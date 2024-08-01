Андреева и Шнайдер в четвертьфинале в парах в теннисе: Олимпиада-2024, день 6. LIVE

09:35

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил что выступление спортсменов из России на Олимпиаде-2024 в Париже в крайне ослабленном составе приведет к ожидаемому провалу на радость иностранным недоброжелателям. Слова экс-спортсмена приводит РИА Новости.

«Эти спортсмены централизованно не готовились к Олимпиаде и поехали без нормальной поддержки тренеров, но запретить участие было сложно. Мы поехали в Париж за позором, и это подтверждается», — заявил Тихонов.