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Легендарный Надаль сражается со Зверевым на «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 1-й круг. Александр Зверев — Рафаэль Надаль. ОНЛАЙН

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль играет с четвертой ракеткой мира Александром Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:42

15:0. Надаль принял в сетку.

17:41

Надаль взял свою подачу! Шикарно попал прямо по боковой линии! Испанец повел во втором сете со счетом 4:2!

17:40

40:15! Зверев решил укоротить, но попал в сетку!

17:40

Зверев опять принял в аут! 30:15.

17:39

15:15! Надаль отлично подал (170 км/ч), и Зверев принял в аут.

17:37

0:15. Рафа ошибся с форхенда — попал в сетку.

17:36

Надаль сыграл укороченным, и Зверев не догнал! Рафа сделал брейк-поинт! Счет во втором сете стал 3:2 в пользу испанца!

17:35

Больше у Надаля! И снова ошибся Зверев — пробил очень мощно, но в сетку. Брейк-поинт у Рафы!

17:35

30:30! А вот теперь Рафа атаковал с бэкхенда, и соперник ответил в сетку.

17:34

30:15! Зверев коронным бэкхендом пробил точно по боковой линии.

17:34

15:15! Зверев мощно пробил справа в противоположный угол от Надаля.

17:33

Зверев неудачно стартовал на своей подаче. 0:15. Неужели разволновался?

17:32

Надаль развел соперника и мяч по разным углам и забрал свою подачу, отыграв два брейк-поинта! Счет во втором сете стал 2:2!

17:31

Шикарная подача от Надаля! Зверев не принял. Больше у испанца!

17:31

Эйс от Надаля! Первый в матче! 40:40!

17:30

Рафа пробил острым бэкхендом и попал точно по задней линии! 30:40.

17:30

15:40. Надаль сорвал бэкхенд, мяч улетел далеко от корта.

17:29

15:30! Надаль сорвал бэкхенд.

17:28

15:15. Надаль попал в сетку. Простая ошибка уже на втором ударе.

17:26

Надаль хорошо начал на своей подаче — 15:0.

17:25

Зверев попал точно по задней линии и забрал свою подачу. Счет во втором сете стал 2:1 в пользу немца.

17:25

Эйс у Зверева! 40:15.

17:24

30:15. Зверев ошибся при ударе справа. Мяч покинул пределы корта.

17:23

30:0. Зверев очень активен в атаке, и Надаль не выдерживает. Аут.

17:23

Зверев начал на своей подачи с эйса! 15:0.

17:22

Надаль вышел к сетке и шикарно пробил укороченным в противоход сопернику! Легендарный под ноль забрал свою подачу! Счет во втором сете стал 1:1.

17:21

Зверев принял аут! 40:0 в пользу Рафы.

17:20

Не получился смэш у Зверева — аут. 30:0 у Надаля благодаря ошибкам немца.

17:19

15:0. Зверев ошибся по длине, и Надаль начал свою подачу с заработанного очка.

17:19

Надаль принял в аут. Зверев очень быстро взял гейм на своей подаче и повел во втором сете 1:0!

17:18

40:0. Надаль постарался обострить в ответ на мощные атаки Зверева, но тут же ошибся по длине.

17:12

30:0! Зверев невероятно агрессивно начал на своей подаче. Надаль пока терпит в обороне, но все-таки не выдерживает, отправляя мячи в аут.

17:12

Зверев все-таки сделал брейк и забрал первый сет со счетом 6:3!

17:12

Больше у Зверева! Надаль сыграл укороченным, но немец каким-то чудом догнал мяч и пробил в противоход.

17:10

Ровно! Зверев выстоял в защите три мощных удара Надаля. После этого испанец занервничал и грубо сорвал удар — аут.

17:09

Больше у Надаля! Вышел к сетке и вместо укороченного со всей силы пробил по боковой линии. У Зверева не было шансов.

17:09

Ровно! Надаль здорово подал во второй квадрат. Зверев принял в аут.

17:08

Больше у Зверева! Немец мощно отвечал на атаки Надаля, успевая догонять мячи в разных углах корта. В итоге первым ошибся испанец — аут.

17:07

Ровно! Надаль здорово атаковал с бэкхенда, и Зверев не справился — попал в сетку.

17:06

Надаль ошибся — аут. Первый сетбол у Зверева!

17:05

40:40! Зверев невероятно тонко сыграл укороченным — мяч попал по боковой линии. Надаль такого вообще не ожидал и даже не дернулся к мячу.

17:04

40:30! Не получился прием у Зверева — попал в сетку.

17:04

30:30! Надаль заставил Зверева побегать по всему корту за мячом, с трудом отбиваясь, а затем вышел к сетке и с лета отправил мяч в противоход сопернику.

17:02

15:30. Зверев здорово принял мяч, контратаковал и вынудил Надаля отбить в сетку.

17:02

15:15! Надаль допустил обидную ошибку — аут.

17:01

15:0! После долгой перестрелки Надаль удачно контратаковал по задней линии, и Зверев отбил в сетку.

17:00

Зверев завершил этот гейм эйсом! Счет в первом сете стал 5:3 в пользу немца.

16:59

Зверев красиво пробил с лета в противоход Надалю! 40:15.

16:59

Зверев вышел к сетке и укороченным пробил в противоположный угол от Надаля. 30:15!

16:58

Не повезло Звереву! Мяч угодил в трос и отскочил на его половину корта. 15:15!

