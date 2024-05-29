Рублев бьется на «Ролан Гаррос» с мощным испанцем. LIVE

Вел Рублев розыгрыш, но дал слабину, соперник вылез и укоротил. А Андрей сыграл в сетку — больше.
Был близок испанец к тому, чтобы дожать гейм, но Рублев классно сыграл на приеме и в розыгрыше на геймболе — ровно.
Переподача, потом вторая подача, и с атакой оппонента россиянин не справляется — 1:1, Мартинес-Портеро сразу же делает обратный брейк!
Ах, трос помешал Андрею. От троса улетел мяч к коридор после его атаки — меньше, второй брейк-пойнт Педро в гейме и в матче.
Сам себе устроил проблемы Андрей, сыграв в соперника ударом от сетки. В итоге пришлось бежать за свечкой и обороняться потом. В итоге испанец додавил — 30:30.
Красиво Рублев пробивал в открытый корт после приема соперника, но чуть промахнулся по длине — 30:15.
И двойной ошибкой завершает этот гейм испанец — 1:0, Рублев сразу впереди с брейком. Сложно, конечно, выиграть гейм на своей подаче, если сделать в нем три двойных ошибки.
Давненько не было затяжных розыгрышей, и вот. Жаль, в итоге не попал Рублев — 30:40, есть второй брейковый мяч.
Как же хорош Рублев на смене направлений! И в итоге перевод по линии на вылет — 15:40, сразу двойной брейк-пойнт!
Очень буднично первую партию выиграл Андрей Рублев. В одном гейме смог сразу зацепиться за чужую подачу и не отдал. Мартинес-Портеро смотрелся неплохо, но хуже россиянина. Рублев закономерно впереоди по сетам — 1-0.
Рублев выходит к сетке, испанец пытается его обвести, но Андрей красиво закрывает с лета — 15:0.
Переводит Мартинес-Портеро по линии после приема Андрея, а тот ловит оппонента ответным ударом по линии на противоходе — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Снова нет первой подачи. Андрей пытается сразу создать сопернику трудности со второго мяча, но не попадает по длине — 15:30.
Испанец укорачивает, Рублев догоняет и пытается укоротить в ответ, но не перебрасывает сетку — 40:0.
Хороший прием Мартинеса-Портеро доставляет Андрею проблемы, а потом испанец еще и шикарно укорачивает — 40:40.
Опять не проходит первая, Рублев быстро переходит в атаку переводом, и соперник не справляется — 30:15.