«Шмары не нужны»: комментатор Игр БРИКС попытался сосватать борца и был отстранен от эфиров Комментатор Игр БРИКС Иваницкий, назвавший женщин «шмарами», отстранен от эфиров

«Матч ТВ» отстранил от эфиров Игр БРИКС комментатора Владимира Иваницкого: во время соревнований по борьбе он призвал девушек взять самбиста Кирилла Князькова «на заметку», однако подчеркнул, что «шмары не нужны». Спортсмен заявил, что воспринял комментарий негативно, а сам Иваницкий не понял, кого могли оскорбить его слова. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» выразила мнение, что ситуация пойдет журналисту только на пользу.

Комментатор Владимир Иваницкий на соревнованиях по самбо на Играх БРИКС допустил в прямом эфире оскорбительное высказывание. Во время выхода самбиста Кирилла Князькова он назвал самбиста «представителем русов» и «настоящим женихом», добавив, однако, что «шмары не нужны».

«Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», — сказал комментатор.

Фрагмент эфира мгновенно разлетелся по соцсетям и Telegram-каналам. Многие осудили поступок Иваницкого, не оценил его и борец Князьков.

«Данный комментарий воспринял негативно. У меня есть девушка», — сказал он изданию «Подъем».

Руководство «Матч ТВ» после инцидента отстранило комментатора от работы. Продюсер канала Александр Тащин заявил, что журналист «не является штатным сотрудником субхолдинга и привлекается на соревнования по единоборствам».

«К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС – соревновании, в котором мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств. Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС. От себя лично приношу извинения всем, кто вынужден был услышать подобные выражения в трансляции», — написал Тащин в своем канале.

Сам комментатор узнал об отстранении незадолго до своего следующего эфира — турнира по борьбе на Играх БРИКС, который должен был начаться в 18.00 мск. В беседе с Telegram-каналом Baza Иваницкий заявил, что с отстранением не согласен, а руководство канала обвинил в «сливе».

«В эпоху НТВ+ никогда журналистов не сливали. Всегда вписывались. В тот период давления соцсетей не было такого, как сейчас», — сказал он. Также комментатор подчеркнул, что считает «шмарами» «женщин с низкой социальной ответственностью».

В разговоре с изданием «Подъем» он заявил, что имел в виду «теток, которые вешаются на хороших парней».

«Я удивлен такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. В прямом эфире все, что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» — прокомментировал Иваницкий.

Владимир Иваницкий – опытный и довольно известный в мире борьбы комментатор, работающий уже много лет и освещающий практически все виды единоборств, путешествуя по стране и миру и работая в том числе на различных внутренних турнирах в российских федеральных округах. Его отцом был чемпион Олимпиады 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий.

«Это пойдет ему только на пользу»

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» выразила мнение, что развернувшаяся дискуссия пойдет комментатору на пользу, однако призвала его быть аккуратнее в высказываниях.

«В любом случае, журналист, наверное, не должен так говорить, это правда, безо всяких привязок к именам и событиям. У нас в эфирах и раньше бывали такие шутки, которые приводят к тому, что все начинают их обсуждать. Журналисту такое обычно только в плюс: его популярность растет, его блоги начинают читать, мол, он такой интересный.

Чем больше раздувается эта история, тем лучше, скорее всего, будет журналисту. Когда кто-то в эфире случайно говорит матом, популярность потом обычно только растет. Кто-то скажет: а что вообще в этом такого? Если развернется дискуссия, это пойдет только на руку журналисту, и он это прекрасно понимает.

Если бы это сказали где-то на футболе, в каком-то матче, было бы, наверное, одно. А Игры БРИКС – это все-таки солидный международный турнир, и здесь такие эпитеты ни на кого вешать не стоит. Нужно быть аккуратнее – это более официальная площадка, где комментаторы не могут позволить себе такие вольности. Где-то в интернете или на каких-то футбольных матчах такое, наверное, возможно. Хотя футбольные комментаторы обычно ничего подобного себе не позволяют», — заявила олимпийская чемпионка.

В то же время Журова не согласилась с тем, что от Иваницкого в данной ситуации требуются какие-то извинения:

«А перед кем он должен извиниться? Он что, персонально кого-то оскорблял? Он вообще сказал в воздух. Какие-то люди могут сказать: вообще понятия не имею, что это за слово такое? Полезут в словарь изучать».