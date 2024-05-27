Легендарный Надаль сражается со Зверевым на «Ролан Гаррос». LIVE

Надаль взял свою подачу! Шикарно попал прямо по боковой линии! Испанец повел во втором сете со счетом 4:2!
Надаль сыграл укороченным, и Зверев не догнал! Рафа сделал брейк-поинт! Счет во втором сете стал 3:2 в пользу испанца!
Надаль развел соперника и мяч по разным углам и забрал свою подачу, отыграв два брейк-поинта! Счет во втором сете стал 2:2!
Зверев попал точно по задней линии и забрал свою подачу. Счет во втором сете стал 2:1 в пользу немца.
Надаль вышел к сетке и шикарно пробил укороченным в противоход сопернику! Легендарный под ноль забрал свою подачу! Счет во втором сете стал 1:1.
Надаль принял в аут. Зверев очень быстро взял гейм на своей подаче и повел во втором сете 1:0!
30:0! Зверев невероятно агрессивно начал на своей подаче. Надаль пока терпит в обороне, но все-таки не выдерживает, отправляя мячи в аут.
Больше у Зверева! Надаль сыграл укороченным, но немец каким-то чудом догнал мяч и пробил в противоход.
Ровно! Зверев выстоял в защите три мощных удара Надаля. После этого испанец занервничал и грубо сорвал удар — аут.
Больше у Надаля! Вышел к сетке и вместо укороченного со всей силы пробил по боковой линии. У Зверева не было шансов.
Больше у Зверева! Немец мощно отвечал на атаки Надаля, успевая догонять мячи в разных углах корта. В итоге первым ошибся испанец — аут.
40:40! Зверев невероятно тонко сыграл укороченным — мяч попал по боковой линии. Надаль такого вообще не ожидал и даже не дернулся к мячу.
30:30! Надаль заставил Зверева побегать по всему корту за мячом, с трудом отбиваясь, а затем вышел к сетке и с лета отправил мяч в противоход сопернику.
15:0! После долгой перестрелки Надаль удачно контратаковал по задней линии, и Зверев отбил в сетку.
Зверев начал очень мощной подачей, Надаль едва сумел принять. Это позволило немцу выйти к сетке и атаковать еще мощнее, вынудив соперника отразить в аут. 15:0!
Надаль сыграл второй хороший гейм на своей подаче и сократил отставание в матче! Счет в первом сете стал 4:3 — впереди все еще Зверев.
Зверев наотмашь пробил справа по задней линии — без шансов для Надаля — и забрал гейм. Счет в первом сете стал 4:2 в пользу немца.
15:0! Зверев исполнил мощнейшую подачу — Надаль едва сумел подставить ракетку, и мяч улетел куда-то в небеса.
Надаль здорово подал в угол, а затем сразу вышел к сетке и сыграл укороченным. Зверев никак не успевал к этому мячу. 40:0!
Надаль коротко ответил с приема, а Зверев вышел к сетке и пробил в противоположный угол от соперника. Немец ушел с двойного брейк-поинта и взял свою подачу. Счет в первом сете стал 3:1 в пользу Зверева.
30:40! Зверев очень мощно атаковал, Надаль отвечал максимально длинно, но слабо. В итоге немец все-таки задавил оппонента, вынудив его отбить в аут.
15:40! Еще одна ошибка у Зверева — на этот раз справа. Он попал в сетку. Двойной брейк-поинт у Надаля!
15:15! Зверев и Надаль вдвоем вышли к сетке и обменялись несколькими ударами с очень близкого расстояния. В итоге реакция оказалась лучше у испанца, который забрал себе очко.
Зверев попытался остро сыграть по диагонали и попал в сетку! Надаль взял свой первый гейм. Счет в первом сете стал 2:1 — впереди по-прежнему немецкий теннисист.
40:30! Надаль сумел пробить с бэкхенда прямо под ноги Звереву, и тот не сумел толком ответить: мяч ушел в аут.
Зверев принял подачу соперника и мощно пробил по боковой линии, однако судья указал, что все-таки был аут. 15:0!
Надаль сорвал удар с бэкхенда — мяч улетел в сторону от корта. Зверев выиграл второй гейм подряд. Счет в первом сете стал 2:0 в пользу немецкого теннисиста!
30:30! Зверев неожиданно вышел к сетке и пробил с лета. Это не смутило Надаля, который успел к мячу и даже перекинул соперника, но испанец переборщил с силой удара, — аут.
Зверев начал на своей подаче очень агрессивно и неожиданно ошибся на бэкхенде — попал в сетку. 0:15.
Зверев сделал брейк под ноль в первом же гейме! Счет в первом сете становится 1:0 в пользу немецкого теннисиста.
Первый же розыгрыш оказался невероятно долгим. Теннисисты обменивались мощными ударами до тех пор, пока Надаль не решил укоротить и не допустил ошибку: попал в сетку. 0:15!
В последний раз Надаль и Зверев встречались в 2022 году в полуфинале «Ролан Гаррос». В том матче немецкий теннисист получил травму и был вынужден сняться по ходу встречи. В итоге Надаль вышел в финал, где обыграл Каспера Рууда и в рекордный, 14-й раз победил на «Ролан Гаррос».