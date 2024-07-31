Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Медведев против Оже-Альяссима и 20 комплектов наград: Олимпиада-2024, день 5. LIVE

Олимпийские игры в Париже. День 5. ОНЛАЙН

,
close
100%
Violeta Santos Moura/Reuters
Даниил Медведев играет в 1/8 финала с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, Мирра Андреева с Дианой Шнайдер в паре играют также с канадками, разыгрываются 20 комплектов наград. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пятого дня Олимпиады в Париже.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:05

Что ж, триатлонисты поплыли по Сене. В женской части соревнований состоялась плавательная часть, победительницей которой стала Флора Даффи из сборной Бермуд.

09:50

Российский триатлонист, рекордсмен России в плавании на дистанциях 50 км и 75 км Антон Лосев критично оценил историю с очищением грязной воды в Сене для проведения триатлона в рамках летних Олимпийских игр — 2024, отметив у французских властей должен был быть запасной план. Его слова приводит «Чемпионат».

«Как бы там ни говорили, что потрачено больше €1 млрд на очищение, что невовремя пошел дождь, — это больше отмазки, и вода все равно грязная. Французские власти доказывали, что она не грязная, а оказалось все иначе. И тут нужно было заранее иметь план Б», — заявил Лосев.

09:35

Одна из главных интриг дня заключается в том, состоятся ли в итоге соревнования по триатлону в обещанном ранее формате и поплывут ли спортсмены по Сене. Накануне состязания были перенесены на день из-за загрязненной воды в главной реке Парижа. Международный союз триатлона (World Triathlon) заявил: «Мы поплывем».

09:20

Сегодня разыгрывается 20 комплектов наград, в том числе, в плавании, в академической гребле, в дзюдо и в спортивной гимнастике. Внимание же российских болельщиков будет приковано к тем, кто еще на пути к медалям: теннисист Даниил Медведев в 1/8 финала олимпийского турнира сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, а Мирра Андреева и Диана Шнайдер в женском парном разряде встретятся с Габриэлой Добровски и Лейлой Фернандес, также представляющими Канаду.

09:10

Вот как на данный момент выглядит топ-10 медального зачета Олимпиады.

close
100%
09:00

Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий пятого соревновательного дня XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Вероломный сионистский налет». В Тегеране убит глава ХАМАС
Глава политбюро ХАМАС Хания погиб при ударе по его резиденции в Тегеране
Военная операция на Украине, день 889-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 889-й день
В России начался третий этап учений нестратегических ядерных сил
В Минтрансе признали деградацию федеральных дорог
Пьяный челябинец пырнул подростка ножом на набережной
Туристки, избитые в аэропорту Турции, второй месяц не могут вернуться в Россию
Семин сравнил перешедшего в США Миранчука с российскими хоккеистами
Новости и материалы
В МИД РФ прокомментировали выход США из ДРСМД
Военные, подписавшие контракт с 1 августа по 31 декабря, получат единовременную выплату
Анджелина Джоли рассказала о состоянии сына после аварии
На севере Петербурга молодые люди подожгли вышку сотовой связи
Находящегося под следствием российского чиновника отправили на СВО
Итальянская чемпионка расстроена из-за отсутствия россиянок на Олимпиаде
В молдавский парламент нагрянули силовики
Инженер-авиаконструктор выиграл в лотерею почти 170 млн руб
В Госдуме предложили наказывать пожизненным сроком за организацию незаконной миграции
В Госдуме объяснили идею переселения российских студентов из общежитий
Банк Японии повысил ставку до максимума с 2008 года
В Россию под видом кондиционеров ввезли четверть миллиона пачек контрафактных сигарет
Стало известно, как будет выглядеть салон российского автомобиля «Атом»
В США заявили, что Вашингтон должен пересмотреть отношения с РФ
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по выборам в Венесуэле
Вблизи военного аэродрома в Кривом Роге прозвучал взрыв
Вице-президент Ирана заявил о праве палестинцев наказать убийц Хании
Медведев назвал странным расписание на Олимпиаде
Все новости
Средства ПВО за ночь сбили 19 украинских беспилотников над регионами РФ
Суд арестовал зампреда правительства Хабаровского края
У фигуранта дела экс-замминистра обороны РФ Булгакова нашли люксовый автомобиль
Израиль отреагировал на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании
«АвтоВАЗ» выпросил повышенный утильсбор для китайцев, а сам хочет повысить цены
Автоэксперт Шапарин: «АвтоВАЗ» лоббирует рост утильсбора для повышения своих цен
«На пороге очень масштабного обмена». Россия и Запад готовятся обменяться заключенными
Reuters: готовится большой обмен заключенными между Россией и Западом
Лучшие научные фотографии года
«Украина готова к переговорам». Михаил Подоляк назвал условия для мирного соглашения
Подоляк: Украина согласна вести переговоры с РФ на основе международного права
«Последнее слово за президентом». Лукашенко помиловал приговоренного к казни немца
Лукашенко помиловал гражданина ФРГ Кригера, приговоренного к казни в Белоруссии
«Крышу сносит! И вертолет тоже». Смерч разбросал самолеты в аэропорту Татарстана
Смерч разбросал самолеты по взлетной полосе аэропорта Бегишево в Нижнекамске
В России запретили треш-стримы. Их авторам грозит штраф до 1 млн рублей
Госдума приняла закон о штрафах до 1 млн рублей за треш-стримы
Судоходство парализовано, найдены два тела: последствия аварии на Беломорканале
МЧС: найдено тело женщины, пропавшей при прорыве дамбы на Беломорканале
Изобрел телевидение и ненавидел его: чем прославился Зворыкин, сбежавший от большевиков в США
Изобретатель телевидения Владимир Зворыкин родился 135 лет назад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами