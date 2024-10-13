Овечкин выкинул арбитра за борт в первом матче сезона в НХЛ Овечкин впервые в карьере не нанес бросков в стартовом матче сезона

Александр Овечкин впервые в карьере не нанес в стартовом матче сезона ни одного броска, но сделал голевую передачу, много бил соперников и выбросил арбитра за борт. Евгений Малкин оформил 1300 очков за «Питтсбург», а подвиги Артемия Панарина и Кирилла Капризова не спасли их команды от поражений. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:5

Первый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обернулся неудачей для «Вашингтона». «Кэпиталз» провели летом масштабную работу по укреплению состава, чтобы бороться за выход в плей-офф увереннее, нежели в прошлой кампании, когда чудом забрались в восьмерку на Востоке в последний момент. Однако в гости в столицу прибыл амбициозный и крепкий «Нью-Джерси», который к тому же уже успел стартовать в чемпионате, выиграв два из трех матчей, и почувствовав тонус.

«Кэпс» начали встречу с двух собственных удалений, но выстояли в численном меньшинстве, а в середине периода усилиями Брэндона Дюэйма заработали лишнего и смогли реализовать эту возможность. Пьер-Люк Дюбуа, как раз один из новичков команды, сделал пас от борта на синюю линию, а Джон Карлсон могучим щелчком открыл счет.

Однако еще до первого перерыва Шеймус Кейси восстановил равновесие броском из левого круга вбрасывания, а перемещенный из четвертого в третье звено Пол Коттер завершил классную комбинацию с участием Эрика Хаулы и Стефана Носена, и гости повели.

Не успел начаться второй отрезок, как команда Спенсера Карбери восстановила равновесие, причем сделала это тройка Овечкин – МакМайкл – Строум. «Вашингтон» провел массированную позиционную атаку, в которой Александр Великий поучаствовал и в начальной, и в финальной фазах. После наброса Карлсона на пятак он поборолся там и помог Дилану Строуму оформить взятие ворот.

Но дальше все развивалось по сценарию первой 20-минутки. Татар и все тот же Коттер, ставший первым с сезона-2014/15 новичком «дьяволов», оформившим четыре шайбы в четырех первых матчах сезона, дважды пробили Чарли Линдгрена, Том Уилсон сократил в третьем периоде отставание до минимума, но закончилось все шайбой Доусона Мерсера в пустые ворота в концовке.

Овечкин не смог нанести ни одного броска в створ ворот. Этот случай для рекордсмена лиги в истории подсчета данной метрики стал первым в стартовом матче сезона и всего 23-м в карьере. Но сказать, что Ови сыграл плохо, нельзя. На льду он провел почти 20 минут, из которых около четырех в большинстве, к голевой передаче добавил семь силовых приемов и завершил встречу с нейтральным показателем полезности.

Кроме того, российский нападающий стал автором комичного эпизода. Один из его силовых был у скамейки соперника против Татара, в результате чего на лавку «Нью-Джерси» улетел сидевший в этот момент на бортике лайнсмен .

Теперь у подопечных Карбери есть два дня, чтобы прийти в себя после поражения, а затем им предстоит принять на своем льду еще одну сильную команду – «Вегас Голден Найтс». Именно оттуда, кстати, в «Дэвилз» и перебрался герой дня Коттер.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:2

«Торонто» и «Питтсбург» выиграли по одному матчу из стартовых двух и на льду «кленовых листьев» выясняли, чей старт чемпионата окажется успешнее. «Пингвинз», которым в этом сезоне уверенно прочат непопадание в плей-офф, начали матч лучше. В первом периоде это конвертировалось в реализованное большинство. Гол организовало супертрио ветеранов команды: Евгений Малкин и Сидни Кросби закрутили комбинацию и вывели на бросок защитника Криса Летанга. Для Кид Сида это очко стало 1599 в НХЛ, но до юбилея в этой встрече он не добрался.

«Мэйпл Лифс» смогли перевернуть игру в самом начале второго периода благодаря броскам Вильяма Нюландера и Мэттью Найса, а в третьей 20-минутке умно и хитро сыграл Митч Марнер, прочитавший пас Кросби назад на зазевавшегося Маркуса Петтерссона, обогнавший защитника и точно бросивший над блокером Джоэлю Блумквисту.

«Пенс» не сдались, и в середине периода Малкин вывел на точный бросок еще и Рикарда Ракелла, который сократил отставание для минимума.

Для самого же россиянина это очко стало 1300-м в регулярках НХЛ и в составе «Питтсбурга», в котором он провел всю карьеру.

«Это здорово, но это последняя вещь, о которой я думаю. Мы не выиграли, а это важнее статистики и любых рекордов. Мы должны играть чуточку лучше. Мы здорово начали, однако затем утратили нить игры. Но мы забили второй гол и имели шансы в формате «6 на 5», мы сражались. И все же мы должны быть умнее на льду», — сказал Малкин после матча.

«Торонто», выдержав штурм гостей, когда те заменили голкипера шестым полевым игроком, убежал к воротам, и Нюландер оформил дубль, принеся «кленовым листьям» вторую победу подряд.

«Хоккейный клуб Юта» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:5 ОТ

Даже дубль Артемия Панарина и три голевые передачи Адама Фокса не помогли победителям предыдущего регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» увезти победу из «Юты», где переехавший из Аризоны «Хоккейный клуб» стартовал в новой для себя эре с трех побед подряд.

Свой худший матч в сезоне и, возможно, в заокеанской карьере провел недавно отклонивший самый крупный вратарский контракт в истории россиянин Игорь Шестеркин. Сделав всего 20 сейвов, он пропустил шесть шайб, включая гол от Клейтона Келлера в овертайме. Шестеркин, желающий получать беспрецедентные для вратарей $12 млн («Рейнджерс» предлагали $11 млн), никогда не пропускал больше .

Что до «Юты», то забросившие по шайбе Дилан Гюнтер и Баррет Хэйтон стали первыми двумя нападающим в новой эре лиги, вдвоем отметившиеся голами в первых трех матчах новой команды. Причем на счету Гюнтера уже пять результативных бросков в сезоне.

«Миннесота Уайлд» — «Сиэтл Кракен» — 4:5 Б

Всех стараний Кирилла Капризова, снова ведшего за собой «Миннесоту», не хватило для победы над «Сиэтлом». Хотя начиналось для «Уайлд» все хорошо. В первом периоде россиянин ассистировал Матсу Цукарелло, а во втором в большинстве отдал на гол Мэтту Болди, и хозяева вели со счетом 2:0. Но «Кракен» отыгрался еще до второго перерыва.

В третьем отрезке Капризов забросил уже сам, но и этого оказалось недостаточно. «Сиэтл» снова вернулся, а потом отыгрался и еще раз, переведя встречу в овертайм, а потом и в буллиты. Вот там Капризов при счете 1:1 свой бросок не реализовал, а Джордан Эберле принес «Кракену» победу.

Другие матчи

«Бостон Брюинз» — «Лос-Анджелес Кингз» - 2:1 ОТ

«Баффало Сейбрз» — «Флорида Пантерз» — 5:2

«Монреаль Канадиенс» — «Оттава Сенаторз» — 4:1

«Детройт Ред Уингз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:0

«Даллас Старз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:0

«Колорадо Эвеланш» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:6

«Калгари Флэймз» — «Филадельфия Флайерз» — 6:3

«Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:5

«Сан-Хосе Шаркс» — «Анахайм Дакс» — 0:2