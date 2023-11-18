Ученица Тутберидзе после травмы идет в бой: этап Гран-при в Самаре. LIVE

Свириденко в начало своей программы ставит каскад тройной лутц + тройной тулуп, а следом исполняет двойной аксель. Получается у фигуристки очень здорово, красиво, а следом идут вращения на третий уровень. Еще одни вращения получают четвертый уровень, и чуть смазанным оказывается приземление с тройного флипа. Но вся программа выполнена здорово, завораживающе.
Малышева начинает свой прокат с чистого двойного акселя, следом исполняет каскад тройной лутц + тройной тулуп — тоже без помарок. Вращения у фигуристки на третий уровень, а вот сольный тройной флип не получается, недокрут, и едва фигуристка удерживается от падения. Не самые высокие уровни получается хореография, но сама программа достаточно интересная.
Нелюбова начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп, и при исполнении второго элемента чиркает вторым коньком по льду. Зато двойной аксель получается отличным, а вращения получают от судей второй уровень. С тройным флипом нет никаких затруднений, красивым получается прыжок. Еще одни вращения получают третий уровень. И в целом, очень достойно смотрится выступление фигуристки, без грубых ошибок. А у бортика ее ждет олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
В элегантном черном костюме со стразами выступает фигуристка. Начинает она с чистого двойного акселя, следом выполняя вращения — на четвертый уровень. Нет никаких проблем у Сафоновой и с тройным флипом, красивый, четкий прыжок. С каскадом тройной лутц + тройной тулуп также без проблем справляется спортсменка. Вращения вновь получают от судей четвертый уровень. Очень красивая программа у Виктории, эффектно она смотрится на льду.
Первая разминочная группа на льду. Вне конкурса выступит представительница Белоруссии Виктория Сафонова.