Медведев против Оже-Альяссима и 20 комплектов наград: Олимпиада-2024, день 5. LIVE

09:50

Российский триатлонист, рекордсмен России в плавании на дистанциях 50 км и 75 км Антон Лосев критично оценил историю с очищением грязной воды в Сене для проведения триатлона в рамках летних Олимпийских игр — 2024, отметив у французских властей должен был быть запасной план. Его слова приводит «Чемпионат».

«Как бы там ни говорили, что потрачено больше €1 млрд на очищение, что невовремя пошел дождь, — это больше отмазки, и вода все равно грязная. Французские власти доказывали, что она не грязная, а оказалось все иначе. И тут нужно было заранее иметь план Б», — заявил Лосев.