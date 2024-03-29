Прервать серию неудач: Медведев играет с Синнером за финал «Мастерса» в Майами. LIVE

22:10

В личных встречах перевес у Медведева — 6-4. Но он выиграл первые шесть матчей, проиграв затем четыре подряд. Интересно, что свою последнюю на данный момент победу над Янником россиянин одержал ровно год назад — как раз в финале «Мастерса» в Майами. Там было 7:5, 6:3. До того еще был выигранный Медведевым финал в Роттердаме. Но дальше поражения в финалах Пекина (6:7, 6:7) и Вены (7:6, 4:6, 6:3). После этого Синнер обыграл Даниила на Итоговом — 6:3, 6:7, 6:1. Ну и последняя игра была уже в этом году, в финале того самого Australian Open. Это было мегадраматично. Россиянин шикарно начал и вел по сетам 2-0, но итальянец сумел собраться и перевернул игру, забрав свой первый в карьере мейджор — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.