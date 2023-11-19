Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Ученицы Тутберидзе бьются за золото: этап Гран-при России в Самаре. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Женщины. Произвольные программы. ОНЛАЙН

В рамках пятого этапа Гран-при России в Самаре женщины показывают произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:49

Каскад тройной лутц + двойной тулуп ставит фигуристка в начало программы и справляется с ним, на тройном флипе небольшой недокрут, а вот сольный тройной лутц выполнен прекрасно. Каскад тройной риттбергер + двойной тулуп тоже сделан без нареканий. Пытается фигуристка риттбергер прыгнуть тройной, но только в два оборота выходит прыжок, но комбинация двойной аксель + ойлер + двойной сальхов сделана, как и сольный двойной аксель. Вращения судьи оценивают на второй и третий уровни. Не самая сложная по технической части программа, но стоит вспомнить, что Козлова — дебютантка взрослых турниров.

14:44

Открывает соревнования Олеся Козлова.

14:44

Сафонова набирает за произвольную программу 122,24 балла. Общая сумма — 189,06 балла.

14:42

Начинает фигуристка с попытки четверного риттбергера, но происходит бабочка, и только в два оборота выходит прыжок. Зато двойной аксель выполнен чисто, как и тройной флип. Риттбергер в три оборота получается совершенно спокойно, вращения получают четвертый уровень от судей. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выполнен прекрасно, как и секвенция тройной лутц + двойной тулуп + двойной аксель. Комбинация тройной риттбергер + двойной тулуп тоже выполнена без проблем. Красивая элегантная программа у фигуристки, с которой она справляется практически полностью.

14:37

Виктория Сафонова на льду.

14:30

Первая разминочная группа на льду. Первой выступит Виктория Сафонова из Белоруссии — вне конкурса.

close
100%
14:25

На старт сегодня выйдут следующие фигуристки.

close
100%
14:20

Соревнования начнутся в 14:30 по московскому времени.

14:15

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию этапа Гран-при по фигурному катанию в Самаре, в рамках которого женщины показывают произвольную программу.

Появились новые записи
показать
Комментарии
Картина дня
«Мы на такое не подписывались». На Украине рассказали о поведении иностранных наемников
CNN: иностранные наемники покидают ВСУ, попав в слишком ожесточенные бои
Российская армия впервые ударила кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ
В Австрии назвали танки Leopard бесполезными для ВСУ
ВС РФ отразили атаку штурмовиков «Азова» на Краснолиманском направлении
Аналитики прогнозируют курс рубля на уровне ₽90 за доллар
Звездный боец UFC заявил, что Кадыров помог ему вернуться к жизни
Создано приложение для борьбы с психическим расстройством
Heliyon: создано приложение для борьбы с обсессивно-компульсивным расстройством
Новости и материалы
Хоккеист сборной Канады арестован из-за инцидента с домашним насилием
На Донецком направлении ВС РФ отразили атаки ВСУ
Экс-тренер сборной России заявил, что в матче с Кубой не должно быть зацикленности на победе
Московский жилой комплекс комфорт-класса затопило горячей водой
Маск заявил, что готов отдать Цукербергу своих сотрудников, если проиграет в очном бою
Жительница Новокузнецка стала свидетельницей гибели людей в автомобиле из-за упавшего дерева
Стороны переговоров по Газе близки к согласию по освобождению заложников
Названы восемь продуктов, которые благотворно влияют на здоровье
Диетолог Саркар назвал восемь продуктов, которые стоит добавить в рацион
В США считают, что украинцы не хотят сражаться за свою страну
В Минобороны сообщили, сколько самолетов и танков потеряли ВСУ за время СВО
Верховный лидер Ирана призвал исламские страны к разрыву отношений с Израилем
Подросток-сирота из Мариуполя уехал из РФ на Украину
Финские военные начали строить барьер на границе с Россией
Фаворит Пугачевой выделил главное качество певицы
Установлено, как вейп загрязняет воздух
Ученые из Мюнхена: количество алюминия в воздухе после вейпа увеличивается в 2,4 раза
Рост цен на вторичном рынке жилья в России замедляется
На Купянском направлении российские войска поразили живую силу и технику ВСУ
Отбывший наказание за хранение запрещенных веществ Тима Белорусских вернулся на сцену
Все новости
Гитарист Пугачевой объяснил появление артистки в храме на Кипре
Участников СВО не пустили в российский бар и обстреляли из газового пистолета
Открытие турецких ученых пролило свет на местонахождение Ноева Ковчега
«Нетаньяху, время истекает». В Израиле решают, что делать с заложниками
ХАМАС потерял связь с несколькими группами, удерживающими заложников
«Мини-Трамп» с бензопилой против всех: Аргентина выбирает президента
В Аргентине стартует второй тур выборов президента
Инъекция — и ты мужчина. К чему приведет исчезновение Y-хромосомы
Генетик Крутовский: при утрате Y-хромосомы регулировать пол можно будет инъекциями
Корона «Мисс Вселенной» уехала в Никарагуа
«Трудовой кодекс не предусматривает увольнение за длительный больничный»: юрист — о больничных выплатах
Юрист Шипилова: работающие по договорам ГПХ могут получать больничный
Тест: угадайте, этот факт о туалете – правда или выдумка
Отличите исторические данные от мифов об уборных
«Птичка в гнезде». В Россию на угнанном самолете Су-27 прилетел летчик ВСУ
Спикер ГУР Украины прокомментировал бегство пилота ВСУ в Россию
«Подорвалось на плавучей морской мине». В Черном море повреждения получило судно с зерном
Reuters: перевозивший зерно из Одессы балкер подорвался на мине в Черном море
Украинский гимн и портреты Бандеры. The Times рассказала о жизни россиян в украинском плену
The Times: российских солдат пытаются перепрограммировать в украинском плену
«Президент обладает определенной информацией»: Кремль объяснил слова Путина о диверсиях против РФ
Песков: у Путина есть информация о возможных диверсиях Запада против России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий