Финал трилогии: Исмаилов против Минеева. LIVE

В Подмосковье на Live Арене разрешится трилогия между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеев! Спортсмены проведут восьмираундовый боксерский бой, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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19:00
Добрый день, уважаемые любители бокса! Сегодня завершится трилогия между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеев! Сегодня в Подмосковье спортсмены проведут боксерский бой, который в полном объеме осветит «Газета.Ru».