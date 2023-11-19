Ученицы Тутберидзе бьются за золото: этап Гран-при России в Самаре. LIVE

14:49

Каскад тройной лутц + двойной тулуп ставит фигуристка в начало программы и справляется с ним, на тройном флипе небольшой недокрут, а вот сольный тройной лутц выполнен прекрасно. Каскад тройной риттбергер + двойной тулуп тоже сделан без нареканий. Пытается фигуристка риттбергер прыгнуть тройной, но только в два оборота выходит прыжок, но комбинация двойной аксель + ойлер + двойной сальхов сделана, как и сольный двойной аксель. Вращения судьи оценивают на второй и третий уровни. Не самая сложная по технической части программа, но стоит вспомнить, что Козлова — дебютантка взрослых турниров.