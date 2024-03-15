Время решающих матчей: жеребьевка плей-офф еврокубков. LIVE

«Реал Мадрид» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия). Ого! Ну что, условный досрочный финал? Показали спортивного директора «Сити» Чики Бегиристайна — не особо рад.
«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия). Очень интересная пара. Даже непонятно, кто тут фаворит по этому сезону?!
Начинается жеребьевка в актовом зале штаб-квартиры УЕФА в швейцарском Ньоне. Секретарь УЕФА Джорджо Маркетти объясняет правила.
Давайте сразу посмотрим на участников четвертьфиналов Лиги чемпионов. Здесь нет ни корзин, ни национального признака — любой может сыграть с любым.
«Арсенал» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Барселона» (Испания), «Реал Мадрид» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия).