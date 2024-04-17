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Спорт

Остаться лидером: Непомнящий черными играет с Видитом в турнире претендентов. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов. 11-й тур. Видит Гуджрати (Индия) — Ян Непомнящий (Россия). ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В 11-м туре турнира претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий, лидирующий на пару с индийцем Гукешем, играет черными против другого гроссмейстера из Индии Видита Гуджрати. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий тура.
Трансляция
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22:02

Так, важный нюанс. Похоже, трансляции из Торонто подвисли — ни на одном из официальных онлайн-ресурсов информация не обновляется. Так что, возможно, Непомнящий сделал уже гораздо больше ходов и почти выиграл. Ну а вдруг. Ждем обновленных данных.

22:01

По три хода сделали Прагга и Накамура. 1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 c5.

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21:59

Пока Ян размышляет, посмотрим, что на доске у Гукеша и Каруаны. Неторопливый дебют. 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Nbd7.

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21:52

Задумался Непомнящий. Похоже, не такого он ожидал.

21:49

Русскую партию играет Ян с первых ходов. А Видит действует так, как будто сразу собирается выводить на ничью. 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nc4 Nxe4 5.Qe2 Qe7 6.Nc3.

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21:45

Ну, полетели!

21:35

В Торонто партии уже начались. Нам же осталось подождать еще 10 минут.

21:30

Напомним, на данный момент Ян набрал шесть очков — столько же балов и у Гукеша, они делят лидерство в турнире претендентов.

21:25

Помимо партии Яна и Видита, сегодня играют: Рамешбабу Прагнанандха — Хикару Накамура, Гукеш Доммараджу — Фабиано Каруана, Алиреза Фируджа — Ниджат Абасов.

21:20

Все партии начнутся в 21:30 мск. Но, как мы помним, организаторы транслируют игры с 15-минутной задержкой, чтобы шахматисты не имели никакой возможности в режиме реального времени узнать, как обстоят дела на других досках. Так что о первых ходах мы начнем сообщать с 21:45.

21:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В канадском Торонто в турнире претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону играется 11-й тур, в рамках которого Ян Непомнящий черными сражается с Видитом Гуджрати. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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