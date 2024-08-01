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Спорт

Андреева и Шнайдер в четвертьфинале в парах в теннисе: Олимпиада-2024, день 6. LIVE

Олимпийские игры в Париже. День 6. ОНЛАЙН

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Edgar Su/Reuters
В шестой день Олимпийских игр — 2024 в Париже россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, остающиеся последними надеждами страны в теннисе, в паре играют в четвертьфинале. Пловец Евгений Сомов выступит на дистанции 50 м вольным стилем. Всего в этот день разыгрывается 18 комплектов наград. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
Трансляция
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09:35

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил что выступление спортсменов из России на Олимпиаде-2024 в Париже в крайне ослабленном составе приведет к ожидаемому провалу на радость иностранным недоброжелателям. Слова экс-спортсмена приводит РИА Новости.

«Эти спортсмены централизованно не готовились к Олимпиаде и поехали без нормальной поддержки тренеров, но запретить участие было сложно. Мы поехали в Париж за позором, и это подтверждается», — заявил Тихонов.

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Антон Сакерин/СБР/РИА Новости
09:20

Вот как выглядит актуальный топ-10 медального зачета Олимпиады на данный момент.

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09:10

Сегодня наше внимание приковано к теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер — единственным оставшимся представителям России на олимпийских кортах Парижа. Они сегодня сыграют с чешским дуэтом Катержина Синякова/Барбора Крейчикова. Кроме того, ждем выступления пловца Евгения Сомова на дистанции 50 м вольным стилем. В общей сложности в четверг, 1 августа, будет разыграно 18 комплектов медалей. В частности, награды разыграют в спортивной гимнастике, в легкой атлетике, в фехтовании, в плавании.

09:00

Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий шестого соревновательного дня XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

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