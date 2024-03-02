Загитова бьется с Щербаковой и Туктамышевой на самом ярком турнире года. LIVE

Завершают соревнования танцев на сегодня Елизавета Худайбердиева и Егор Базин из красной команды Елизаветы Туктамышевой. Они катаются под песню Stop Сэма Брауна и Kiss Тома Джонса.
Зрители с самого начали аплодировать в такт незамысловатой Don't Worry, Be Happy и поддерживать трехкратных чемпионов страны. Под такой аккомпанемент Степанова и Букин выдали изумительно синхронные твизлы — не разошлись ни на миллиметр.
В более зажигательной части программы под композицию U Can't Touch This опытные спортсмены завели публику еще больше своим бесшабашным танцем, а также произвели впечатление сложнейшей поддержкой на последних секундах выступления. Все чисто!
Следующими выступают чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин из синей команды Анны Щербаковой, которые катаются под песни Don't Worry, Be Happy и U Can't Touch This.
Хавронина и Нарижный продемонстрировали потрясающе синхронный танец, наполненный множеством мелких танцевальных движений в музыкальные акценты, которые наполнены песни Майкла Джексона. Техника дуэта также выглядела очень впечатляюще: так, фигуристы идеально синхронно исполнили твизлы, успев закончить на самом краешке льда!
В финальной части программы зрители начали аплодировать в такт прокату. Ни одной ошибки, видимой человеческому глазу, не было допущено!
Не зря Хавронина и Нарижный стали бронзовыми призерами чемпионата России в этом году.
Открывает соревнования дуэт Ирина Хавронина / Девид Нарижный из белой команды Алины Загитовой! Они выступают под попурри из произведений Майкла Джексона.
Напомним, что сегодня выступит лишь половина участников у каждой из команд. Оставшиеся фигуристы выступят во второй день — с произвольной программой.
Еще раз напомним полные составы команд. Белые под предводительством Алины Загитовой:
Участники соревнований появились на льду! Скоро начнутся выступления дуэтов в танцах на льду, которые первыми постараются принести своей команде как можно больше баллов.
Если после всех прокатов и дополнительных конкурсов у команд окажется равное количество очков, то более высокое место отдадут той команде, которая набрала больше баллов во второй день соревнований, когда исполнялась произвольная программа.
Если в этот день баллы также окажутся одинаковыми, то победит та команда, чей капитан оказался успешнее в конкурсе капитанов (состоится во второй день).
Помимо прокатов, спортсмены будут приносить своей команде баллы на дополнительных конкурсах. Сегодня состоится баттл элементов, на котором фигуристы могут заработать до 10 до 8 баллов.
Спортивные пары будут исполнять: 1) тодес вперед внутрь, 2) вращательную поддержку на одной руке.
Дуэты в танцах на льду будут исполнять: 1) твизлы, 2) поддержку по дуге.
Одиночники и одиночницы будут исполнять: 1) сольные прыжки, 2) параллельные прыжки.
Все фигуристы команд примут участие в эстафета из семи этапов: вперед, назад, на одной ноге (левой), на одной ноге (правой), фонарики (вперед/назад), елочка, кросс-роллы (вперед/назад).
Фигуристы набирают баллы для своей команды по олимпийской системе.
У одиночников/одиночниц занявший первое место фигурист получает 10 баллов, второе — девять и так далее вплоть до последнего места, которое дает пять баллов.
У спортивных пар/дуэтов в танцах на льду первое место получает 10 баллов, второе — девять, третье — восемь.
На вчерашней жеребьевке Загитова, Щербакова и Туктамышева набрали себе команды, состоящие из двух спортивных пар, двух дуэтов в танцах на льду, четырех женщин-одиночниц и четырех мужчин-одиночников.
В первый день соревнований свою короткую программу представит одна половина состава, а во второй день произвольную программу покажет другая половина состава. Сами капитаны решали, кто из фигуристов будет выступать в первый день, а кто — во второй.