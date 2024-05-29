Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Рублев бьется на «Ролан Гаррос» с мощным испанцем. LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 2-й круг. Рублев — Мартинес-Портеро. ОНЛАЙН

Российский теннисист, шестая ракетка мира Даниил Медведев играет с испанцем Педро Мартинесом-Портеро во втором круге «Ролан Гаррос». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:35

Вел Рублев розыгрыш, но дал слабину, соперник вылез и укоротил. А Андрей сыграл в сетку — больше.

18:34

Был близок испанец к тому, чтобы дожать гейм, но Рублев классно сыграл на приеме и в розыгрыше на геймболе — ровно.

18:33

Очень четко все делает Мартинес-Портеро, отыгрывая оба — 40:40.

18:32

Два подряд мяча берет Андрей — 15:40, двойной брейк-пойнт!

18:30

Педро берет первый мяч, но дальше Андрей проводит классный розыгрыш — 15:15.

18:30

Под «ноль» забирает гейм Андрей — 3:3.

18:28

Берет первые два розыгрыша на своей подаче Андрей — 30:0.

18:25

Забирает испанец подачу — 2:3.

18:25

Двойная ошибка — 40:30.

18:24

Рублев отыгрывает один мяч — 40:15.

18:24

Уверенно играет Педро на своей подаче — 40:0.

18:22

Дожимает Рублев — 2:2.

18:22

Берет Андрей очко с подачи, но в следующем розыгрыше соперник отыгрывается — 40:40.

18:20

Отыгрывается подачей — 30:30.

18:19

Обменялись розыгрышами на подаче Рублева, но затем он ошибся — 15:30.

18:17

Забирает гейм Мартинес-Портеро — 1:2.

18:16

Отыгрывается испанец — 40:40.

18:15

Два классных удара Рублева подряд — 30:40, брейк-пойнт.

18:14

Очко за испанцем — 30:15.

18:14

Атакует Андрей с приема, но не попадает по длине — 15:15.

18:13

Рублев давит, после этого смэшами — 0:15.

18:12

Переподача, потом вторая подача, и с атакой оппонента россиянин не справляется — 1:1, Мартинес-Портеро сразу же делает обратный брейк!

18:11

Ах, трос помешал Андрею. От троса улетел мяч к коридор после его атаки — меньше, второй брейк-пойнт Педро в гейме и в матче.

18:10

Не прошла у Рублева первая подача, но в розыгрыше после второй он все сделал четко — 40:40.

18:10

Почувствовал Мартинес-Портеро уверенность — 30:40, первый в матче брейк-пойнт у испанца!

18:09

Сам себе устроил проблемы Андрей, сыграв в соперника ударом от сетки. В итоге пришлось бежать за свечкой и обороняться потом. В итоге испанец додавил — 30:30.

18:08

Красиво Рублев пробивал в открытый корт после приема соперника, но чуть промахнулся по длине — 30:15.

18:08

Уверенно начинает свой гейм Андрей — 30:0.

18:07

И двойной ошибкой завершает этот гейм испанец — 1:0, Рублев сразу впереди с брейком. Сложно, конечно, выиграть гейм на своей подаче, если сделать в нем три двойных ошибки.

18:06

Давненько не было затяжных розыгрышей, и вот. Жаль, в итоге не попал Рублев — 30:40, есть второй брейковый мяч.

18:05

Как же хорош Рублев на смене направлений! И в итоге перевод по линии на вылет — 15:40, сразу двойной брейк-пойнт!

18:05

Оп, еще двойная — 15:30.

18:04

Отыгрывается Педро — 15:15.

18:03

Не очень удачно начинает второй сет Мартинес-Портеро, допуская двойную ошибку — 0:15.

18:02

Очень буднично первую партию выиграл Андрей Рублев. В одном гейме смог сразу зацепиться за чужую подачу и не отдал. Мартинес-Портеро смотрелся неплохо, но хуже россиянина. Рублев закономерно впереоди по сетам — 1-0.

