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Спорт

Навстречу соотечественнице: Калинская играет с венгеркой Бондарь на престижном турнире. LIVE

Теннис. WTA. Ухань. Первый круг. Бондарь (Венгрия) — Калинская (Россия). ОНЛАЙН

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TRACEY NEARMY/REUTERS
В матче первого круга престижного турнира в китайской Ухани россиянка Анна Калинская сражается с венгеркой Анной Бондарь. Победительница во втором круге может встретиться с другой россиянкой — Екатериной Александровой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:25

Простым ударом не попадает Бондарь, а затем шикарно подает сама Калинская — 40:15.

16:24

Не смогла Калинская забить на вылет смэш, но угадавшая направление удара соперница не обработала мяч — 15:15.

16:24

Очень слабо венгерка приняла подачу, но Калинская дала с бэкхенда в сетку — 0:15.

16:23

Сорванный прием — 1:0.

16:22

И снова срывает удар Калинская. На этот раз в розыгрыше не попадает бэкхендом по ширине — больше.

16:21

Обидная ошибка россиянки на приеме второй подачи соперницы — ровно.

16:21

Не попадает Бондарь — меньше, брейк-пойнт!

16:20

Завязалась упорная борьба в гейме — 40:40.

16:19

Опять розыгрыш со второй подачи, но уже в пользу венгерки, однако следующий мяч забирает Калинская — 15:30.

16:18

Со второй подачи пошел первый розыгрыш, он получился долгим, и в итоге Анна забила — 0:15.

16:17

Матч начинается. Анна Бондарь выходит на подачу.

16:13

Теннисистки уже на корте, идет разминка. Калинская, напомним, занимает 13-е место в рейтинге WTA. Она сегодня фаворит, но это женский теннис, где расклады зачастую вообще не имеют значения.

16:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого круга престижного теннисного турнира WTA в китайской Ухани россиянка Анна Калинская, посеянная под десятым номером, играет с 72-й ракеткой мира венгеркой Анной Бондарь. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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