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Спорт

Финал трилогии: Исмаилов против Минеева. LIVE

Бокс. Владимир Минеев — Магомед Исмаилов. ОНЛАЙН

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Магомед Исмаилов и Владимир Минеев

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев

Fight Nights Global
В Подмосковье на Live Арене разрешится трилогия между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеев! Спортсмены проведут восьмираундовый боксерский бой, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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19:00

Добрый день, уважаемые любители бокса! Сегодня завершится трилогия между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеев! Сегодня в Подмосковье спортсмены проведут боксерский бой, который в полном объеме осветит «Газета.Ru».

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