Финалист-2023 сошел с дистанции: определились восемь лучших команд Европы

В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/8 финала. К прошедшим в следующий этап на прошлой неделе мадридскому «Реалу», «Манчестер Сити», мюнхенской «Баварии» и «Пари Сен-Жермен» по итогам матчей вторника и среды добавились «Барселона», лондонский «Арсенал», дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Состав четвертьфинальных пар и сетка турнира определятся после жеребьевки, которая состоится в эту в пятницу, 15 марта.

«Барселона» — «Наполи» — 3:1 (4:2 общ.)

Перед ответной игрой, прошедшей на Олимпийском стадионе в столице Каталонии, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис пообещал игрокам солидный бонус в размере €10 млн в случае, если они смогут пройти в четвертьфинал. В прошлом сезоне «Наполи» остановился как раз на стадии 1/4 финала, где споткнулся об «Милан».

«Барселона» не попадала во второй раунд плей-офф с 2020 года, когда получила легендарные 2:8 от «Баварии». Хави и его молодежь была готова к тому, чтобы прервать эту серию.

Сине-гранатовые ударно начали игру, практически сразу закрыв вопрос о том, какая команда готова сильнее. На исходе четверти часа матча хозяева с разницей в две минуты дважды пробили голкипера неаполитанцев Алекса Мерета — сначала с передачи Рафиньи отличился Фермин Лопес, а затем Жоау Канселу точным ударом увеличил преимущество своей команды до двух мячей.

После пропущенных мячей игроки «Наполи» успокоились и вернулись игру — на 30-й минуте с отличного флангового паса от Маттео Политано отличился Амир Ррахмани. После перерыва характер матча не изменился: гостям надо было сравнивать счет, а хозяева, хоть и контролировали мяч, чаще предпочитали действовать на контратаках. Одна из таких ближе к концу игры завершилась голом — за семь минут до конца основного времени Серхи Роберто ассистировал Роберту Левандовскому, установившему окончательный счет игры. Победа дома и ничья на выезде — «Барса» отправляется в 1/4 финала.

«Арсенал» — «Порту» — 1:0 (3:1 по пенальти)

Британский клуб подошел ко второй игре с минимальным отставанием от соперника — на 96-й минуте первого матча Вендерсон Галено принес португальскому коллективу победу. Лондонцы, которые продолжают вести борьбу за чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ) не выходили в четвертьфинал Лиги чемпионов с 2010 года.

А их последнее до этого момента выступление в плей-офф главного клубного турнира Старого света фанаты «канониров» предпочитают вообще не вспоминать — позорные 2:10 от «Баварии» по сумме двух матчей в 2017 году надолго стали мемом в футбольной среде.

Матч против «Порту» прошел с небольшим преимуществом хозяев, которое трансформировалось в забитый мяч в концовке первого тайма — Эдегор скинул мяч на Троссарда, который переправил мяч в сетку, 1:0. Англичане были близки ко второму голу во втором тайме, однако больше отличиться так и не смогли. Игра перетекла в экстра-тайм, где опасных моментов не было вообще — так дело добралось до серии пенальти.

Пробивать с точки игрокам пришлось в ворота, за которыми сидели фанаты «Арсенала», что предопределило исход серии. У лондонцев все четыре удара оказались точны, а у «Порту» не смогли отличиться Венделл и Вендерсон Галено — их удары отразил вратарь Давид Райя — «Арсенал» прошел дальше.

«Атлетико» — «Интер» — 2:1 (3:2 по пенальти)

Миланский клуб фактически обеспечил себе первую за три сезона победу в Серии А — за десять туров до конца чемпионата их преимущество над «Миланом», идущим на второй строчке в турнирной таблице, составляет 16 очков, и никаких предпосылок к тому, чтобы команда Симоне Индзаги посыпалась, нет.

Мадридцы в свою очередь балансируют на грани непопадания в Лигу чемпионов на будущий сезон. Пока «Атлетико» занимает четвертое место, но преимущество над отстающим «Бетисом» составляет всего два балла.

«Интер» привез с «Джузеппе Меацца» преимущество в один мяч, и поэтому после забитого в первом тайме гола в исполнении Федерико Димарко казалось, что исход двухматчевого противостояния предрешен. Но почти сразу же Антуан Гризманн смог сократить отставание до минимума, а за три минуты до конца второго тайма Мемфис Депай с передачи Коке сумел перевести матч в дополнительное время.

В двух овертаймах зрители голов не увидели, и все должно было решиться в серии одиннадцатиметровых. Как и в игре «Арсенала» и «Порту», точнее оказалась команда хозяев — у «Атлетико» не забил лишь Сауль, в то время как у «Интера» промахнулись Алексис Санчес, Дави Классен и Лаутаро Мартинес. Миланский клуб после прошлогоднего выхода в финал завершают выступление по итогам первой стадии плей-офф, а мадридцы получают шанс побороться за путевку на «Уэмбли», где 1 июня пройдет финал-2024.

«Боруссия» — ПСВ — 2:0 (3:1 общ.)

Любопытно, что именно в этой паре, которая являлась менее статусной среди прочих, встретились между собой команды, становившиеся в разные годы победителями Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов — больше нигде на стадии 1/8 финала в 2024 году подобного не произошло.

После гостевой ничьей в Эйндховене, дортмундцам при поддержке более 80 тысяч зрителей, собравшихся на «Вестфалленштадионе», было довольно просто оформить билет в четвертьфинал — уже на третьей минуте игры Санчо с передачи Брандта открыл счет.

Голландцы старались атаковать, контролировать мяч, но на поле сильнее оказались их соперники. На 77-й минуте Фюллькруг забил второй мяч, однако во время голевой атаки лайнсмен зафиксировал офсайд, вернув ненадолго интригу в игру. Но на 95-й минуте Марко Ройс с передачи все того же Фюллькруга сделал счет 2:0, установив окончательный счет. Дортмунд едет дальше, а ПСВ покидает турнир.