

— мгновенно среагировал специалист, услышав вопрос на казахском.

Такой странный вне контекста ответ связан с тем, что задававший вопрос журналист сидел в конференц-зале в игровой футболке французского «Пари Сен-Жермен».

Эпизод мгновенно вызвал резонанс, а выступление главного тренера национальной сборной страны очень не понравилось министерству спорта Казахстана, выступившему с заявлением.

«В социальных сетях активно распространяется видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс, — сказано в опубликованном на официальном сайте организации материале.

— Министерство туризма и спорта РК оперативно отреагировало на данный случай и направило в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос. В документе отмечено, что государственный язык, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и законом «О языках», имеет особый статус, и все граждане обязаны проявлять к нему должное уважение».

Минспорта также потребовало от Казахстанской федерации футбола (КФФ) предоставить официальные объяснения и провести с наставником сборной Казахстана разъяснительную работу по поводу необходимости уважительного отношения к государственному языку страны.

При этом в министерстве подчеркнули, что не могут вмешиваться в работу футбольной федерации, так как она не относится к числу подведомственных, однако как государственный орган минспорта вправе потребовать разъяснений.

«Министерство туризма и спорта Республики Казахстан призывает все спортивные федерации страны отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес», — говорится в заключительном абзаце.

КФФ отреагировала оперативно, выступив с собственным заявлением.

«Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба «ПСЖ» на пресс-конференции, и главный тренер ответил на него с долей юмора, — говорится в релизе организации.

— Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык».

Не первый случай

Это уже не первый неоднозначный эпизод, связанный с Черчесовым и казахским языком. В конце июня, вскоре после назначения главным тренером местной сборной российский наставник возмутился вопросу на казахском языке и спросил, может ли он отвечать на осетинском. Журналист согласился, но на это Черчесов заметил, что «никто ведь не поймет».

Переводчиком тогда выступил президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов, что тренер также обыгрывал шутками – мол, он как интервьюируемый неизвестен, но переводит для него президент.

При этом, когда в 2019 году Черчесов приезжал в Астану вместе со сборной России, он рассказывал местным журналистам, что понимает по-казахски.

Антирекорд Казахстана

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом этого года перед стартом Лиги наций УЕФА. В первой встрече казахстанским футболистам удалось сдержать грозную норвежскую атаку с Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити» (0:0), но дальше дела не задались.

Казахстан получил 0:3 в гостях от Словении и 0:4 дома от Австрии, а уступив словенцам в октябре и на своем поле, сборная Казахстана установила личный антирекорд – четыре встречи подряд без забитых мячей.

Тем не менее сам специалист говорит о прогрессе его подопечных, подобная риторика звучит и от руководства федерации, подчеркнувшего, что не рассматривает отставку и полностью доверяет российскому тренеру.