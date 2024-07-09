Медведев сражается с первой ракеткой мира за полуфинал Уимблдона. LIVE

Синнер с трудом забрал свою подачу, отыгравшись со счета 15:40! Счет во втором сете стал 4:3 — впереди по-прежнему Медведев.
40:30! Медведев неудачно сыграл укороченным — прямо на Синнера, и тот легко перебросил россиянина.
30:30! Даниил пытался сыграть обводящим и перехитрить вышедшего к сетке Янника, но обидно попал в сетку.
15:0! Синнер догнал мяч у самой «девятки» и так остро атаковал в ответ, что вынудил Медведева ошибиться по ширине.
15:0! Медведев удачно начал на своей подаче. Своими мощными ударами россиянин вынудил соперника отбить в аут.
15:40! Россиянин великолепно попал по боковой линии — Янник не догнал. Два брейк-поинта у Медведева.
0:30! Даниил опять шикарно попал по задней линии, и Синнер сорвал удар, отправив мяч в далекий аут.
0:15! Медведев атаковал точно под ноги Синнеру, и тот направил мяч в собственную половину корта.
Синнер неудачно сыграл укороченным: мяч приземлился на его половине корта. Медведев взял свою подачу и сравнял счет во втором сете — 1:1!
Синнер шикарно подал по боковой линии и забрал свою подачу! Счет во втором сете стал 1:0 в пользу итальянца.
15:15! Медведев развел соперника и мяч по разным углам. Синнер каким-то чудом догнал мяч, но отразил только в сетку.
Медведев на подаче. Двойная ошибка! И Даниил проиграл первый сет со счетом 6:7 (7:9)! Россиянин не реализовал два сетбола на тай-брейке.
Синнер на подаче. 8:7 в пользу итальянца! Он здорово атаковал в противоположный угол от Медведева.
Синнер на подаче. 7:7! Медведев принял подачу, а потом загонял итальянца по разным углам и атаковал в пустую часть корта.
Медведев на подаче. 7:6 в пользу Синнера! Даниил опять очень грубо ошибся по длине. Нервы подводят россиянина!
Медведев на подаче. 6:6! Даниил разнервничался и после шикарной подачи и слабого приема Синнера допустил грубую ошибку — отправил мяч далеко в аут!
Медведев на подаче. 5:4! Синнер отбил мяч далеко за пределы корта после удачного попадания россиянина по задней линии.
Медведев на подаче. 4:4! Синнер попал в сетку после мощной атаки Даниила в неудобный для соперника угол.
Медведев на подаче. 3:1 в пользу россиянина! Даниил сыграл укороченным, Синнер догнал мяч, но отбил в аут. Это был шикарный, долгий розыгрыш — 33 удара!
Синнер на подаче. 2:1 в пользу Медведева! После короткой перестрелки итальянец ошибся по ширине, не смог отразить мощную атаку Даниила.
30:15! Даниил слабо принял подачу итальянца, и тот вышел к сетке и смэшем завершил этот розыгрыш.
0:15! Медведев принял подачу Синнера и попал точно в уголок корта! Трибуны восторженно охнули.
15:0! Медведев сыграл укороченным, но Синнер каким-то чудом догнал мяч и отправил его в самый уголок корта!
Янник под ноль забрал свою подачу и сравнял счет в первом сете — 4:4! Сразу после этого итальянец пошел менять ракетку.
Медведев шикарно подал, Синнер чуть не упал, пытаясь принять этот мяч, но не справился. Даниил повел в первом сете со счетом 4:3!
40:30! Даниил мощно атаковал в самый угол корта, Синнер с трудом мягко отразил, Медведев вышел к сетке и пробил в противоход сопернику.
30:30! Янник попал точно по боковой линии, и Медведев с трудом дотянулся до мяча, но попал в аут.
15:0! Синнер слабо принял подачу Медведева, россиянин вышел к сетке и пробил в противоход сопернику.
15:0! Медведев попытался сыграть агрессивно, но попал в сетку. Жаль, розыгрыш был очень красивым.
15:0! Завязалась долгая перестрелка, Медведев вышел к сетке и великолепным смэшем завершил розыгрыш в свою пользу.
Синнер под ноль забрал свою подачу — Медведев совсем провалил прием. Счет в первом сете стал равным — 2:2!
30:0! Медведев элегантно сыграл укороченным — Синнер не догнал мяч. Публика восторженно ахнула.
30:30! Россиянин очень агрессивно атаковал в дальний угол от Синнера, и итальянец ошибся — отправил мяч в сетку. Пока Медведев играет гораздо активнее, а его соперник ждет ошибки.
15:15! Даниил шикарно атаковал по очереди в противоположные углы корта и вынудил Синнера отправить мяч в аут.
Синнер не смог принять подачу Медведева, и россиянин взял первый гейм! Счет в первом сете стал 1:0 в пользу Даниила.
40:40! А вот теперь Синнер здорово атаковал по боковой линии, и Медведев ответным ударом ошибся по ширине.
40:30! Медведев великолепно атаковал косым ударом в самый угол корта и вынудил Синнера кое-как отразить в аут.