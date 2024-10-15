Ночной клуб и отель вместо сборной: Мбаппе обвинили в изнасиловании

Суперзвезду мадридского «Реала» Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Заявление на него подали в Швеции, куда он летал, чтобы отдохнуть в ночном клубе во время паузы в клубном сезоне на игры национальных сборных. Сам нападающий не был вызван из-за травмы, хотя уже восстановился. «Газета.Ru» рассказывает, что известно об обвинениях на данный момент.

Обвинение в изнасиловании

Суперзвезду мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе обвинили в сексуализированном насилии. Инцидент произошел в столице Швеции Стокгольме 10 октября, куда футболист прибыл с друзьями на время паузы в матчах национальных сборных. На следующий день вся компания отправилась на Корсику, где продолжила развлекаться.

Мбаппе пытался остаться в Швеции инкогнито: к ночному клубу он прибыл на такси и в маске. В здание заходил через отдельный вход, а всех посетителей заставили сдавать свои телефоны охране заведения.

Тем не менее звездного игрока сфотографировали у входа в клуб, а уже 11-го числа в шведской и французской прессе стартовало обсуждение похождений нападающего, пока сборная Франции играла свои матчи в Лиге наций УЕФА.

На следующей неделе стало известно о заявлении в полицию и начатом расследовании по поводу изнасилования, случившегося 10 октября в отеле, где проживал Мбаппе.

Издание Expressen позже сообщило, что заявление в полицию было подано спустя два дня после происшествия. Под подозрением оказался именно звездный футболист.

«Фейковые новости! Это так предсказуемо. За день до слушания — как будто случайно, не так ли?» — написал в ответ Мбаппе в своих соцсетях. Слушание, о котором написал футболист, — апелляция его бывшего клуба «Пари Сен-Жермен», который должен по решению французской Лиги 1 выплатить игроку €55 млн. 36 из них — часть подписного бонуса. Оставшиеся 19 — зарплата за последние три месяца игрока в команде.

Телеканал TV4 подтвердил, что в изнасиловании подозревают Мбаппе. Рассказывая о заявлении, шведская прокуратура не упоминала имя француза, но в репортаже журналистов говорится об обращении пострадавшей из-за сексуализированного насилия именно со стороны Мбаппе. Женщина уже обратилась в отделение больницы для жертв изнасилования, а форварду «Реала» присвоен статус «обоснованно подозреваемого» — по шведским стандартам низшая степень подозрения.

Вердикт не вынесен

«Пари Сен-Жермен» не согласились с вердиктом о выплате Мбаппе €55 млн. Клуб считает, что форвард устно обещал простить эти деньги клубу, когда решил в качестве свободного агента перейти в мадридский «Реал». В футбольном мире считают, что дело скорее в обиде президента парижан Нассера Аль-Хеллайфи, который категорически не хотел этого перехода и вообще ухода Мбаппе. Но если клубу удастся доказать устную договоренность, ее признают законной и вердикт могут пересмотреть.

«ПСЖ» отреагировал на публикацию Мбаппе, резко осудив слова своего бывшего игрока: «Честно говоря, это позор. Мы проигнорируем заявления Килиана и сохраним свой уровень и достоинство».

При этом на состоявшемся 15 октября заседании апелляционного комитета никакого решения вынесено не было. Теперь ожидается, что точка в процессе будет поставлена 25 октября.

Удаление с рекламного постера

Для самого Мбаппе история с обвинением уже обернулась неприятностями. Помимо репутационного ущерба в глазах общественности, это уже начало сказываться и на контрактах.

СМИ сообщили, что в «Реале» не обеспокоены ситуацией, возникшей вокруг их главного новичка последних лет. В мадридском клубе считают информацию ложной и вброшенной в инфополе лишь для того, чтобы нанести ущерб репутации игрока.

При этом «Реал» убрал фотографию футболиста с рекламной кампании со своим техническим спонсором adidas.

Это выяснилось, когда его партнер по клубу и фотосессии для adidas Джуд Беллингем выложил оригинал фото в соцсети. Оказалось, что в пустой зоне действительно был Мбаппе.

В «королевском клубе» это объяснили тем, что у Мбаппе есть личный контракт с конкурентом adidas — Nike. Однако в той же фотосессии принял участие еще один футболист «Реала», имеющий соглашение с брендом, — Эдуардо Камавинга. И он остался на фото.

У Мбаппе призвали отобрать капитанскую повязку

Проблемы из-за поездки в Швецию начались у Мбаппе еще до публикации информации о предполагаемом изнасиловании в Швеции.

Французские болельщики в принципе не поняли поступка форварда, который не был вызван на октябрьские матчи сборной Франции якобы из-за травмы. Ситуация изначально выглядела странной, потому что уже после публикации вызванных Дидье Дешамом игроков «трехцветных» Мбаппе сыграл за «Реал» в Лиге чемпионов против «Лилля» (0:1), выйдя на замену во втором тайме, и провел 71 минуту в игре чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

«Многое в ситуации с Килианом говорит само за себя. Я говорю это не для того, чтобы оправдать Килиана, а для того, чтобы мы смотрели на ситуацию шире. Нужно помнить, что интересы клубов и интересы сборных — и я говорю не только о сборной Франции, потому что это относится и к другим национальным командам — в какой-то момент неизбежно расходятся. Мы также не должны забывать, что работодателем является клуб, а не федерация, и так было всегда», — цитирует L'Equipe Дешама.

Жестко выступил экс-игрок сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен, часто резкий в высказываниях по актуальным национальным футбольным темам:

«Он не понимает, какой образ это создает, особенно когда играет Франция. Но суть не в этом. У него наконец-то появилось несколько свободных дней, он может делать что захочет. Проблема в том, что он втягивает в это сборную Франции, — заявил Ротен. — Ты объясняешь всем нам, что нуждаешься в отдыхе, передышке, а затем даешь Дидье Дешаму, всей сборной и всему народу Франции понять, что тебе наплевать на все, потому что ты не смотришь игру команды, а также показываешь, что ты выше всего этого, прекрасно понимая, что твои фото будут опубликованы».

В конце своей речи бывший футболист, а ныне телеэксперт обратился к Дешаму и призвал того отобрать у Мбаппе капитанскую повязку. К тому же призвали и многие французские болельщики.