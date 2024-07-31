Медведев против Оже-Альяссима и 20 комплектов наград: Олимпиада-2024, день 5. LIVE

Что ж, триатлонисты поплыли по Сене. В женской части соревнований состоялась плавательная часть, победительницей которой стала Флора Даффи из сборной Бермуд.
Российский триатлонист, рекордсмен России в плавании на дистанциях 50 км и 75 км Антон Лосев критично оценил историю с очищением грязной воды в Сене для проведения триатлона в рамках летних Олимпийских игр — 2024, отметив у французских властей должен был быть запасной план. Его слова приводит «Чемпионат».
«Как бы там ни говорили, что потрачено больше €1 млрд на очищение, что невовремя пошел дождь, — это больше отмазки, и вода все равно грязная. Французские власти доказывали, что она не грязная, а оказалось все иначе. И тут нужно было заранее иметь план Б», — заявил Лосев.
Одна из главных интриг дня заключается в том, состоятся ли в итоге соревнования по триатлону в обещанном ранее формате и поплывут ли спортсмены по Сене. Накануне состязания были перенесены на день из-за загрязненной воды в главной реке Парижа. Международный союз триатлона (World Triathlon) заявил: «Мы поплывем».
Сегодня разыгрывается 20 комплектов наград, в том числе, в плавании, в академической гребле, в дзюдо и в спортивной гимнастике. Внимание же российских болельщиков будет приковано к тем, кто еще на пути к медалям: теннисист Даниил Медведев в 1/8 финала олимпийского турнира сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, а Мирра Андреева и Диана Шнайдер в женском парном разряде встретятся с Габриэлой Добровски и Лейлой Фернандес, также представляющими Канаду.