18:01

Нет приема второй. Первый сет за Рублевым — 6:3.

18:01

Очко с подачи — 40:0, тройной сетбол у россиянина!

18:00

Срывает бэкхенд Педро — 30:0.

18:00

Рублев выходит к сетке, испанец пытается его обвести, но Андрей красиво закрывает с лета — 15:0.

17:59

Испанец забирает гейм — 5:3. Но Рублев сейчас выйдет подавать на сет.

17:59

Два мяча подряд за Мартинесом-Портеро — 40:15.

17:58

Двойная ошибка от испанца — 15:15.

17:58

Берет первое очко на своей подаче Мартинес-Портеро — 15:0.

17:55

Снова первым же ударом после приема пробивает Андрей на вылет — 5:2.

17:55

И еще очко за россиянином — 40:15.

17:55

С трудом принимает Педро подачу, но Рублев тут как тут с ударом с лета от сетки — 30:15.

17:54

Мартинес-Портеро не справляется с мощью атак соперника — 15:15.

17:54

Ошибается Рублев по длине кроссом — 0:15.

17:53

Острый прием, ошибка испанца, и есть первый брейк — 4:2!

17:53

Переводит Мартинес-Портеро по линии после приема Андрея, а тот ловит оппонента ответным ударом по линии на противоходе — 15:40, двойной брейк-пойнт!

17:52

Снова нет первой подачи. Андрей пытается сразу создать сопернику трудности со второго мяча, но не попадает по длине — 15:30.

17:51

Не проходит первая, а со второй Рублев принимает на вылет — 0:30.

17:51

Классно Рублев обводит пошедшего вперед с подачи испанца — 0:15.

17:48

И еще бам — 3:2.

17:48

Бам-бам-бам — и 40:0 на подаче Рублева.

17:47

Хорошо подает Мартинес-Портеро — 2:2.

17:46

Еще один хороший удар Рублева — 40:30.

17:46

Педро ошибается после приема россиянина — 40:15.

17:45

Испанец укорачивает, Рублев догоняет и пытается укоротить в ответ, но не перебрасывает сетку — 40:0.

17:45

Берет свое подачей Педро — 30:0.

17:44

Классный укороченный испанца, Рублев достает, но Мартинес-Портеро все делает четко — 15:0.

17:42

Дожимает гейм Андрей — 2:1.

17:41

Не отдает Рублев инициативу: забивает, выйдя к сетке — больше.

17:41

В сетку пробивает с форхенда Андрей после дежурного приема соперника — ровно.

17:40

Эйс — больше.

17:40

И снова ошибается Рублев после агрессивного приема соперника — ровно.

17:40

Подача приходит на помощь — больше.

17:39

Ошибается Андрей, атакуя в угол корта — ровно.

17:39

Отличная подача Рублева — больше.

17:38

Хороший прием Мартинеса-Портеро доставляет Андрею проблемы, а потом испанец еще и шикарно укорачивает — 40:40.

17:38

Рублев бьет на вылет в другой угол после приема испанца — 40:30.

17:38

И еще одна — 30:30.

17:38

А вот тут ошибка — 30:15.

17:36

Два первых розыгрыша на своей подаче Рублев забирает уверенно — 30:0.

17:35

В коридор пробивает Рублев с бекхэнда — 1:1.

17:35

В быстром обмене ударами Рублев пробивает в сетку — 40:30.

17:34

Опять нет первой, а вторую Андрей принимает на вылет — 30:30.

17:34

Опять не проходит первая, Рублев быстро переходит в атаку переводом, и соперник не справляется — 30:15.

17:33

Вторая подача не мешает испанцу взять еще один мяч — 30:0.

17:32

Первый розыгрыш на подаче Мартинеса-Портеро заканчивается виннером испанца — 15:0.

17:31

Очень уверенно под «ноль» забирает первый гейм россиянин — 1:0.