16:56

Зверев начал очень мощной подачей, Надаль едва сумел принять. Это позволило немцу выйти к сетке и атаковать еще мощнее, вынудив соперника отразить в аут. 15:0!

16:55

Надаль сыграл второй хороший гейм на своей подаче и сократил отставание в матче! Счет в первом сете стал 4:3 — впереди все еще Зверев.

16:54

Зверев исполнил острый кросс по боковой линии, но чуть-чуть не попал! Аут. 40:15.

16:53

Зверев вышел к сетке и сыграл укороченным, но не попал по боковой линии! Аут. 30:15.

16:52

У Надаля совсем не получился перевод по боковой линии — серьезный аут. 15:15!

16:51

Надаль очень остро пробил с бэкхенда по боковой линии, и Зверев ошибся — аут. 15:0!

16:50

Зверев наотмашь пробил справа по задней линии — без шансов для Надаля — и забрал гейм. Счет в первом сете стал 4:2 в пользу немца.

16:50

40:0.

16:49

30:0! Зверев попал по задней линии попал ударом справа, и Надаль отразил в аут.

16:47

15:0! Зверев исполнил мощнейшую подачу — Надаль едва сумел подставить ракетку, и мяч улетел куда-то в небеса.

16:46

Надаль под ноль забрал свою подачу! Счет в первом сете стал 3:2 — впереди по-прежнему Зверев.

16:46

Надаль здорово подал в угол, а затем сразу вышел к сетке и сыграл укороченным. Зверев никак не успевал к этому мячу. 40:0!

16:45

30:0! И снова в деле знаменитый форхенд Надаля.

16:44

Надаль красиво развел Зверева и мяч по разным углам при помощи отличного форхенда! 15:0.

16:42

Надаль коротко ответил с приема, а Зверев вышел к сетке и пробил в противоположный угол от соперника. Немец ушел с двойного брейк-поинта и взял свою подачу. Счет в первом сете стал 3:1 в пользу Зверева.

16:41

Зверев обхитрил Надаля, против в противоход. Больше у немца!

16:41

40:40! Как попал Зверев? Точно в уголок корта! Надаль даже не дернулся.

16:40

30:40! Зверев очень мощно атаковал, Надаль отвечал максимально длинно, но слабо. В итоге немец все-таки задавил оппонента, вынудив его отбить в аут.

16:39

15:40! Еще одна ошибка у Зверева — на этот раз справа. Он попал в сетку. Двойной брейк-поинт у Надаля!

16:39

15:30! Зверев перестарался в атаке и отправил мяч в аут.

16:37

15:15! Зверев и Надаль вдвоем вышли к сетке и обменялись несколькими ударами с очень близкого расстояния. В итоге реакция оказалась лучше у испанца, который забрал себе очко.

16:36

Зверев мощно подал точно по боковой линии — Надаль не принял. 15:0!

16:35

Зверев попытался остро сыграть по диагонали и попал в сетку! Надаль взял свой первый гейм. Счет в первом сете стал 2:1 — впереди по-прежнему немецкий теннисист.

16:34

40:30! Надаль сумел пробить с бэкхенда прямо под ноги Звереву, и тот не сумел толком ответить: мяч ушел в аут.

16:33

Зверев сорвал прием — мяч покинул пределы корта. 30:30!

16:32

И снова Надаль допустил ту же ошибку с бэкхенда — мяч в ауте. 15:30!

16:32

А вот теперь Надаль ошибся, когда пытался попасть бэкхендом по боковой линии. 15:15!

16:31

Зверев принял подачу соперника и мощно пробил по боковой линии, однако судья указал, что все-таки был аут. 15:0!

16:30

Надаль сорвал удар с бэкхенда — мяч улетел в сторону от корта. Зверев выиграл второй гейм подряд. Счет в первом сете стал 2:0 в пользу немецкого теннисиста!

16:29

Зверев нанес великолепный удар слева с центра корта — 40:30!

16:28

30:30! Зверев неожиданно вышел к сетке и пробил с лета. Это не смутило Надаля, который успел к мячу и даже перекинул соперника, но испанец переборщил с силой удара, — аут.

16:27

Зверев внезапно укоротил! Надаль этого не ожидал и не успел добежать до мяча. 15:30!

16:27

Двойная ошибка у Зверева! 0:30.

16:25

Зверев начал на своей подаче очень агрессивно и неожиданно ошибся на бэкхенде — попал в сетку. 0:15.

16:25

Зверев сделал брейк под ноль в первом же гейме! Счет в первом сете становится 1:0 в пользу немецкого теннисиста.

16:24

Двойная ошибка у Надаля! 0:40. Тройной брейк-поинт у Зверева.

16:24

0:30! Зверев исполнил мощный удар справа — попал точно по задней линии.

16:23

Первый же розыгрыш оказался невероятно долгим. Теннисисты обменивались мощными ударами до тех пор, пока Надаль не решил укоротить и не допустил ошибку: попал в сетку. 0:15!

16:22

Надаль на подаче. Матч начинается!

16:15

Теннисисты уже появились на корте! Идет разминка.

16:13

По личным встречам лидирует Надаль: на его счету семь побед, а у Зверева — три.

16:10

В последний раз Надаль и Зверев встречались в 2022 году в полуфинале «Ролан Гаррос». В том матче немецкий теннисист получил травму и был вынужден сняться по ходу встречи. В итоге Надаль вышел в финал, где обыграл Каспера Рууда и в рекордный, 14-й раз победил на «Ролан Гаррос».

16:00

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса!

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