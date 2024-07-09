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Спорт

Медведев сражается с первой ракеткой мира за полуфинал Уимблдона. LIVE

Теннис. Уимблдон. Четвертьфинал. Янник Синнер — Даниил Медведев. ОНЛАЙН

В четвертьфинале Уимблдона россиянин Даниил Медведев играет с первой ракеткой мира Янником Синнером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:13

Синнер с трудом забрал свою подачу, отыгравшись со счета 15:40! Счет во втором сете стал 4:3 — впереди по-прежнему Медведев.

17:12

Больше у Янника! Итальянец очень здорово сыграл укороченным. Медведев не успел ответить.

17:11

40:40! Медведев принял в аут мощную подачу Синнера.

17:10

30:40! Медведев вышел к сетке, и Синнер атаковал ему за спину.

17:10

15:40! Вторая двойная ошибка подряд у Янника. Что творится с итальянцем?

17:09

15:30! Двойная ошибка у Синнера.

17:08

15:15! После короткого обмена ударами итальянец ошибся — попал в сетку.

17:08

15:0! Эйс в исполнении Синнера.

17:07

Даниил под ноль забрал свою подачу и повел во втором сете со счетом 4:2!

17:07

40:0! Даниил издевательски пробил в противоход Яннику.

17:07

30:0!

17:05

Медведев великолепно сыграл укороченным и удачно начал на своей подаче — 15:0!

17:04

Синнер с трудом забрал свою подачу и сократил отставание от Медведева во втором сете — 2:3!

17:03

Больше у Синнера! Медведев в простой ситуации ошибся по длине. Заигрался.

17:03

Ровно! Медведев шикарно принял подачу итальянца, а затем атаковал ему в противоход!

17:02

Больше у Янника! Даниил принял в сетку.

17:02

40:40! Медведев очень мощно атаковал по задней линии, и Синнер отразил в сетку.

17:01

40:30! Медведев неудачно сыграл укороченным — прямо на Синнера, и тот легко перебросил россиянина.

17:00

30:30! Даниил пытался сыграть обводящим и перехитрить вышедшего к сетке Янника, но обидно попал в сетку.

17:00

Синнер во второй раз меняет ракетку.

16:59

15:30! Медведев попал точно в угол корта, и Синнер отбил в аут.

16:59

15:15! Янник вышел к сетке, но каким-то образом попал прямо в нее.

16:58

15:0! Синнер догнал мяч у самой «девятки» и так остро атаковал в ответ, что вынудил Медведева ошибиться по ширине.

16:57

Медведев уверенно забрал свою подачу и повел во втором сете со счетом 3:1!

16:57

40:15! Итальянец немного занервничал и в простой ситуации отправил мяч за пределы корта.

16:57

30:15! Синнер принял в сетку подачу россиянина.

16:56

15:15! А теперь и Даниил ошибся по длине.

16:55

15:0! Медведев удачно начал на своей подаче. Своими мощными ударами россиянин вынудил соперника отбить в аут.

16:53

Синнер грубо ошибся по ширине! Медведев сделал брейк и повел во втором сете — 2:1!

16:53

15:40! Россиянин великолепно попал по боковой линии — Янник не догнал. Два брейк-поинта у Медведева.

16:52

15:30! Янник здорово подал, а затем атаковал в противоход Медведеву.

16:52

0:30! Даниил опять шикарно попал по задней линии, и Синнер сорвал удар, отправив мяч в далекий аут.

16:51

0:15! Медведев атаковал точно под ноги Синнеру, и тот направил мяч в собственную половину корта.

16:50

Синнер неудачно сыграл укороченным: мяч приземлился на его половине корта. Медведев взял свою подачу и сравнял счет во втором сете — 1:1!

16:50

40:30! Опять двойная ошибка у россиянина.

16:49

40:15! Великолепная подача Медведева — Синнер принял в аут.

16:49

30:15! Даниил опять вышел к сетке и с лета отправил мяч в пустую часть корта!

16:48

15:15! Медведев вышел вперед и атаковал в недосягаемую часть корта.

16:48

0:15! Двойная ошибка у Медведева на подаче.

16:47

Синнер шикарно подал по боковой линии и забрал свою подачу! Счет во втором сете стал 1:0 в пользу итальянца.

16:46

40:40! Эйс в исполнении Янника.

16:46

30:30! Россиянин попал по задней линии, и Синнер с трудом отразил далеко за пределы корта.

