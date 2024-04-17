Остаться лидером: Непомнящий черными играет с Видитом в турнире претендентов. LIVE

21:20

Все партии начнутся в 21:30 мск. Но, как мы помним, организаторы транслируют игры с 15-минутной задержкой, чтобы шахматисты не имели никакой возможности в режиме реального времени узнать, как обстоят дела на других досках. Так что о первых ходах мы начнем сообщать с 21:45.