Навстречу соотечественнице: Калинская играет с венгеркой Бондарь на престижном турнире. LIVE

Не смогла Калинская забить на вылет смэш, но угадавшая направление удара соперница не обработала мяч — 15:15.
И снова срывает удар Калинская. На этот раз в розыгрыше не попадает бэкхендом по ширине — больше.
Опять розыгрыш со второй подачи, но уже в пользу венгерки, однако следующий мяч забирает Калинская — 15:30.
Теннисистки уже на корте, идет разминка. Калинская, напомним, занимает 13-е место в рейтинге WTA. Она сегодня фаворит, но это женский теннис, где расклады зачастую вообще не имеют значения.