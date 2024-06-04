Испанский гений Алькарас сражается с русскоязычным греком Циципасом на «Ролан Гаррос». LIVE

Соперники встречались в туре друг с другом пять раз, и во всех пяти поединках сильнее был Алькарас! Последняя их встреча состоялась ровно год назад — в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Тогда испанец забрал матч в трех партиях — 6:2, 6:1, 7:6 (7-5).
Испанец Карлос Алькарас — экс-первая ракетка мира, сейчас занимающий третью позицию в мировом рейтинге после Новака Джоковича и Янника Синнера.
Стефанос Циципас представляет Грецию и занимает девятое место в рейтинге АТР, при этом стоит помнить, что мать у него русская, и сам теннисист отлично владеет русским языком.