Ученица Тутберидзе после травмы идет в бой: этап Гран-при в Самаре. LIVE

15:02

Нелюбова начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп, и при исполнении второго элемента чиркает вторым коньком по льду. Зато двойной аксель получается отличным, а вращения получают от судей второй уровень. С тройным флипом нет никаких затруднений, красивым получается прыжок. Еще одни вращения получают третий уровень. И в целом, очень достойно смотрится выступление фигуристки, без грубых ошибок. А у бортика ее ждет олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.