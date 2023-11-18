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Спорт

Ученица Тутберидзе после травмы идет в бой: этап Гран-при в Самаре. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Женщины. Короткие программы. ОНЛАЙН

В рамках пятого этапа Гран-при России на льду самарского дворца спорта имени Владимира Высоцкого женщины покажут свои короткие программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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15:15

Олеся Козлова покажет свою программу.

15:15

63,57 балла — именно столько набирает Свириденко.

15:13

Свириденко в начало своей программы ставит каскад тройной лутц + тройной тулуп, а следом исполняет двойной аксель. Получается у фигуристки очень здорово, красиво, а следом идут вращения на третий уровень. Еще одни вращения получают четвертый уровень, и чуть смазанным оказывается приземление с тройного флипа. Но вся программа выполнена здорово, завораживающе.

15:10

На льду Полина Свириденко.

15:10

Малышева набирает за свой прокат 58,12 балла.

15:07

Малышева начинает свой прокат с чистого двойного акселя, следом исполняет каскад тройной лутц + тройной тулуп — тоже без помарок. Вращения у фигуристки на третий уровень, а вот сольный тройной флип не получается, недокрут, и едва фигуристка удерживается от падения. Не самые высокие уровни получается хореография, но сама программа достаточно интересная.

15:04

Вероника Малышева покажет свою короткую программу.

15:04

Нелюбова за за свое выступление получает 58,81 балла.

15:02

Нелюбова начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп, и при исполнении второго элемента чиркает вторым коньком по льду. Зато двойной аксель получается отличным, а вращения получают от судей второй уровень. С тройным флипом нет никаких затруднений, красивым получается прыжок. Еще одни вращения получают третий уровень. И в целом, очень достойно смотрится выступление фигуристки, без грубых ошибок. А у бортика ее ждет олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.

14:58

А открывает соревнования у женщин Камилла Нелюбова.

14:58

Сафонова за свой прокат, который идет вне конкурса, получает 66,82 балла.

14:56

В элегантном черном костюме со стразами выступает фигуристка. Начинает она с чистого двойного акселя, следом выполняя вращения — на четвертый уровень. Нет никаких проблем у Сафоновой и с тройным флипом, красивый, четкий прыжок. С каскадом тройной лутц + тройной тулуп также без проблем справляется спортсменка. Вращения вновь получают от судей четвертый уровень. Очень красивая программа у Виктории, эффектно она смотрится на льду.

14:52

Виктория Сафонова на льду.

14:45

Первая разминочная группа на льду. Вне конкурса выступит представительница Белоруссии Виктория Сафонова.

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14:40

На лед в Самаре выйдут следующие участницы.

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100%
14:35

Соревнования начнутся в 14:45 по московскому времени.

14:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пятого этапа Гран-при России, в рамках которого женщины покажут свои короткие программы.

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