16:45

30:15! Даниил ошибся по длине.

16:44

15:15! Медведев развел соперника и мяч по разным углам. Синнер каким-то чудом догнал мяч, но отразил только в сетку.

16:43

15:0! Шикарная подача итальянца.

16:43

Второй сет начался! Синнер на подаче.

16:41

Медведев на подаче. Двойная ошибка! И Даниил проиграл первый сет со счетом 6:7 (7:9)! Россиянин не реализовал два сетбола на тай-брейке.

16:39

Синнер на подаче. 8:7 в пользу итальянца! Он здорово атаковал в противоположный угол от Медведева.

16:38

Синнер на подаче. 7:7! Медведев принял подачу, а потом загонял итальянца по разным углам и атаковал в пустую часть корта.

16:38

Медведев на подаче. 7:6 в пользу Синнера! Даниил опять очень грубо ошибся по длине. Нервы подводят россиянина!

16:37

Медведев на подаче. 6:6! Даниил разнервничался и после шикарной подачи и слабого приема Синнера допустил грубую ошибку — отправил мяч далеко в аут!

16:36

Синнер на подаче. 6:5 в пользу Медведева! Итальянец допустил двойную ошибку.

16:35

Синнер на подаче. 5:5! Даниил не смог принять подачу — аут.

16:35

Медведев на подаче. 5:4! Синнер отбил мяч далеко за пределы корта после удачного попадания россиянина по задней линии.

16:34

Медведев на подаче. 4:4! Синнер попал в сетку после мощной атаки Даниила в неудобный для соперника угол.

16:32

Синнер на подаче. 4:3 в пользу итальянца! Медведев принял в аут.

16:32

Синнер на подаче. 3:3! Медведев отбил в сетку!

16:31

Медведев на подаче. Двойная ошибка! 3:2 — впереди по-прежнему россиянин.

16:30

Медведев на подаче. 3:1 в пользу россиянина! Даниил сыграл укороченным, Синнер догнал мяч, но отбил в аут. Это был шикарный, долгий розыгрыш — 33 удара!

16:29

Синнер на подаче. 2:1 в пользу Медведева! После короткой перестрелки итальянец ошибся по ширине, не смог отразить мощную атаку Даниила.

16:28

Синнер на подаче. 1:1 — Медведев сорвал прием.

16:28

Медведев на подаче. 1:0 — Синнер попал в сетку.

16:27

Синнер все-таки забрал свою подачу — 6:6 в первом сете! Нас ждет тай-брейк.

16:26

40:30! Какая заруба у сетки! Медведев вышел победителем из непростой перестрелки.

16:26

40:15! Медведев принял в сетку.

16:25

30:15! Даниил слабо принял подачу итальянца, и тот вышел к сетке и смэшем завершил этот розыгрыш.

16:24

15:15! Даниил решил сыграть слишком агрессивно и отправил мяч далеко в аут.

16:22

0:15! Медведев принял подачу Синнера и попал точно в уголок корта! Трибуны восторженно охнули.

16:22

Медведев забрал свою подачу и вышел вперед в первом сете — 6:5!

16:21

40:30! Эйс от Медведева.

16:21

30:30! Даниил в очередной раз отправил мяч за пределы корта.

16:20

30:15! Шикарная подача россиянина — Синнер принял далеко в аут.

16:20

15:15! А вот теперь Синнер не смог направить мяч в корт после мощной атаки Медведева.

16:19

0:15! Медведев ошибся по длине.

16:19

Синнер под ноль забрал свою подачу и сравнял счет в первом сете — 5:5!

16:18

40:0! Прекрасная подача итальянца.

16:18

30:0! Даниил сильно ошибся по длине.

16:16

15:0! Медведев сыграл укороченным, но Синнер каким-то чудом догнал мяч и отправил его в самый уголок корта!

16:15

Медведев шикарным эйсом завершил этот гейм в свою пользу и повел в первом сете — 5:4!

16:15

40:30! Медведев чуть-чуть ошибся по длине.

16:15

40:15! Отличная подача Даниила.

16:14

30:15! Синнер не справился с подачей россиянина.

16:13

15:15! Медведев не очень хорошо начал на своей подаче.

16:13

Янник под ноль забрал свою подачу и сравнял счет в первом сете — 4:4! Сразу после этого итальянец пошел менять ракетку.

