Загитова бьется с Щербаковой и Туктамышевой на самом ярком турнире года. LIVE

14:35

Зрители с самого начали аплодировать в такт незамысловатой Don't Worry, Be Happy и поддерживать трехкратных чемпионов страны. Под такой аккомпанемент Степанова и Букин выдали изумительно синхронные твизлы — не разошлись ни на миллиметр.

В более зажигательной части программы под композицию U Can't Touch This опытные спортсмены завели публику еще больше своим бесшабашным танцем, а также произвели впечатление сложнейшей поддержкой на последних секундах выступления. Все чисто!