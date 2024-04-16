Овечкин покорил новое достижение и готовится к решающей битве против россиянина «Вашингтон» Овечкина попадет в плей-офф НХЛ в случае победы над «Филадельфией»

«Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным обыграл одного из лидеров Восточной конференции «Бостон Брюинз» (2:0) и сделал важный шаг к плей-офф НХЛ. В последнем матче регулярного чемпионата «Вашингтону» нужно победить «Филадельфию», в составе которой выступает российский вратарь Иван Федотов. В таком случае «столичные» гарантированно попадут в плей-офф.

«Вашингтон» оказался в шаге от попадания в плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» одержал важнейшую победу над одной из самых сильных команд Восточной конференции — «Бостон Брюинз», которая набрала 109 очков и уже давно гарантировала себе попадание в плей-офф НХЛ.

Для сравнения: у «столичных» только после этой победы стало 89 очков.

Очевидно, что «Бостон» считался явным фаворитом матча, но команде Александра Овечкина удалось показать потрясающую надежность у своих ворот и четкую реализацию моментов: матч завершился со счетом 2:0 в пользу «столичных».

На 12-й минуте опытный американский защитник «Вашингтона» Джон Карлсон мощно приложился по шайбе на синей линии и отправил ее точно в левую «девятку» — 1:0.

А на 60-й минуте точку в матче поставил не менее опытный нападающий Ник Дауд, который поразил пустые ворота после того, как «Бостон» снял с игры голкипера и выпустил шесть полевых в надежде отыграться, — 2:0.

Благодаря этой победе «Вашингтон» набрал 89 очков и занял восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции — последнюю позицию, которая позволяет попасть в плей-офф.

«Столичным» осталось сыграть всего один матч в регулярном чемпионате НХЛ — против «Филадельфии Флайерз», за которую выступает российский голкипер Иван Федотов.

В этой встрече «Вашингтон» устроит любая победа — в основное время либо в овертайме. В таком случае никто из преследователей не сможет обогнать команду Овечкина в турнирной таблице.

Если же «столичные» потерпят поражение, то рискуют пропустить вперед «Детройт Ред Уингз» (у них тоже 89 очков, но они уступают «Вашингтону» по дополнительным показателям) и «Питтсбург Пингвинз» (у них 88 очков).

Теоретические шансы появятся даже у «Филадельфии» (87 очков), но ей нужно будет не только обыграть «Вашингтон» в очной встрече (тогда она только догонит «столичных» по очкам), но и надеяться на поражения «Дейтройта» и «Питтсбурга» в основное время.

Таким образом, наибольшие шансы на выход в плей-офф из этой четверки остаются у «Вашингтона»: он не зависит от результатов соперников и должен просто обыграть «Филадельфию».

Учитывая, что «Флайерз» лишь недавно прервали ужасающую серию из восьми поражений подряд, задача вполне выполнимая. К тому же у «летчиков» явные проблемы с вратарями: в апреле они проиграли «Коламбусу» со счетом 2:6, а «Монреалю» — 3:9.

Недавно клуб объявил о переходе российского голкипера Ивана Федотова, но и он не решил проблем «Филадельфии» и в последних двух матчах оставался в запасе.

Увидим ли мы теперь битву Федотова против Овечкина — большой вопрос. Но было бы очень интересно.

Овечкин обидно промахнулся по пустым воротам

В матче против «Бостона» российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» провел на льду всего 18 минут и не отметился результативными действиями.

Игроки «Бостона» весь матч не совершали грубых фолов и лишь один раз — на 47-й минуте встречи — подарили «Вашингтону» большинство, когда защитник Кевин Шаттенкирк сделал подножку. Овечкин, разумеется, вышел на лед, но не смог воплотить в гол численное превосходство своей команды.

В последние две минуты встречи у Великой Восьмерки снова появились шансы забросить свою 853-ю шайбу в НХЛ, когда «Бостон» снял с игры вратаря и выпустил шесть полевых. Но и здесь Овечкину не повезло.

Россиянин сумел ловко пробросить шайбу мимо шведского защитника «Бостона» Хампуса Линдхольма, который пытался заблокировать его выстрел. Казалось, что снаряд катится прямо в ворота и уже ничто не способно его остановить, однако шайба обидно проскочила в сантиметрах от левой штанги.

Несмотря на отсутствие голевых действий, у Овечкина все-таки появилось новое достижение по итогам этой встречи: он вышел на чистое 34-е место по сыгранным матчам в НХЛ.

Эта игра стала для россиянина уже 1425-й в лучшей лиге мира, что позволило ему превзойти результат Пэта Вербика (1424).

Следующей целью Овечкина является Скотт Мелланби, на счету которого 1431 матч за карьеру в НХЛ. А рекордсменом по данному показателю остается Патрик Марло — 1779 матчей.

Овечкин призвал сосредоточиться на последнем матче

После матча российский нападающий подчеркнул, что следующий матч против «Филадельфии» станет для «Вашингтона» решающим.

«Мы понимаем, что стоит на кону, и вы видите, какие усилия мы прикладываем на льду. Я бы отметил очень важный гол Джона Карлсона в ворота «Бостона» и отличную игру нашего вратаря Чарли Линдгрена.

Я думаю, мы действовали надежно в течение всего матча, а сейчас должны сосредоточиться на завтрашней игре. Этот матч будет ключевым», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Матч на арене «Филадельфии» состоится в ночь с 16 на 17 апреля, в 2.00 по московскому времени.