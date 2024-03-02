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Спорт

Загитова бьется с Щербаковой и Туктамышевой на самом ярком турнире года. LIVE

Фигурное катание. Кубок Первого канала. Короткие программы. ОНЛАЙН

В Санкт-Петербурге стартует первый соревновательный день необычного командного турнира — Кубка Первого канала по фигурному катанию. Впервые в истории за Кубок сражаются три команды — белые под предводительством Алины Загитовой, красные во главе с Елизаветой Туктамышевой и синие с капитаном Анной Щербаковой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня, в который участники команд исполнят свои короткие программы.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:38

Завершают соревнования танцев на сегодня Елизавета Худайбердиева и Егор Базин из красной команды Елизаветы Туктамышевой. Они катаются под песню Stop Сэма Брауна и Kiss Тома Джонса.

14:36

Баллы Степановой и Букина за ритм-танец — 89,53! Они становятся лидерами.

14:35

Зрители с самого начали аплодировать в такт незамысловатой Don't Worry, Be Happy и поддерживать трехкратных чемпионов страны. Под такой аккомпанемент Степанова и Букин выдали изумительно синхронные твизлы — не разошлись ни на миллиметр.

В более зажигательной части программы под композицию U Can't Touch This опытные спортсмены завели публику еще больше своим бесшабашным танцем, а также произвели впечатление сложнейшей поддержкой на последних секундах выступления. Все чисто!

14:30

Следующими выступают чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин из синей команды Анны Щербаковой, которые катаются под песни Don't Worry, Be Happy и U Can't Touch This.

14:28

Баллы Хаврониной и Нарижного за ритм-танец — 84,00!

14:25

Хавронина и Нарижный продемонстрировали потрясающе синхронный танец, наполненный множеством мелких танцевальных движений в музыкальные акценты, которые наполнены песни Майкла Джексона. Техника дуэта также выглядела очень впечатляюще: так, фигуристы идеально синхронно исполнили твизлы, успев закончить на самом краешке льда!

В финальной части программы зрители начали аплодировать в такт прокату. Ни одной ошибки, видимой человеческому глазу, не было допущено!

Не зря Хавронина и Нарижный стали бронзовыми призерами чемпионата России в этом году.

14:17

Открывает соревнования дуэт Ирина Хавронина / Девид Нарижный из белой команды Алины Загитовой! Они выступают под попурри из произведений Майкла Джексона.

14:17

Сейчас нас ждут выступления танцевальных дуэтов — по одному от каждой команды.

14:16

Напомним, что сегодня выступит лишь половина участников у каждой из команд. Оставшиеся фигуристы выступят во второй день — с произвольной программой.

14:15

Красные под предводительством Елизаветы Туктамышевой:

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14:14

Синие под предводительством Анны Щербаковой:

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14:13

Еще раз напомним полные составы команд. Белые под предводительством Алины Загитовой:

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14:10

Участники соревнований появились на льду! Скоро начнутся выступления дуэтов в танцах на льду, которые первыми постараются принести своей команде как можно больше баллов.

14:00

Если после всех прокатов и дополнительных конкурсов у команд окажется равное количество очков, то более высокое место отдадут той команде, которая набрала больше баллов во второй день соревнований, когда исполнялась произвольная программа.

Если в этот день баллы также окажутся одинаковыми, то победит та команда, чей капитан оказался успешнее в конкурсе капитанов (состоится во второй день).

13:55

Помимо прокатов, спортсмены будут приносить своей команде баллы на дополнительных конкурсах. Сегодня состоится баттл элементов, на котором фигуристы могут заработать до 10 до 8 баллов.

Спортивные пары будут исполнять: 1) тодес вперед внутрь, 2) вращательную поддержку на одной руке.

Дуэты в танцах на льду будут исполнять: 1) твизлы, 2) поддержку по дуге.

Одиночники и одиночницы будут исполнять: 1) сольные прыжки, 2) параллельные прыжки.

Все фигуристы команд примут участие в эстафета из семи этапов: вперед, назад, на одной ноге (левой), на одной ноге (правой), фонарики (вперед/назад), елочка, кросс-роллы (вперед/назад).

13:50

Фигуристы набирают баллы для своей команды по олимпийской системе.

У одиночников/одиночниц занявший первое место фигурист получает 10 баллов, второе — девять и так далее вплоть до последнего места, которое дает пять баллов.

У спортивных пар/дуэтов в танцах на льду первое место получает 10 баллов, второе — девять, третье — восемь.

13:45

На вчерашней жеребьевке Загитова, Щербакова и Туктамышева набрали себе команды, состоящие из двух спортивных пар, двух дуэтов в танцах на льду, четырех женщин-одиночниц и четырех мужчин-одиночников.

В первый день соревнований свою короткую программу представит одна половина состава, а во второй день произвольную программу покажет другая половина состава. Сами капитаны решали, кто из фигуристов будет выступать в первый день, а кто — во второй.

13:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Мы представляем вашему вниманию текстовую трансляцию первого соревновательного дня Кубка Первого канала!

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