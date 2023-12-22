Валиева пытается вернуть отобранное из-за допинга золото чемпионата России. LIVE

Степанова и Букин набирают 130,82 балла. Общая сумма — 217,72 балла. Конечно, они чемпионы России! Вновь, в третий раз в своей карьере!
Шикарные твиззлы в самом начале, как и следующая за ними поддержка, блестяще выполнены эти элементы. И сама программа вся изумительная, вполне в стиле Степановой и Букина, со всем они справляются четко, без всяких проблем и срывов, очень красиво. Важно то, что сумела эта пара вернуться после годичного перерыва, после того, как Александра родила.
Красивый, лиричный танец показывают Елизавета и Егор. Все хорошо технически, эмоционально, справляются с каждым аспектом своего танца фигуристы. Практически все у них на самые высокие уровни, сложное исполнение технически. И выглядит это очень красиво. Правда, пока их оценка за технику — ниже, чем у Хаврониной и Нарижного, но была одна ошибка у Егора — сорвал он одно из вращений.
Первый взрослый сезон проводят эти фигуристы. Красиво и необычно, так можно описать то, что делает пара под музыку из фильма «Белоснежка и охотник». Они действительно смотрятся неординарно, используя различные хореографические элементы. И при этом технически все точно исполнено. Прекрасно справились фигуристы.
Поддержка у пары практически с места, хорошо исполнено вращение, но сделано оно на двух ногах. Твиззлы получают четвертый уровень, выступление выглядит цельным, очень красивым. Прекрасно продуманы хореографические ходы, и все получается четко и уверенно. Прекрасная поддержка у них, когда партнер поднимает фигуристку ногами вверх. Шикарное выступление продемонстрировала пара, прекрасно!
Прекрасные твиззлы пара исполняет по ходу проката, отлично с ними справляются фигуристы, да и в целом их танец смотрится очень цельным, элегантным. Хорошие уровни получают фигуристы, а самое главное, что катаются без срывов и грубых ошибок, как это было накануне, тогда ошибка Нарижного лишила их важных баллов в борьбе за призовые места. А сегодня это было мощно!
Технически несовершенно сделаны первый и второй твиззл, но при этом получает элемент четвертый уровень от судей. Но стоит отметить, что гармонично пара смотрится на льду, что весьма неудивительно, вместе они катаются давно, хорошо чувствуют друг друга. Очень хорошо они справляются со своим прокатом, отличные вращения они показывают, интересные. Очень хороший прокат!
Красивые твиззлы выходят у пары, судьи это тоже оценивают, ставя паре четвертый уровень. И поддержка у них выходит элегантной, очень легкой, будто совсем пара не напрягалась, тоже четвертый уровень. Первый сезон пара вместе проводит, но при этом не видно скованности между ними, весьма неплохо скатались фигуристы, что сказывается на их прокатах.
Очень легкий шаг у фигуристки, это бросается в глаза. И само катание у пары легкое, однако вот на твиззлах ошибается парнер: она делает их просто прекрасно, а вот он с помаркой, что влияет на снижение уровня. А вот дорожка у них сделана очень хорошо, четвертый уровень она получает. При этом катание трогательное, пусть и не все получилось сделать безошибочно.
Судьи оценивают прокат Ждановой и Бабаева-Смирнова в 108,79 балла. Общая сумма — 180,92 балла.
Довольно зажигательно катаются фигуристы, прекрасно при этом справляясь со своими элементами, не отпуская их, но при этом четко отыгрывая все под музыку. Да и элементы сами получают неплохие уровни. Зал начинает аплодировать в так под конец программы, поддерживая зажигательный ритм фигуристов. И все было прекрасно, выдержали темп весь прокат, не сбавили. Отлично!
97,71 балла — именно столько набирают Савкина и Вахнов за произвольный прокат. Общая сумма — 169,36 балла.
Красиво, элегантно на льду смотрятся фигуристы. Полностью в черном оба, при этом у партнерши интересное платье с открытым боком. А вот по ходу программы происходит грубая ошибка — при заходе на поддержку не справляются фигуристы и падают, не удержавшись. Впрочем, сразу же после этого они исполняют тивззлы на четвертый уровень. И ведь все, кроме этой ошибки, было просто прекрасно. Очень обидная ошибка.
Твиззлы стоят в начале проката, и очень хорошо они удаются паре. Весьма гармонично фигуристы на льду смотрятся, пусть партнерша выглядит несколько опытнее партнера. и нет еще глубокого понимания друг друга на льду, но сильно от этого их выступление не теряет. Поддержка выходит на большой скорости, словно раскатываются под конец программы фигуристы. Хорошее выступление.
Прекрасная поддержка в начале, а следом идут твиззлы с очень интересной связкой между первым и вторым, на четвертый уровень выполнен элемент. Оригинально смотрится их танец, пусть скорость не очень высокая, но качественно откатывают свои элементы фигуристы, элегантные вращения на четвертый уровень у них. Интересные хореографически решения находит пара, и под конец проката уже хорошо вписывается в смену ритма. Весьма и весьма достойно!
С весьма хорошей поддержки начинают фигуристы, и достаточно интересно хореографически поставлен их танец. Не все у них высокого уровня, но при этом старается пара, неплохие твиззлы у них получается исполнить. Но по ходу программы происходит нечто странное, словно забыли какую-то часть своего выступления, буквально остановились на льду, только после этого вновь начав свой прокат. Это смазывает впечатление, конечно.
Весьма неплохой темп сразу задают фигуристы, и выглядит это красиво. И поддержка красивая исполнена на четвертый уровень у фигуристов, да и в целом, весьма компонентным выходит это их выступление. Под «Тристана и Изольду» катается пара, но немного сбивается на твиззлах, из-за чего она получает первый уровень. а он — второй. Причем вторая серия твиззлов выполнена также с ошибкой, и будто бы во второй половине программы выдохлись фигуристы. Так хорошо начали, но во второй части что-то пошло не так.
Не самая сложная технически программа у фигуристов, но при этом нельзя не отметить их старание, очень старательно все выполняют фигуристы на льду, и от этого чуть скованны. Но в целом, их программа смотрится достаточно интересно. При этом и твиззлы вторые у ребят на четвертый уровень, и вращения тоже выполнены очень хорошо. Достойное выступление.
Первыми на лед выйдут танцоры, старт соревнований в 11:00 по московскому времени, а список участников выглядит таким образом.