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Прервать серию неудач: Медведев играет с Синнером за финал «Мастерса» в Майами. LIVE

Теннис. «Мастерс». Майами. Полуфинал. Медведев (Россия) — Синнер (Италия). ОНЛАЙН

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con
В полуфинальном матче «Мастерса» в Майами россиянин Даниил Медведев, действующий победитель турнира, встречается с итальянцем Янником Синнером, которому проиграл четыре последних матча, включая финал Australian Open. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:18

Шикарно по линии попадает с бэкхенда Синнер — ровно.

23:18

Прием в аут по длине — больше.

23:17

Берет Синнер, играя остро, розыгрыш со второй подачи — 40:40.

23:17

И еще классная подача — 40:30.

23:16

Подачей отыгрывает один мяч Медведев — 30:30.

23:16

И снова срывает удар с лета после короткого приема соперника — 15:30.

23:15

Ох, атаку сверху с лета из идеальной позиции срывает Даниил — 15:15.

23:15

Срывает итальянец прием второй подачи Даниила — 15:0.

23:14

Очень долгий розыгрыш, оба колошматили, но в итоге Даниил пробил в сетку — 1:5.

23:13

Очень издалека принимает Медведев вторую подачу, но все равно в аут по длине — 40:15.

23:12

Ох, какой мяч догнал Даниил! И обвел — 30:15.

23:12

Тут Медведев принимает, но дальше с форхенда атакует в аут по длине — 30:0.

23:11

Эйсом по центру начинает гейм Синнер — 15:0.

23:09

Еще и бэкхенд срывает Медведев — 1:4, снова с двумя брейками ведет итальянец.

23:09

Классный перевод от итальянца в розыгрыше и затем удар в противоход — 15:40, двойной брейк-пойнт!

23:08

Отличная подача — 15:30.

23:08

А тут обработал, но Синнер смог бросить свечку. Возможно, она уходила в аут, но Даниил сыграл и не попал — 0:30.

23:07

Вроде все сделал подачей и ударом Даниил, но не обработал у сетки ответ Синнера из глубокой обороны — 0:15.

23:06

И еще косой эйс — 1:3.

23:06

Косой эйс — больше.

23:05

Очень мощно подает Синнер, и уже второй удар итальянца не может вернуть Даниил в корт — ровно.

23:04

Какие атаки Даниила! В самую заднюю линию попал, и Синнер не поднял — 30:40, брейк-пойнт! Важнейший момент!

23:04

В другую сторону ждал вторую подачу россиянин, но сориентировался и втянулся в розыгрыш. В итоге в нем итальянец попал в коридор — 30:30.

23:03

И тут же эйс — 30:15.

23:03

Двойная ошибка — 15:15.

23:02

Уверенно начинает свою подачу итальянец — 15:0.

23:00

Еще и в розыгрыше классно обостряет россиянин и берет свою подачу — 1:2.

23:00

Еще очко за Даниилом — 40:15.

22:59

Все было в руках Синнера, который обводил по линии бывшего у сетки и уже пошедшего в другую сторону Медведева, но не перебросил сетку — 30:15.

22:59

Прием в сетку — 15:15.

22:59

С двойной ошибки начинает свою подачу Даниил — 0:15.

22:58

Забивает вторым ударом итальянец — 0:2.

22:57

Но снова нет приема — 40:15.

22:56

Хорошее действие от Медведева. Взял виннером с форхенда, войдя в корт — 30:15.

22:56

Опять не попадает россиянин — 30:0. Десять очков подряд уже взял Янник.

22:55

Нет приема — 15:0.

22:54

Прием на вылет — 0:1! Под «ноль» берет чужую подачу Синнер на старте второй партии!

22:54

И снова шикарно атакует итальянец — 0:40, тройной брейк-пойнт!

22:54

Очень глубокий прием Синнера — 0:30.

22:53

Медведев вышел на подачу во втором сете и сам ошибся в розыгрыше — 0:15. В первой партии его процент выигранных очков на первой подаче составлял ужасающие 47%.

22:51

Вроде и неплохо начал партию Медведев, атаковал чужую подачу, но проблема в том, что у Даниила соотношение виннеров и невынужденных ошибок 3-12, а у соперника — 7-6. Надо добавлять россиянину. И срочно. Времени на раскачку больше нет.

22:50

И подачей берет сет Янник — 1:6.

22:49

В сетку издалека принимает вторую россиянин — 40:0, тройной сет-пойнт у Синнера.

22:49

Ох, Медведев вел игру, но с хафкорта бьет в коридор — 30:0.

22:48

Синнер вышел подавать на сет и сразу же подаче забрал первое очко — 15:0.

22:48

Агрессивно играет Синнер на приеме второй подачи, но в итоге сам пробивает в сетку — 1:5. С почином, Даниил!

22:47

Не попадает приемом по длине Янник — 40:0. Это первые 40:0 в матче вообще.

22:47

Короткий прием, атака Медведева и в итоге смэш — 30:0.

22:46

Прием в сетку у Синнера — 15:0.

22:44

Сорван прием — 0:5.

22:43

На вылет пытался принять, забежав под право, Медведев, но не попал по длине — 40:15.

22:42

Аут у итальянца после глубокого приема Даниила — 30:15.

22:42

Косой эйс — 30:0.

22:42

Отличная подача Янника — 15:0.

22:41

Синнер дважды подряд попал в линии по разным сторонам, вышел вперед и легко забил в свободный корт — 0:4, с двумя брейками впереди итальянец.

22:40

И снова аут у Даниила — меньше, брейк-пойнт номер четыре в гейме.

