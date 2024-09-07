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Белорусская звезда бьется с американской обидчицей Шнайдер за титул US Open. LIVE

US Open. Женщины. Финал. Пегула (США) — Соболенко (Белоруссия). ОНЛАЙН

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Issei Kato/Reuters
В финальном матче женского одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису встречаются американка Джессика Пегула и Арина Соболенко из Белоруссии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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00:24

Пегула сначала хорошо подает первую, а в следующем розыгрыше — слишком мягко вторую. 15:15.

00:23

Выручает первая подача — 0:1.

00:23

Ошибка Соболенко с бэкхенда — 40:30.

00:22

Выжимает американка ошибку из Арины — 40:15.

00:21

И в розыгрыше со второй подачи делает виннер — 40:0.

00:20

Уверенно начинает гейм на своей подаче на старте второго сета Соболенко — 30:0.

00:19

Очень тяжелый матч для обеих. Но Соболенко больше атакует, а Пегула больше защищается. У Арины инициатива, она и дожала — 0-1. Ждем второй сет.

00:18

И наконец этот сет заканчивается — Соболенко его забирает! 5:7!

00:17

Еще один сетбол зарабатывает Соболенко — меньше.

00:16

Ничего еще не кончилось в этом гейме. Соболенко снова яростно атаковала, но в конце сыграла тонко, и Джессика не успела — ровно.

00:16

Нет приема — больше уже!

00:15

Прием в сетку — ровно.

00:15

Успевает Пегула к укороченному, но Соболенко блестяще ее обводит через коридор — меньше, еще сетбол!

00:14

Нечастая ошибка Соболенко с форхенда — ровно.

00:14

Здорово вышла Пегула к сетке, но сыграла слишком мягко, и Соболенко успела и забила — меньше, третий сетбол на приеме.

00:13

Очко с подачи — 40:40!

00:12

И не проходит первая. Соболенко сразу атакует со второй, но американка выравнивает розыгрыш, а Арина в итоге играет слишком длинно — 30:40, но есть еще сетбол!

00:11

Под атаками белоруски Джессика бьет в сетку и идет менять ракетку — 15:40, двойной сетбол у Соболенко!

00:11

Получает Соболенко возможность атаковать форхендом, и Пегула тут же ошибается — 15:30.

00:10

Пегула берет первое очко подачей, но затем уже Арина принимает на вылет — 15:15.

00:08

И свечка Пегулы уходит в аут — 5:6. Как минимум тай-брейк обеспечила себе Соболенко.

00:07

И снова больше у Соболенко. В сложном розыгрыше выстояла.

00:06

Отыгрывается Пегула мощным ударом, когда предоставляется шанс — ровно.

00:06

Мощную вторую исполняет Соболенко и затем уверенно проводит розыгрыш до виннера третьим ударом — больше.

00:05

Двойная ошибка тут же — ровно.

00:04

Соболенко добегает на укороченный, укорачивает сама, а потом забивает с лета в свободный корт — больше.

00:03

Не справляется с приемом Пегулы белоруска — 40:40.

00:03

Еще одна быстрая и успешная комбинация с подачи — больше.

00:02

Уф. В самую заднюю линию попала Арина после приема американки — 40:40.

00:02

Двойная ошибка — 30:40, брейк-пойнт.

00:01

Блестяще принимает вторую подачу на вылет Пегула — 30:30.

00:01

Прием в сетку — 30:15.

00:00

А вот тут блестящий перевод с бэкхенда по линии после удобного приема Пегулы — 15:15.

00:00

Срывает Арина бэкхенд — 0:15.

23:59

Под давлением Джессики ошибается белорусская теннисистка — 5:5.

23:59

Пегула попала в трос, а мяч перевалился на ее сторону — 40:30.

23:58

А вот на второй подаче американки Соболенко неизменно хороша. Острым бэкхендом, войдя в корт, забивает — 40:15.

23:57

Ошибается по длине Арина и идет менять ракетку — 40:0.

23:57

Две подряд классных подачи Пегулы — 30:0.

23:55

Забирает Пегула гейм на чужой подаче в такой момент — 4:5, обратный брейк от американки!

23:54

Атакует Арина после приема соперницы, но попадает в сетку — меньше, снова брейк-пойнт.

23:53

Каким форхендом отыгрывает Соболенко этот брейк-пойнт! Ровно.

23:53

Нет первой подачи, а вторая попадает в трос и улетает в аут — 30:40, брейк-пойнт вместо сетбола.

23:52

Бьет в сетку с бэкхенда Пегула в обмене кроссами слева — 30:30.

23:51

Соболенко пошла вперед в розыгрыше, но Пегула этого ждала, вернула соперницу на заднюю линию и заставила там ошибиться — 15:30.

