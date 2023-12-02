Дерби поп-ММА: Ершов против Тарасова. LIVE

С трудом поднялся на ноги Башанди, желаем ему здоровья и максимально быстрого возвращения в строй! По-настоящему жутко выглядел этот нокаут...
Ух, всего 17 секунд продлился бой! Долио чаги в голову Саидов нанес своему оппоненту совершенно неожиданно, еще очень больно упал африканец затылком на канвас, требуется помощь медиков ему!
Следующими в октагон выходят египтянин Ашраф Башанди и россиянин Магомед Саидов! Полутяжелая весовая категория, поехали!
В первом бою карда Илья Харитонов одержал досрочную победу над Хасбулатом Хасановым! Эта победа для Ильи стала седьмой кряду в профессиональной карьере, за что он получил бронзовый пояс организации!