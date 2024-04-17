Остаться лидером: Непомнящий черными играет с Видитом в турнире претендентов. LIVE

Так, важный нюанс. Похоже, трансляции из Торонто подвисли — ни на одном из официальных онлайн-ресурсов информация не обновляется. Так что, возможно, Непомнящий сделал уже гораздо больше ходов и почти выиграл. Ну а вдруг. Ждем обновленных данных.
Пока Ян размышляет, посмотрим, что на доске у Гукеша и Каруаны. Неторопливый дебют. 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Nbd7.
Русскую партию играет Ян с первых ходов. А Видит действует так, как будто сразу собирается выводить на ничью. 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nc4 Nxe4 5.Qe2 Qe7 6.Nc3.
Напомним, на данный момент Ян набрал шесть очков — столько же балов и у Гукеша, они делят лидерство в турнире претендентов.
Помимо партии Яна и Видита, сегодня играют: Рамешбабу Прагнанандха — Хикару Накамура, Гукеш Доммараджу — Фабиано Каруана, Алиреза Фируджа — Ниджат Абасов.
Все партии начнутся в 21:30 мск. Но, как мы помним, организаторы транслируют игры с 15-минутной задержкой, чтобы шахматисты не имели никакой возможности в режиме реального времени узнать, как обстоят дела на других досках. Так что о первых ходах мы начнем сообщать с 21:45.