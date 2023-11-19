Ученицы Тутберидзе бьются за золото: этап Гран-при России в Самаре. LIVE

Каскад тройной лутц + двойной тулуп ставит фигуристка в начало программы и справляется с ним, на тройном флипе небольшой недокрут, а вот сольный тройной лутц выполнен прекрасно. Каскад тройной риттбергер + двойной тулуп тоже сделан без нареканий. Пытается фигуристка риттбергер прыгнуть тройной, но только в два оборота выходит прыжок, но комбинация двойной аксель + ойлер + двойной сальхов сделана, как и сольный двойной аксель. Вращения судьи оценивают на второй и третий уровни. Не самая сложная по технической части программа, но стоит вспомнить, что Козлова — дебютантка взрослых турниров.
Начинает фигуристка с попытки четверного риттбергера, но происходит бабочка, и только в два оборота выходит прыжок. Зато двойной аксель выполнен чисто, как и тройной флип. Риттбергер в три оборота получается совершенно спокойно, вращения получают четвертый уровень от судей. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выполнен прекрасно, как и секвенция тройной лутц + двойной тулуп + двойной аксель. Комбинация тройной риттбергер + двойной тулуп тоже выполнена без проблем. Красивая элегантная программа у фигуристки, с которой она справляется практически полностью.
Первая разминочная группа на льду. Первой выступит Виктория Сафонова из Белоруссии — вне конкурса.