22:40

Под заднюю линию принял Синнер, но Даниил играет справа сверхмощно. Это не берется — ровно.

22:40

Срывает после сложнейшего приема итальянца ответ Даниил — меньше, третий брейк-пойнт в гейме.

22:39

Острая вторая подача загоняет Синнера в оборону, и в итоге он бьет в сетку — ровно.

22:38

Размашистый форхенд Медведева идет в сетку — меньше, брейк-пойнт.

22:38

Медведев атакует в корте, в то время как итальянец отбивается за задней линией и в итоге не выдерживает — 40:40.

22:37

Классный прием Синнера, и в итоге ловит он на противоходе — 30:40, снова брейк-пойнт.

22:37

Ошибается вторым ударом Медведев — 30:30.

22:36

Отличная подача — 30:15.

22:35

Невероятный розыгрыш! Из обороны в атаку смог перейти Медведев, но даже смэш не решил вопроса, и в итоге обвел Синнер — 15:15.

22:35

Берет первое очко на своей подаче Даниил — 15:0.

22:32

И снова от троса мяч не туда летит — падает на сторону Даниила. 0:3 — с огромным трудом подтверждает-таки брейк Синнер.

22:31

Трос играет против Даниила снова — сваливается в коридор мяч после его удара. Больше.

22:30

Атаковал Медведев, попал почти в линию, а потом с хафкорта с форхенда дал в сетку... Ровно.

22:30

Нет приема — 30:40, остается второй брейковый мяч.

22:29

Очень непростой розыгрыш, Медведев из обороны шикарно играет и переводом справа заставляет оппонента ответить в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт!

22:28

Медведев классно принимает, шикарно раскладывает по углам двумя ударами слева, идет вперед, а свечка Янника не ложится по длине — 15:30.

22:28

Эйс по центру — 15:15.

22:27

Даниил навязывает борьбу и заставляет итальянца пробить в аут по длине — 0:15.

22:26

Вел вроде Медведев розыгрыш, но Синнер обострил глубоким топ-спином, после чего Даниилу еще и не повезло — мяч попал в трос и удобно лег сопернику на ракетку — 0:2, сразу с брейком повел Янник.

22:26

Обмен диагональными бэкхендами, Медведев решается на перевод и бьет в сетку — меньше, третий брейк-пойнт.

22:25

И снова эйс — ровно.

22:25

Перехитрил ударом в ноги россиянина соперник и потом направил мощно мяч в свободный корт — меньше, брейк-пойнт.

22:24

Эйс по центру, еще и уходящий — 40:40.

22:24

А вот тут россиянин в атаке с хафкорта не попадает по длине — 30:40, первый в матче брейк-пойнт.

22:23

Глубокая вторая, и Синнер не попадает по длине с приема — 30:30.

22:23

Опять переводом по линии выжимает Синнер аут кроссом от Даниила в розыгрыше — 15:30.

22:22

Двойная — 15:15.

22:22

Аут по длине с приема второй подачи у Синнера — 15:0.

22:21

Не попадает с приема Даниил — 0:1.

22:20

Снова нет первой подачи, но вторая в самую линию, потом еще удар в заднюю линию у Синнера в размене, а после перевода от итальянца, Даниил своим переводом не попадает по длине — 40:30.

22:19

Нет приема — 30:30.

22:18

Снова розыгрыш со второй подачи, постепенно переходит в атаку Медведев и в итоге забивает виннер — 15:30.

22:17

Не прошла первая, со второй поймал Синнер Даниила на противоходе и подготовил себе атакующую позицию, но умудрился направить мяч в коридор — 15:15.

22:16

Эйсом начинает итальянец по косой траектории — 15:0.

22:15

Синнер выходит на подачу.

22:14

Синнер, кстати, уступил одну партию здесь Таллону Грикспуру из Нидерландов. Но смог одержать волевую победу.

22:14

Медведев на этом турнире не проиграл еще ни одного сета. И кроме того, его преимуществом может стать тот факт, что в Майами действительно быстрый корт, куда быстрее, нежели в Индиан-Уэллс.

22:11

Теннисисты уже на корте, прошла жеребьевка, и по ее итогам выигравший Даниил Медведев, как обычно, выбрал прием. Начинается разминка.

22:10

В личных встречах перевес у Медведева — 6-4. Но он выиграл первые шесть матчей, проиграв затем четыре подряд. Интересно, что свою последнюю на данный момент победу над Янником россиянин одержал ровно год назад — как раз в финале «Мастерса» в Майами. Там было 7:5, 6:3. До того еще был выигранный Медведевым финал в Роттердаме. Но дальше поражения в финалах Пекина (6:7, 6:7) и Вены (7:6, 4:6, 6:3). После этого Синнер обыграл Даниила на Итоговом — 6:3, 6:7, 6:1. Ну и последняя игра была уже в этом году, в финале того самого Australian Open. Это было мегадраматично. Россиянин шикарно начал и вел по сетам 2-0, но итальянец сумел собраться и перевернул игру, забрав свой первый в карьере мейджор — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

22:05

Сегодня встречаются третья и четвертая ракетки мира. При этом располагающийся на третьей строчке итальянец в этом сезоне пока с отрывом лучший теннисист планеты. Он проиграл только один матч в году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс на прошлой неделе испанцу Карлосу Алькарасу (номеру два рейтинга). На счету Синнера победа в первом турнире «Большого шлема» в сезоне — Australian Open.

22:00

В полуфинале «Мастерса» в Майами россиянин Даниил Медведев встречается с итальянцем Янником Синнером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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