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Время решающих матчей: жеребьевка плей-офф еврокубков. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов. ОНЛАЙН

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Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов

Reuters
УЕФА проводит жеребьевку решающих стадий еврокубков. В Лиге чемпионов и Лиге Европы станут известны пары четвертьфиналов, а также турнирная сетка до финала. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:13

«Реал Мадрид» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия). Ого! Ну что, условный досрочный финал? Показали спортивного директора «Сити» Чики Бегиристайна — не особо рад.

14:13

«Реал Мадрид» (Испания) начинает четвертьфинал на «Сантьяго Бернабеу».

14:12

«Атлетико» (Испания) — «Боруссия» Д (Германия). Тоже интересная и непредсказуемая пара.

14:11

«Атлетико» (Испания) начнет четвертьфинал дома.

14:10

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия). Очень интересная пара. Даже непонятно, кто тут фаворит по этому сезону?!

14:10

«Арсенал» (Англия) сыграет первый четвертьфинал дома.

14:09

Все готово к началу.

14:07

Проводить жеребьевку будет экс-полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Джон Оби Микел.

14:05

Начинается жеребьевка в актовом зале штаб-квартиры УЕФА в швейцарском Ньоне. Секретарь УЕФА Джорджо Маркетти объясняет правила.

13:55

Стоит напомнить, что финал пройдет 1 июня на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

13:50

Давайте сразу посмотрим на участников четвертьфиналов Лиги чемпионов. Здесь нет ни корзин, ни национального признака — любой может сыграть с любым.

«Арсенал» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Барселона» (Испания), «Реал Мадрид» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия).

13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! УЕФА проводит жеребьевку четвертьфиналов и полуфиналов еврокубков. Сегодня мы узнаем, кто с кем сыграет в ближайшей стадии Лиги чемпионов и других клубных турниров Европы, а также турнирные сетки до финала. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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