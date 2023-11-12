На фоне скандала и слушания в CAS: Валиева идет за золотом Гран-при. LIVE

На четвертом этапе Гран-при России в Казани женщины показывают произвольную программу. После первого дня лидирует ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, которая до этого участвовала в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по своему допинговому делу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Трансляция
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14:50
Полный список участниц выглядит так.
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14:45
Старт соревнований — 15:00 по московскому времени.
14:40
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого этапа Гран-при России, в рамках которого женщины покажут свои произвольные программы.
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