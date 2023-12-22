Валиева пытается вернуть отобранное из-за допинга золото чемпионата России. LIVE

11:17

Весьма неплохой темп сразу задают фигуристы, и выглядит это красиво. И поддержка красивая исполнена на четвертый уровень у фигуристов, да и в целом, весьма компонентным выходит это их выступление. Под «Тристана и Изольду» катается пара, но немного сбивается на твиззлах, из-за чего она получает первый уровень. а он — второй. Причем вторая серия твиззлов выполнена также с ошибкой, и будто бы во второй половине программы выдохлись фигуристы. Так хорошо начали, но во второй части что-то пошло не так.