16:13

40:0! Совсем не удается Медведеву прием.

16:12

Синнер очень быстро повел на своей подаче — 30:0!

16:09

Медведев шикарно подал, Синнер чуть не упал, пытаясь принять этот мяч, но не справился. Даниил повел в первом сете со счетом 4:3!

16:08

40:30! Даниил мощно атаковал в самый угол корта, Синнер с трудом мягко отразил, Медведев вышел к сетке и пробил в противоход сопернику.

16:07

30:30! Янник попал точно по боковой линии, и Медведев с трудом дотянулся до мяча, но попал в аут.

16:07

30:15! Синнер принял в сетку подачу Даниила.

16:06

15:15! Двойная ошибка Медведева.

16:06

15:0! Синнер слабо принял подачу Медведева, россиянин вышел к сетке и пробил в противоход сопернику.

16:05

Итальянец уверенно забрал свою подачу и сравнял счет в первом сете — 3:3!

16:04

40:15! Синнер классно попал по боковой линии.

16:03

30:15! Шикарная подача от Синнера.

16:03

15:15! Янник на ровном месте попал в сетку, хотя пытался исполнить довольно мягкий удар.

16:00

15:0! Медведев попытался сыграть агрессивно, но попал в сетку. Жаль, розыгрыш был очень красивым.

15:59

Медведев забрал свою подачу и вышел вперед в первом сете — 3:2!

15:59

40:30! Россиянин отвечал слабыми ударами, и Синнер нашел момент для удара навылет.

15:59

40:15! Отличная подача Даниила.

15:58

30:15! Янник каким-то чудом попал по линии из тяжелого положения на краю корта.

15:58

30:0! Даниил шикарно попал по самой задней линии.

15:56

15:0! Завязалась долгая перестрелка, Медведев вышел к сетке и великолепным смэшем завершил розыгрыш в свою пользу.

15:55

Синнер под ноль забрал свою подачу — Медведев совсем провалил прием. Счет в первом сете стал равным — 2:2!

15:55

40:0! И снова Медведев принял в аут подачу Синнера.

15:55

30:0! Даниил не смог принять подачу итальянца — аут.

15:54

15:0! Синнер удачно начал на своей подаче, включив свою максимальную скорость.

15:52

Медведев под ноль забрал свою подачу и повел в первом сете со счетом 2:1!

15:52

40:0! Подача навылет в исполнении Даниила.

15:51

30:0! Медведев элегантно сыграл укороченным — Синнер не догнал мяч. Публика восторженно ахнула.

15:51

15:0! Янник принял в аут подачу Медведева.

15:50

Синнер все-таки взял свою подачу и сравнял счет в первом сете — 1:1!

15:50

40:30! Эйс от Синнера — мяч летел со скоростью 136 миль в час.

15:48

30:30! Россиянин очень агрессивно атаковал в дальний угол от Синнера, и итальянец ошибся — отправил мяч в сетку. Пока Медведев играет гораздо активнее, а его соперник ждет ошибки.

15:48

30:15! Медведев чуть-чуть ошибся по длине в ходе очень долгого розыгрыша.

15:47

15:15! Даниил шикарно атаковал по очереди в противоположные углы корта и вынудил Синнера отправить мяч в аут.

15:46

15:0! Медведев принял подачу, но затем ошибся в ходе долгого обмена ударами — аут.

15:45

Синнер не смог принять подачу Медведева, и россиянин взял первый гейм! Счет в первом сете стал 1:0 в пользу Даниила.

15:44

Больше у Медведева! Великолепный эйс.

15:44

40:40! А вот теперь Синнер здорово атаковал по боковой линии, и Медведев ответным ударом ошибся по ширине.

15:43

40:30! Медведев великолепно атаковал косым ударом в самый угол корта и вынудил Синнера кое-как отразить в аут.

15:43

30:30! После короткой перестрелки Янник попал в сетку.

15:42

15:30! Отличная подача в исполнении Даниила.

15:42

0:30! Еще один срыв удара у Медведева.

15:41

0:15! Синнер уверенно принял подачу Медведева, а затем россиянин ошибся по длине.

15:41

Матч начался! Медведев на подаче.

15:37

Началась разминка!

15:35

Теннисисты появились на корте!

15:20

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Пятая ракетка мира Даниил Медведев сегодня встретится с первым номером мирового рейтинга Янником Синнером.

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