«Отравление из мести». В Дагестане шахматистка вылила ртуть на стол соперницы

Перед стартом чемпионата Дагестана по шахматам одна из участниц турнира Амина Абакарова растерла шахматной фигурой ртуть около доски соперницы. Злоумышленницу вычислили по камерам наблюдения и передали в руки полиции. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил «Газете.Ru», что спортсменку могут обвинить в покушении на убийство.

Ртуть на шахматной доске

На чемпионате Дагестана по шахматам одна из спортсменок — Амина Абакарова — вылила на доску давней соперницы неизвестное вещество. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Турнир стартовал в Махачкале 2 августа. По данным Baza, перед началом соревнований 40-летняя чемпионка СКФО Абакарова изучила список участников, подошла к определенному столу, вылила жидкость около шахматной доски и растерла ее одной из фигур. Женщине, позже сидевшей за этим столом, стало плохо во время соревнований. Организаторы вечером посмотрели записи камер наблюдения и вызвали полицию. Проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Впоследствии стало известно, что жидкость, которую спортсменка растерла по столу, оказалась ртутью.

От действий Абакаровой пострадала Умайганат Османова. Ртуть она заметила почти сразу и позвала других участниц. В дело вмешался судья: он собрал ртуть в пакетик и вызвал полицию. При этом Абакарова не отрицала свою вину и успела объяснить другим спортсменкам, что решилась на отравление ради мести — якобы Османова ее чем-то обидела.

Отравление из мести

Абакарова и Османова встречались в конце июля в финале турнира в Махачкале, и тогда при одинаковом количестве баллов победа была присуждена Османовой на основании дополнительных показателей. Вместе с тем, по данным Baza, спортсменки знакомы с детства и всегда конкурировали на уровне регионов, поскольку Абакарова представляла Махачкалу, а Османова — Каспийск.

Поступок Абакаровой вызвал удивление у ее знакомых. Сообщается, что ее характеризуют как доброго человека и хорошего детского тренера.

Однако ее намерение причинить вред сопернице не вызывает сомнений, и теперь у Абакаровой могут быть серьезные неприятности: родственники Османовой не намерены ее прощать и хотят добиться для нее максимально возможного наказания.

«Необходимо возбуждать уголовное дело»

Для «Газеты.Ru» инцидент прокомментировал адвокат по уголовным делам Максим Калинов. Он заявил о необходимости возбудить уголовное дело, добавив, что последствия для здоровья Османовой могли оказаться непредсказуемыми, вплоть до летального исхода. Также он не исключил, что именно на такой результат могла рассчитывать Абакарова.

«Проверка проводится. Пока нельзя говорить о степени вреда здоровью, потому что спортсменка находится на лечении. Если оно займет больше 21 дня, это уже будет причинение вреда здоровью средней тяжести. Все будет зависеть от показаний девушки, которая растерла ртуть по доске. Но не исключено, что здесь можно возбуждать дело о покушении на убийство. Часть 1 ст. 105 через ст. 30 — «покушение».

Она должна была осознавать, что могут быть разные последствия. Может быть, она убить хотела эту шахматистку»,

— подчеркнул адвокат.

Калинов обратил внимание, что многое будет зависеть от следователей и от того, как дело квалифицируют. Он пояснил, что в рамках проверки следователи ждут заключения судмедэксперта, в котором будет сделан вывод о степени вреда здоровью. И уже на основании этого возбуждается или не возбуждается уголовное дело.

«На практике, такие экспертизы проводятся очень долго. Мне кажется, нужно сразу возбуждать дело — даже по легкому вреду. Если что, никто не мешает потом переквалифицировать дело. Негативная практика сложилась, когда ждут заключения судмедэкспертизы. И пока заключение не готово, может быть вынесено постановление об отказе в заключении дела. Так что надо возбуждать дело, а потом, при необходимости, переквалифицировать со ст. 111 на ст. 112 — с причинения легкого вреда здоровью на причинение вреда средней тяжести», — убежден юрист.

Также Калинов призвал вводить законодательные изменения и разрешать людям самим проходить судебно-медицинские экспертизы, чтобы следователь на основании заключения от клиники мог возбудить уголовное дело. Он констатировал, что сейчас это возможно только через государственные структуры, и во многих случаях исследование затягивается.

Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация

На данный момент уже приняты спортивные санкции в отношении Абакаровой. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил о временной дисквалификации спортсменки.

«Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации», — цитирует Филатова пресс-служба ФШР.

Глава министерства спорта Дагестана Сажид Сажидов добавил, что Абакарову исключили из числа участниц турнира, также ей грозит увольнение с работы. Заявление Сажидова передает пресс-служба ведомства.

«Как и многие, нахожусь в недоумении от случившегося, непонятны для меня и мотивы, которыми руководствовалась такая опытная спортсменка как Амина Абакарова. Совершенные ею действия могли привести самому печальному итогу, угрожали жизни всех, кто находился в шахматном доме, в том числе ее самой. Теперь ей придется отвечать за содеянное перед законом. В тоже время Амина Абакарова была сразу же исключена из числа участниц чемпионата Дагестана, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование», — отметил чиновник.