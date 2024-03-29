Прервать серию неудач: Медведев играет с Синнером за финал «Мастерса» в Майами. LIVE

Классный перевод от итальянца в розыгрыше и затем удар в противоход — 15:40, двойной брейк-пойнт!
А тут обработал, но Синнер смог бросить свечку. Возможно, она уходила в аут, но Даниил сыграл и не попал — 0:30.
Вроде все сделал подачей и ударом Даниил, но не обработал у сетки ответ Синнера из глубокой обороны — 0:15.
Очень мощно подает Синнер, и уже второй удар итальянца не может вернуть Даниил в корт — ровно.
Какие атаки Даниила! В самую заднюю линию попал, и Синнер не поднял — 30:40, брейк-пойнт! Важнейший момент!
В другую сторону ждал вторую подачу россиянин, но сориентировался и втянулся в розыгрыш. В итоге в нем итальянец попал в коридор — 30:30.
Все было в руках Синнера, который обводил по линии бывшего у сетки и уже пошедшего в другую сторону Медведева, но не перебросил сетку — 30:15.
Медведев вышел на подачу во втором сете и сам ошибся в розыгрыше — 0:15. В первой партии его процент выигранных очков на первой подаче составлял ужасающие 47%.
Вроде и неплохо начал партию Медведев, атаковал чужую подачу, но проблема в том, что у Даниила соотношение виннеров и невынужденных ошибок 3-12, а у соперника — 7-6. Надо добавлять россиянину. И срочно. Времени на раскачку больше нет.
Агрессивно играет Синнер на приеме второй подачи, но в итоге сам пробивает в сетку — 1:5. С почином, Даниил!
Синнер дважды подряд попал в линии по разным сторонам, вышел вперед и легко забил в свободный корт — 0:4, с двумя брейками впереди итальянец.
Медведев атакует в корте, в то время как итальянец отбивается за задней линией и в итоге не выдерживает — 40:40.
Невероятный розыгрыш! Из обороны в атаку смог перейти Медведев, но даже смэш не решил вопроса, и в итоге обвел Синнер — 15:15.
И снова от троса мяч не туда летит — падает на сторону Даниила. 0:3 — с огромным трудом подтверждает-таки брейк Синнер.
Очень непростой розыгрыш, Медведев из обороны шикарно играет и переводом справа заставляет оппонента ответить в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Медведев классно принимает, шикарно раскладывает по углам двумя ударами слева, идет вперед, а свечка Янника не ложится по длине — 15:30.
Вел вроде Медведев розыгрыш, но Синнер обострил глубоким топ-спином, после чего Даниилу еще и не повезло — мяч попал в трос и удобно лег сопернику на ракетку — 0:2, сразу с брейком повел Янник.
Обмен диагональными бэкхендами, Медведев решается на перевод и бьет в сетку — меньше, третий брейк-пойнт.
Перехитрил ударом в ноги россиянина соперник и потом направил мощно мяч в свободный корт — меньше, брейк-пойнт.
А вот тут россиянин в атаке с хафкорта не попадает по длине — 30:40, первый в матче брейк-пойнт.
Снова нет первой подачи, но вторая в самую линию, потом еще удар в заднюю линию у Синнера в размене, а после перевода от итальянца, Даниил своим переводом не попадает по длине — 40:30.
Снова розыгрыш со второй подачи, постепенно переходит в атаку Медведев и в итоге забивает виннер — 15:30.
Не прошла первая, со второй поймал Синнер Даниила на противоходе и подготовил себе атакующую позицию, но умудрился направить мяч в коридор — 15:15.
Синнер, кстати, уступил одну партию здесь Таллону Грикспуру из Нидерландов. Но смог одержать волевую победу.
Медведев на этом турнире не проиграл еще ни одного сета. И кроме того, его преимуществом может стать тот факт, что в Майами действительно быстрый корт, куда быстрее, нежели в Индиан-Уэллс.
Теннисисты уже на корте, прошла жеребьевка, и по ее итогам выигравший Даниил Медведев, как обычно, выбрал прием. Начинается разминка.
В личных встречах перевес у Медведева — 6-4. Но он выиграл первые шесть матчей, проиграв затем четыре подряд. Интересно, что свою последнюю на данный момент победу над Янником россиянин одержал ровно год назад — как раз в финале «Мастерса» в Майами. Там было 7:5, 6:3. До того еще был выигранный Медведевым финал в Роттердаме. Но дальше поражения в финалах Пекина (6:7, 6:7) и Вены (7:6, 4:6, 6:3). После этого Синнер обыграл Даниила на Итоговом — 6:3, 6:7, 6:1. Ну и последняя игра была уже в этом году, в финале того самого Australian Open. Это было мегадраматично. Россиянин шикарно начал и вел по сетам 2-0, но итальянец сумел собраться и перевернул игру, забрав свой первый в карьере мейджор — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.
Сегодня встречаются третья и четвертая ракетки мира. При этом располагающийся на третьей строчке итальянец в этом сезоне пока с отрывом лучший теннисист планеты. Он проиграл только один матч в году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс на прошлой неделе испанцу Карлосу Алькарасу (номеру два рейтинга). На счету Синнера победа в первом турнире «Большого шлема» в сезоне — Australian Open.