23:50

Повезло сейчас Арине с попаданием в самый угол. Ну или сама она блестяще сыграла — 15:15.

23:50

Очередная невынужденная ошибка Соболенко — 0:15.

23:49

Так же уверенно берет американка еще два мяча — 3:5. Но дальше Соболенко будет подавать на сет.

23:48

Эйс Пегулы — 30:15.

23:48

В сетку бьет представительница Белоруссии — 15:15.

23:48

Выигрывает Соболенко напряженный первый розыгрыш на чужой подаче — 0:15.

23:46

Эйсом непростой гейм завершает Соболенко — 2:5.

23:45

Берет со второй подачи очко Арина — больше.

23:44

Могучий прием на втором мяче — ровно.

23:44

Больше у Соболенко.

23:43

Уже восьмая невынужденная ошибка Соболенко — 40:40. У Пегулы таких четыре пока.

23:42

Блестящий перевод в свободный правый угол после приема Пегулы — 40:30.

23:42

Отыгрывается за счет агрессивных действий Пегула — 30:30.

23:41

Ошибается Соболенко, но тут же берет очко классной подачей — 30:15.

23:40

Соболенко переворачивает розыгрыш со второй подачи, делая дропшот и затем забивая с лета — 15:0.

23:39

Обмениваются сильными ударами с задней линии, пока Пегула не ошибается по длине — 2:4, уже Соболенко ведет с брейком.

23:38

Очень грамотный розыгрыш от Соболенко — 15:40, двойной брейк-пойнт.

23:37

Подачей отыгрывается Пегула — 15:15.

23:38

Классный прием Арины — 15:30.

23:37

Классно мягко с лета играет Соболенко — 0:15.

23:35

Аут Пегулы с форхенда завершает гейм — 2:3.

23:35

Непростой смэш забивает Соболенко — 40:30.

23:34

Двойная ошибка — 30:30.

23:33

Ударом сразу после приема Джессики белоруска разводит соперницу и мяч по разным углам — 30:15.

23:33

Глубокий прием Пегулы провоцирует ошибку соперницы по длине — 15:15.

23:32

Первое очко на ее подаче за Соболенко — 15:0.

23:31

Делает Соболенко обратный брейк — 2:2.

23:31

Ошибается Пегула под давлением — меньше, брейк-пойнт.

23:30

Сравнивает Соболенко — 40:40.

23:30

Отыгрывается Пегула, а затем выигрывает еще один розыгрыш — 40:30.

23:29

Очко с подачи — 15:30.

23:28

И снова в сетку бьет американка, теперь в темповом розыгрыше с задней линии — 0:30.

23:28

Грамотно играла Пегула в первом розыгрыше на своей подаче. В итоге решила укоротить с хафкорта, но не исполнила — 0:15.

23:26

Шикарно на вылет принимает вторую подачу Пегула — 2:1, американка повела с брейком!

23:25

Белорусская теннисистка срывает форхенд — 15:40, двойной брейк-пойнт.

23:25

Не выдерживает Соболенко в обмене ударами — 15:30.

23:24

Выходит к сетке Соболенко с подачи, но соперница играет жестко. Дальше Арина угадывает, но это не отбить — 15:15.

23:23

Нет приема у Джессики — 15:0.

23:23

Два коротких розыгрыша, и Пегула закрывает свой гейм — 1:1.

23:22

Два подряд очка с подач — 30:15.

23:21

В сетку пробивает Пегула в розыгрыше со второй своей подачи — 0:15.

23:20

И еще две отличных подачи от белоруски — 0:1.

23:19

И еще один — 30:30.

23:19

Отыгрывает один мяч подачей Соболенко — 15:30.

23:18

Аут по длине у Арины после приема соперницы — 0:30.

23:18

Пегула в первом розыгрыше нашла виннер форхендом — 0:15.

23:17

Арина Соболенко выходит на подачу.

23:12

Начинается разминка, а по итогам жеребьевки подавать первой будет Соболенко.

23:10

Теннисистки выходят на корт.

23:08

На «Больших шлемах» встречались лишь однажды: в 1/64 финала «Ролан Гаррос» в 2020 году Соболенко уничтожила соперницу — 6:3, 6:1. Дважды с переменным успехом играли на Итоговом турнире года в группе. Ну а в этом году встретились однажды: Соболенко победила в финале в Цинциннати — 6:3, 7:5.

23:05

Соперницы встречались аж семь раз в туре. Перевес у второй ракетки мира Арины Соболенко — она выиграла пять встреч. Шестой номер рейтинга Джессика Пегула победила дважды.

23:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на финальном матче женского одиночного разряда US Open, в котором встретятся американка Джессика Пегула и белорусская звезда Арина Соболенко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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