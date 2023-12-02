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Спорт

Дерби поп-ММА: Ершов против Тарасова. LIVE

ММА. Серия-75 «Все звезды». Ершов — Тарасов. ОНЛАЙН

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Боец ММА Артем Тарасов

Боец ММА Артем Тарасов

https://www. instagram.com/artemtarasov_mma/
На турнире ММА Серия-75 «Все звезды» встречаются популярные бойцы Поп-ММА Евгений Ершов и Артем Тарасов. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию турнира.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:46

Получает бронзовый пояс организации Саидов, продлевая свою победную серию до шести боев!

19:42

С трудом поднялся на ноги Башанди, желаем ему здоровья и максимально быстрого возвращения в строй! По-настоящему жутко выглядел этот нокаут...

19:41

Ух, всего 17 секунд продлился бой! Долио чаги в голову Саидов нанес своему оппоненту совершенно неожиданно, еще очень больно упал африканец затылком на канвас, требуется помощь медиков ему!

19:40

Следующими в октагон выходят египтянин Ашраф Башанди и россиянин Магомед Саидов! Полутяжелая весовая категория, поехали!

19:35

В первом бою карда Илья Харитонов одержал досрочную победу над Хасбулатом Хасановым! Эта победа для Ильи стала седьмой кряду в профессиональной карьере, за что он получил бронзовый пояс организации!

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» представляет вашему вниманию текстовую трансляцию турнира ММА Серия-75 «Все звезды», где встретятся популярные бойцы Поп-ММА Евгений Ершов и Артем Тарасов!

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