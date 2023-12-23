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Спорт

Валиева в образе Черной Пантеры сражается за историческое золото чемпионата России. LIVE

Фигурка. Чемпионат России. Произвольная программа пар и женщин. ОНЛАЙН

В Челябинске завершается чемпионат России по фигурному катанию. В последний день соревнований спортивные пары и женщины показывают произвольную программу. Камила Валиева сражается за первую в своей карьере золотую медаль чемпионата России, так как предыдущую у нее отняли из-за допинговых разбирательств. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13:29

Так, спортсменам дали три минуты на подготовку и возобновление программы. Успели прыгнуть уже параллельно до этого инцидента.

13:28

Ого, проблемы с костюмом у партнера. Лопнул шнурок. А программа-то, как будто, продолжается. Музыка идет...

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13:27

Закрывают выступления во второй разминке Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

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13:26

Несмотря на ошибочки, уверенно лидируют и в произвольной паре, и по сумме.

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13:23

Отличный твиззл третьего уровня, не слишком удачным получился каскад 3 лутц + аксель + 2 аксекль + секвенция. Первый из акселей вышел не таким, как задумывался. А вот выброс тройной флип был почти идеальным. Во второй части программы довольно неплохой параллельный тройной риттбергер, хороший выброс тройной риттбергер, качественное 5 аксель лассо. Да и вся остальная хореография на уровне.

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13:20

На льду Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

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13:18

Вторые в произвольной пока, но лидеры по сумме!

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13:16

Сразу качественный твиззл, затем с ошибкой сделали каскад 3 сальхов + 2 аксель + секвенция. В итоге не сумели еще один аксель присоединить. Двойной тулуп вышел с рассинхроном, а первую часть проката закончили хорошим выбросом тройной флип. Во второй качественное 5 аксель лассо, отличный выброс тройной риттбергер, да и остальные элементы были на уровне под зажигательную музыку.

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13:12

Первыми в этой группе выступают Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Ученики Этери Тутберидзе.

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13:05

Ну а у нас начинается вторая разминка.

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13:04

Вот и результат. Не смогли Кадырова и Колесов обойти Косторную и Куницу в произвольной программе, но по сумме выиграли.

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13:02

Сразу каскад 3 флип + 2 аксель + 1 аксель + секвенция. Не докрутили третий прыжок. Потом хороший твиззл и дальше параллельный тройной тулуп. А вот на выбросе тройной флип случилось падение. Да и выброс тройной риттбергер прошел неудачно в плане приземления. Закончили выступление красиво. Особенно хорошие баллы за 5 аксель лассо заработали. Ну и вращения были на скорости. Но Косторной и Кунице проиграют, скорее всего.

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12:58

Завершают первую разминку Ясмина Кадырова и Валерий Колесов.

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12:57

Свой пока лучший прокат показали Косторная и Куница. Естественно, первую пару они опередили. И сегодня, и по сумме.

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12:55

Сразу же каскад 3 флип + 2 аксель + 2 аксель + секвенция. Причем исполнили четко. Твиззл, правда, затем вышел с ошибкой, а вот выброс тройной флип получил плюсы от судей. Во второй части проката чистый параллельный тройной лутц, а вот с выброса тройной риттбергер приземление у Алены вышло с ошибкой — на две ноги. Ну и весьма качественная хореографическая часть в конце выступления.

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12:50

На льду супруги Алена Косторная и Георгий Куница.

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12:49

Вот такой результат. Еще и вращение в итоге не засчитали.

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12:46

Начали с качественного твиззла, а вот затем на параллельном двойном акселе партнер упал. Тройной выброс риттбергер получился качественным. Хорошая поддержка, во второй части проката сначала в каскаде получился только тройной тулуп, а затем хорошо сделали тройной выброс флип. Закончили выступление качественной серией хореографических элементов и вращениями. Сами недовольны, конечно.

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12:41

Майя Шегай и Игорь Шамшуров открывают соревнования.

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12:36

Вот состав участников первой разминки.

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12:35

Фигуристы выходят на лед.

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12:33

Ну что, все готовы? Сейчас начнется разминка.

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12:25

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров 2. Алена Косторная – Георгий Куница 3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Вторая разминка

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев 5. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук 6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Третья разминка

7. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов 8. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков 9. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский 10. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

12:20

Положение после короткой программы: 1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 83,01 2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,95 3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,42 4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 75,85 5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 75,68 6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 73,82 7. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 72,77 8. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 71,47 9. Алена Косторная – Георгий Куница – 63,74 10. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 62,38

12:15

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня мы увидим произвольные программы спортивных пар и женщин.

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