17:30

Рублев выходит на подачу и сразу берет два мяча — 30:0.

17:25

Началась разминка. Рублев будет подавать первым по итогам жеребьевки.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Андрей Рублев продолжает свой путь на «Ролан Гаррос» матчем с Педро Мартинесом-Портеро.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Вы предлагаете мне снять лифчик?» В Воронеже школьницам пришлось раздеваться перед ЕГЭ
Рособрнадзор взял на контроль ситуацию с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже
Военная операция на Украине, день 826-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 826-й день
Семьи погибших участников спецоперации смогут одновременно получать две пенсии
Путин: все чиновники должны чувстовать себя мобилизованными
Осколок снаряда ВСУ попал в висок россиянке в ходе обстрела
В Петербурге дошкольница вышла на козырек пятого этажа и попала на видео
Джоковичу предсказали фиаско на «Ролан Гаррос»
Новости и материалы
Экс-глава МИД Австрии показала свое жилье в Санкт-Петербурге
В Кургане воспитатели детсада потеряли ребенка на прогулке и не заметили
В сенате США указали на главный изъян военной инфраструктуры страны
Sony официально назвала дату крупной презентации новых игр State of Play
Нацбанк Украины повысил курс доллара
В Кировской области мужчина схватил ребенка за волосы и ударил головой о карусель
На Украине проверят растрату средств при строительстве укреплений
Талибы положительно оценили отношения с Россией
Ученые обнаружили семь новых планет-изгоев в туманности Ориона
Баз Лурман отказался снимать «Мастера и Маргариту»
В России подешевел компактный флагман Samsung на Snapdragon 8 Gen 3
В ВСУ опасаются, что Украина лишится военной поддержки США
Самокатчик сбил коляску с четырехмесячным ребенком в Московской области
США прокомментировали возможность принятия новой резолюции в СБ ООН по Газе
Актера Александра Михайлова госпитализировали с кинофестиваля
Литва прекращает договор о правовой помощи с Россией
Бразильский президент официально отозвал посла из Израиля
Минфин амнистирует компании, отказавшиеся от дробления бизнеса
Все новости
Апелляционный суд признал законным приговор Стрелкову
Слуцкий оценил заявление Трампа о бомбежке Москвы
Как налоговые изменения повлияют на стоимость автомобилей
Автоэксперт Кадаков: цены на автомобили после повышения налогов могут вырасти на 5-7%
«Резников против Украины». ЕСПЧ начал расследование пыток российского военного
ЕСПЧ начал процесс против Украины после пыток пленного военного ВС РФ Резникова
Конфискация земель у белых и разворот от России: чем могут обернуться выборы в ЮАР
В ЮАР стартуют парламентские и муниципальные выборы
«Ослепить» верховное главнокомандование». Зачем Украина атакует российские РЛС
Полковник Ходаренок увидел связь между ударами Киева по РЛС и активностью НАТО
Дункан Маклауд навсегда. Эдриану Полу – 65
Что делать при укусе клеща и насколько он может быть опасен? Алгоритм действий
Укус клеща: симптомы и признаки, возможные болезни, как правильно удалить клеща с тела
«Он больше не служит у нас». Мужа Блиновской отправят на фронт пулеметчиком
Shot: муж Блиновской отправится на фронт в составе нового подразделения
Как написать заявление об увольнении по собственному желанию: общие правила и образец
Увольнение по собственному желанию: как написать заявление и можно ли избежать отработки
Шелковица — что это за ягода и в чем ее польза
Шелковица или тутовник: как выращивают это дерево и что готовят из его ягод
«Дом дракона», «Пацаны», «Медведь», «Аколит» и еще шесть сериалов июня
Какие сериалы выходят в июне 2024 года
«Продление полномочий невозможно». Россия и Украина поспорили о легитимности Зеленского
Спикер ГД Володин обвинил Зеленского в преступлении и захвате власти на Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами