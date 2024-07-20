Финал трилогии: Исмаилов против Минеева. LIVE

19:00

Добрый день, уважаемые любители бокса! Сегодня завершится трилогия между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеев! Сегодня в Подмосковье спортсмены проведут боксерский бой, который в полном объеме осветит «Газета.Ru».