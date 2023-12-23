Валиева в образе Черной Пантеры сражается за историческое золото чемпионата России. LIVE

13:02

Сразу каскад 3 флип + 2 аксель + 1 аксель + секвенция. Не докрутили третий прыжок. Потом хороший твиззл и дальше параллельный тройной тулуп. А вот на выбросе тройной флип случилось падение. Да и выброс тройной риттбергер прошел неудачно в плане приземления. Закончили выступление красиво. Особенно хорошие баллы за 5 аксель лассо заработали. Ну и вращения были на скорости. Но Косторной и Кунице проиграют, скорее всего.