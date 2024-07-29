«Про родину надо думать»: Губерниев ответил критикам Игр в Париже Губерниева попросили не возвращаться в Россию после слов о «неспортивной стране»

Российский спортивный тележурналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал отказаться от критики организаторов Олимпийских игр 2024 года в Париже и заявил о необходимости сосредоточиться на внутренних проблемах — так он отреагировал на очередной перенос тренировок триатлонистов, которые рискуют вообще не выступить на Играх из-за грязной воды в Сене, где изначально планировалось проведение соревнований по триатлону. Также комментатор назвал Россию «неспортивной страной», после чего в комментариях ему предложили не возвращаться в РФ.

«Надо заниматься собственной страной»

В третий день Олимпийских игр 2024 года в Париже Оргкомитет Игр вновь отложил тренировочный заплыв триатлонистов, чей старт на главном спортивном турнире четырехлетия запланирован на 30 июля. Всему виной высокий уровень загрязнения воды — в нее стекают нечистоты из парижских домов. Перед ОИ-2024 местные власти пообещали привести концентрацию вредных веществ в норму, а президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание искупаться в реке. Но ни первого, ни второго на деле так и не произошло. По-прежнему существует вероятность, что соревнования могут быть перенесены или отменены.

Негативные комментарии российских спортсменов и зрителей по поводу загрязнения Сены возмутили Дмитрия Губерниева — спортивный комментатор в своем Telegram-канале призвал обсуждать не грязную воду в Сене, а реки России.

«А нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Может, начнем наши не совсем чистые реки обсуждать? Или российские водоемы все, как Байкал, прекрасны, и у нас все хорошо? Надо заниматься собственной страной, спорту помогать, экологию развивать да экономику поднимать!» — написал Губерниев.

Реплика журналиста вызвала бурную реакцию у читателей не только в спортивных, но и в общественно-политических СМИ — ее суммарный охват вместе с оригинальным постом в Telegram приближается к 100 тысячам просмотров. Реакция подписчиков Губерниева на его слова оказалась смешанной — читатели поставили примерно равное число позитивных и негативных эмодзи к его посту.

Впоследствии Губерниев продолжил развивать эту тему, опубликовав короткий ролик.

«Всем большой вологодский ЗОЖ! Продолжаем думать о родной стране, о том, что у нас! Про экологию, про экономику, про родину нашу надо думать, а не говняшки в Сене искать! Давайте устраивать здоровый флуд, а не вот это вот все! Хотя... Если кому-то нравится — вперед! Ура!» — заявил комментатор.

«Россия — неспортивная страна. Всякую фигню обсуждаем»

Губерниев при почти полном отсутствии российских спортсменов в Париже стал один из главных ньюсмейкеров Олимпиады-2024 в России. Его реакции на происходящие вокруг Игр события порождают инфоповоды, которые становятся обсуждаемыми темами в СМИ и среди поклонников спорта.

Вечером 28 июля комментатор опубликовал пост, в котором заявил об отсутствии системного интереса у россиян к спорту и спортивным событиям в частности.

«И еще раз повторю — мы совсем не спортивная страна. Спорт, по большому счету, мало кого интересует. И спортсмены. Всякую фигню обсуждаем, а спорт — нет. Грустно... Нам предстоит еще многое изменить и самим измениться», — написал журналист.

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в ответ на это заявила, что Губерниев может быть крайне жесток в своих оценках, и отметила, что не стала бы называть Россию неспортивной страной.

«Я неспортивными нас не назову. Мы любим спорт, и этому у нас уделяется большое внимание. Но, наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например, по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпионат мира по плаванию», — отметила Журова.

Заявление Губерниева вызвало много негатива, в комментариях к посту журналиста даже попросили не возвращаться в Россию, но оказалось, что территорию страны он даже не покидал.

«Дима, пожалуйста, не возвращайся в Россию, ты тут не нужен», — написал в комментариях один из подписчиков.

«Идиот, я в Вологде», — ответил Губерниев.

«Ничего подобного, что произошло в Париже, у нас бы не случилось»

Сам старт Олимпийских игр, по мнению Губерниева, вышел не совсем удачным. По его мнению, Россия смогла бы организовать Игры лучше, чем Франция.

«Мы наблюдаем, как в Париже яйца на завтрак кончились, болельщики выбежали на поле во время футбольного турнира. Ничего подобного в России не произошло бы. Мы лучше всех в мире проводим соревнования», — сказал Губерниев RT.

Также журналист раскритиковал решение Оргкомитета ОИ-2024 о лишении аккредитаций четырех журналистов агентства ТАСС.

«А вот тут реально поступили как подлецы и позорники…. Люди приехали и уже начали работать», — написал Губерниев.

Aккредитации были отoзваны у трeх пишyщих жyрналистов и однoго фотoкорреспондента. Трoе кoрреспондентов успeли oсвeтить цeремонию oткрытия Олимпиaды и нeкоторые сорeвнования.