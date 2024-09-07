Белорусская звезда бьется с американской обидчицей Шнайдер за титул US Open. LIVE

Очень тяжелый матч для обеих. Но Соболенко больше атакует, а Пегула больше защищается. У Арины инициатива, она и дожала — 0-1. Ждем второй сет.
Ничего еще не кончилось в этом гейме. Соболенко снова яростно атаковала, но в конце сыграла тонко, и Джессика не успела — ровно.
Успевает Пегула к укороченному, но Соболенко блестяще ее обводит через коридор — меньше, еще сетбол!
Здорово вышла Пегула к сетке, но сыграла слишком мягко, и Соболенко успела и забила — меньше, третий сетбол на приеме.
И не проходит первая. Соболенко сразу атакует со второй, но американка выравнивает розыгрыш, а Арина в итоге играет слишком длинно — 30:40, но есть еще сетбол!
Под атаками белоруски Джессика бьет в сетку и идет менять ракетку — 15:40, двойной сетбол у Соболенко!
Мощную вторую исполняет Соболенко и затем уверенно проводит розыгрыш до виннера третьим ударом — больше.
Соболенко добегает на укороченный, укорачивает сама, а потом забивает с лета в свободный корт — больше.
А вот на второй подаче американки Соболенко неизменно хороша. Острым бэкхендом, войдя в корт, забивает — 40:15.
Нет первой подачи, а вторая попадает в трос и улетает в аут — 30:40, брейк-пойнт вместо сетбола.
Соболенко пошла вперед в розыгрыше, но Пегула этого ждала, вернула соперницу на заднюю линию и заставила там ошибиться — 15:30.
Так же уверенно берет американка еще два мяча — 3:5. Но дальше Соболенко будет подавать на сет.
Соболенко переворачивает розыгрыш со второй подачи, делая дропшот и затем забивая с лета — 15:0.
Обмениваются сильными ударами с задней линии, пока Пегула не ошибается по длине — 2:4, уже Соболенко ведет с брейком.
Ударом сразу после приема Джессики белоруска разводит соперницу и мяч по разным углам — 30:15.
Грамотно играла Пегула в первом розыгрыше на своей подаче. В итоге решила укоротить с хафкорта, но не исполнила — 0:15.
Выходит к сетке Соболенко с подачи, но соперница играет жестко. Дальше Арина угадывает, но это не отбить — 15:15.
На «Больших шлемах» встречались лишь однажды: в 1/64 финала «Ролан Гаррос» в 2020 году Соболенко уничтожила соперницу — 6:3, 6:1. Дважды с переменным успехом играли на Итоговом турнире года в группе. Ну а в этом году встретились однажды: Соболенко победила в финале в Цинциннати — 6:3, 7:5.
Соперницы встречались аж семь раз в туре. Перевес у второй ракетки мира Арины Соболенко — она выиграла пять встреч. Шестой номер рейтинга Джессика Пегула победила дважды.